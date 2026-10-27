Γονείς φώναξαν την αστυνομία για τρίχρονο που έβαλε 10 γκολ σε 12 λεπτά σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο

Πρωταγωνιστής της υπόθεσης είναι ο μικρός Νεβάδα, ένα τρίχρονο αγόρι από την κεντρική Φλόριντα, του οποίου οι ποδοσφαιρικές ικανότητες έχουν εντυπωσιάσει εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου.

Σε βίντεο που δημοσίευσαν οι γονείς του στο TikTok την Κυριακή και συγκέντρωσε περισσότερες από ένα εκατομμύριο προβολές, ο μικρός εμφανίζεται να ντριμπλάρει τους αντιπάλους του, να διασχίζει το γήπεδο και να σκοράρει επανειλημμένα, υπό τις επευφημίες της οικογένειάς του.



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Ωστόσο, το κλίμα αλλάζει όταν το βίντεο δείχνει το παιδί εκτός αγωνιστικού χώρου, ενώ ο πατέρας του εξηγεί τι είχε συμβεί.

«Κάλεσαν την αστυνομία για ένα τρίχρονο παιδί επειδή ήταν πολύ καλό», ακούγεται να λέει.



«Επειδή κρατούσε την μπάλα για πολλή ώρα και κανένας άλλος δεν μπορούσε να την πάρει, κάλεσαν την αστυνομία», προσθέτει.



Δέκα γκολ σε μόλις 12 λεπτά, σύμφωνα με τους γονείς

Οι γονείς του Νεβάδα υποστηρίζουν ότι οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης τον έβγαζαν επανειλημμένα από τον αγώνα κάθε φορά που σκόραρε.



Όπως ανέφεραν σε ξεχωριστό βίντεο, παρότι ο αγώνας διαρκούσε 30 λεπτά, ο μικρός αγωνίστηκε συνολικά μόλις 12 λεπτά, καταφέρνοντας ωστόσο να πετύχει δέκα γκολ.



Η μητέρα του, Μαρτάσια Γκρίφιν, δήλωσε σε συνέντευξή της στην εκπομπή The Breakfast Club ότι ο γιος της αντιμετώπιζε ανάλογη συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, εξαιτίας του ταλέντου του.



Σύμφωνα με την ίδια, στον συγκεκριμένο αγώνα ορισμένοι γονείς διαμαρτυρήθηκαν επειδή τα υπόλοιπα παιδιά δεν μπορούσαν να πάρουν την μπάλα από τον Νεβάδα.

Η μητέρα υποστήριξε ότι ο υπεύθυνος της διοργάνωσης συμφώνησε πως η κατάσταση ήταν άδικη για τα άλλα παιδιά και της πρότεινε να της επιστραφούν τα χρήματα που είχε καταβάλει για τη συμμετοχή του γιου της.



«Δεν μπορώ να εξηγήσω στον τρίχρονο γιο μου ότι δεν μπορεί να παίξει σήμερα επειδή είναι τόσο καλός. Συνέχισα να τον αφήνω να παίζει μέχρι που εμφανίστηκε η αστυνομία», δήλωσε.



Τι πραγματικά συνέβη με την αστυνομία

Η αστυνομία του Γουίντερ Παρκ επιβεβαίωσε στο CBC News ότι αστυνομικοί κλήθηκαν το Σάββατο σε παιδικό αγώνα ποδοσφαίρου, έπειτα από αναφορά υπευθύνου της διοργάνωσης για επεισόδιο με τους γονείς ενός παίκτη.



Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, η κλήση πραγματοποιήθηκε στις 09:53 το πρωί.



Στην ηχογράφηση της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο υπεύθυνος της διοργάνωσης ακούγεται να καταγγέλλει ότι μια μητέρα συμπεριφερόταν απρεπώς απέναντί του.



«Έχω εδώ έναν γονέα που δημιουργεί προβλήματα, με βρίζει και με ανεβάζει στο Instagram», ανέφερε.



Στη συνέχεια υποστήριξε ότι η γυναίκα τον ακολουθούσε και τον προσέβαλλε, ζητώντας την απομάκρυνσή της.



Μάλιστα, την περιέγραψε ως μια μαύρη γυναίκα που φορούσε ροζ.



Σύμφωνα με την αναφορά της αστυνομίας, ο υπεύθυνος υποστήριξε ότι οι γονείς ήταν δυσαρεστημένοι με τον χρόνο συμμετοχής του παιδιού τους.



Από την πλευρά τους, οι γονείς επέμειναν ότι ο Νεβάδα τιμωρούνταν επειδή έπαιζε υπερβολικά καλά και ότι απομακρυνόταν από τον αγωνιστικό χώρο γι' αυτόν τον λόγο.



Η διοργάνωση είχε ζητήσει από την οικογένεια να αποχωρήσει, προσφέροντας επιστροφή των χρημάτων της συμμετοχής.



Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, ο υπεύθυνος τους ζήτησε να μεταφέρουν αυτή την απόφαση στους γονείς.



Η αστυνομία διευκρίνισε, πάντως, ότι η οικογένεια συνεργάστηκε πλήρως με τους αστυνομικούς, δήλωσε ότι ο αγώνας είχε ολοκληρωθεί και ότι επρόκειτο να αποχωρήσει.



Δεν πραγματοποιήθηκε καμία σύλληψη, δεν επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου και κανείς δεν απομακρύνθηκε αναγκαστικά από το πάρκο.



«Ο γιος μου έχει τραυματιστεί ψυχολογικά»

Η μητέρα του Νεβάδα δήλωσε σε συνέντευξή της στη HuffPost ότι το περιστατικό επηρέασε βαθιά το παιδί.



«Έχει τραυματιστεί ψυχολογικά», ανέφερε, εξηγώντας ότι ο μικρός εξακολουθεί να αγαπά το ποδόσφαιρο, αλλά δεν θέλει να επιστρέψει στο συγκεκριμένο μέρος.



«Θέλει ακόμη να παίζει ποδόσφαιρο. Απλώς δεν θέλει να ξαναπάει εκεί. Δεν νομίζω ότι ένα τρίχρονο παιδί πρέπει να αισθάνεται πως έκανε κάτι κακό», δήλωσε.



Η διοργανώτρια αρχή των αγώνων, i9 Sports Maitland/Winter Park, ανακοίνωσε ότι γνωρίζει τις καταγγελίες και τις αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα.



«Έχουμε επικοινωνήσει με την οικογένεια και έχουμε ξεκινήσει έρευνα, η οποία περιλαμβάνει συνομιλίες με όλους τους εμπλεκομένους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.



Σάλος στα social media

Το περιστατικό προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν οργή για τη μεταχείριση του τρίχρονου.



Ορισμένοι κάλεσαν τους γονείς να κινηθούν νομικά, άλλοι κατήγγειλαν πιθανή ρατσιστική αντιμετώπιση, ενώ πολλοί στάθηκαν στη στενοχώρια που, όπως υποστήριξαν, φαινόταν στο πρόσωπο του παιδιού όταν εμφανίστηκαν οι αστυνομικοί.



Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδραση της Ms. Rachel, γνωστής δημιουργού εκπαιδευτικού περιεχομένου για παιδιά, η οποία κάλεσε γνωστούς ποδοσφαιριστές και άλλους αθλητές να στηρίξουν τον μικρό και την οικογένειά του.



«Είμαι ΕΞΟΡΓΙΣΜΕΝΗ», έγραψε στο Instagram, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «ρατσιστικό, αρρωστημένο, τραυματικό και αηδιαστικό».



Ο πρώην quarterback του NFL, Ρόμπερτ Γκρίφιν Γ΄, χαρακτήρισε την υπόθεση «τρελή», γράφοντας στο Χ ότι «είναι γελοίο να τιμωρείται ένα τρίχρονο παιδί επειδή είναι υπερβολικά καλό σε ένα άθλημα».



Στο πλευρό του Νεβάδα στάθηκε και ο πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής των ΗΠΑ Έντι Τζόνσον, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το παιδί θα ενταχθεί στο ποδοσφαιρικό του πρόγραμμα.



«Θέλουν να σβήσουν τη λάμψη του», ανέφερε σε ανάρτησή του.



Σε άλλο μήνυμα απευθύνθηκε στον μικρό, γράφοντας: «Νόμιζαν ότι σου στερούσαν τα όνειρά σου, αλλά στην πραγματικότητα σε έκαναν το πιο διάσημο τρίχρονο παιδί στον κόσμο αυτή τη στιγμή».



Η οικογένεια του Νεβάδα διέθετε ήδη σημαντική παρουσία στο TikTok και το Instagram, όπου δημοσίευε βίντεο με τις ποδοσφαιρικές ικανότητες του παιδιού.



Πλέον, το περιστατικό έχει προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται τα ιδιαίτερα ταλαντούχα παιδιά στον αθλητισμό, αλλά και για τα όρια της παρέμβασης των ενηλίκων σε δραστηριότητες που προορίζονται πρωτίστως για τη χαρά και τη συμμετοχή των μικρών αθλητών.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα