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ΔΙΕΘΝΗ

Βραζιλία: Ο Φλάβιο Μπολσονάρου λέει πως του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα

 26.10.2026 - 23:55
Βραζιλία: Ο Φλάβιο Μπολσονάρου λέει πως του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα

Ο συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου δήλωσε σήμερα ότι του απαγορεύτηκε η έξοδος από την Βραζιλία, την επομένη της εκλογικής του ήττας από τον κεντροαριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα 

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος ηττήθηκε χθες Κυριακή από τον Λούλα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, ανέφερε πως αστυνομικοί τού ζήτησαν να παραδώσει τα διαβατήριά του μετά την επίσκεψή του στον - καταδικασμένο για απόπειρα πραξικοπήματος - πατέρα του, Ζαϊχ Μπολσονάρου.

Με απόφαση δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, «διατάχθηκα να παραδώσω τα διαβατήριά μου και μου απαγορεύεται να φύγω από τη χώρα», ανέφερε ο γερουσιαστής Μπολσονάρου σε βίντεο. Διαβεβαίωσε πάντως ότι προτίθεται να συμμορφωθεί, διαψεύδοντας ότι σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη χώρα.

Το βράδυ της Κυριακής, ο 45χρονος γερουσιαστής είχε δηλώσει πως θα ζητούσε την ακύρωση των εκλογών, επικαλούμενος παρατυπίες.

Πηγή: protothema.gr

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