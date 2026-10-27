Γονείς προσοχή! Μπορεί ο δάσκαλος να δώσει φάρμακο στο παιδί σου; Τι ισχύει στα σχολεία της Κύπρου

Πρόκειται για ένα ερώτημα που απασχολεί αρκετούς γονείς, ιδιαίτερα όταν το παιδί τους ακολουθεί συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας. Η ασφάλεια και η σωστή φροντίδα του παιδιού είναι προτεραιότητα, γι’ αυτό και η χορήγηση φαρμάκων στο σχολείο δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται χωρίς συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στην Κύπρο, το Υπουργείο Παιδείας προβλέπει συγκεκριμένες οδηγίες για το θέμα, ξεκαθαρίζοντας ότι η παροχή Πρώτων Βοηθειών είναι διαφορετική από τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Η βασική αρχή είναι ότι την ευθύνη για τον καθορισμό της φαρμακευτικής αγωγής έχει ο προσωπικός ή ο ειδικός γιατρός του παιδιού, ενώ η χορήγησή της στο σχολείο προϋποθέτει συγκεκριμένες διαδικασίες.

Μπορεί ο εκπαιδευτικός να δώσει φάρμακο στο παιδί;

Η απάντηση είναι ναι, αλλά μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στόχος είναι το παιδί να λαμβάνει τη φροντίδα που χρειάζεται, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του και χωρίς να δημιουργούνται αμφιβολίες για το τι πρέπει να γίνει.

Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, η ενεργός συμμετοχή ενός εκπαιδευτικού στη χορήγηση φαρμάκου προϋποθέτει:

Γραπτή σύσταση από γιατρό , με σαφείς οδηγίες για τη φαρμακευτική αγωγή.

, με σαφείς οδηγίες για τη φαρμακευτική αγωγή. Γραπτή συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα.

Κατάλληλη ενημέρωση και προετοιμασία του εκπαιδευτικού , ώστε να γνωρίζει πώς πρέπει να χορηγηθεί το φάρμακο και να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.

, ώστε να γνωρίζει πώς πρέπει να χορηγηθεί το φάρμακο και να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Εθελοντική συμμετοχή του εκπαιδευτικού, καθώς δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο ότι κάθε εκπαιδευτικός αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη ευθύνη.

Με άλλα λόγια, δεν αρκεί απλώς να ενημερώσει ένας γονιός τον δάσκαλο ότι το παιδί χρειάζεται ένα φάρμακο. Απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση, σαφής ιατρική καθοδήγηση και η απαραίτητη γραπτή συγκατάθεση.

Τι ισχύει για τα παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας;

Για τους γονείς παιδιών που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας, η σωστή οργάνωση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Όταν ένα παιδί χρειάζεται να λαμβάνει φάρμακα σε τακτική βάση, είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφές πλάνο για το τι πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το παιδί μπορεί να είναι σε θέση να παίρνει μόνο του το φάρμακό του, με τον εκπαιδευτικό να του υπενθυμίζει ή να το βοηθά, όπου χρειάζεται.

Υπάρχουν, ωστόσο, και περιπτώσεις που απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει κίνδυνος επιληπτικής κρίσης, υπογλυκαιμίας ή σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης, η έγκαιρη ενημέρωση και η κατάλληλη προετοιμασία μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει να βοηθήσει το παιδί πρέπει να έχει ενημερωθεί εγκαίρως, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, ώστε να γνωρίζει πώς να ενεργήσει εάν παρουσιαστεί κάποιο περιστατικό.

Ποια έγγραφα χρειάζονται;

Για να υπάρχει σαφής εικόνα και να αποφεύγονται λάθη ή παρεξηγήσεις, η διεύθυνση του σχολείου πρέπει να εξασφαλίζει λεπτομερείς γραπτές οδηγίες από τον αρμόδιο γιατρό.

Παράλληλα, χρειάζεται γραπτή συγκατάθεση των γονέων για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος υγείας του παιδιού και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικού στη διαδικασία.

Η ύπαρξη αυτών των οδηγιών βοηθά όλους τους εμπλεκομένους (γονείς, εκπαιδευτικούς και σχολική διεύθυνση) να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και πώς να ανταποκριθούν στις ανάγκες του παιδιού.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς;

Εάν το παιδί σας χρειάζεται να λαμβάνει φάρμακα κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, το σημαντικότερο είναι να μην αφήσετε το θέμα για την τελευταία στιγμή.

Ενημερώστε έγκαιρα τη διεύθυνση του σχολείου για τις ανάγκες του παιδιού σας.

για τις ανάγκες του παιδιού σας. Συζητήστε με τον γιατρό του και ζητήστε σαφείς, γραπτές οδηγίες για τη φαρμακευτική αγωγή.

και ζητήστε σαφείς, γραπτές οδηγίες για τη φαρμακευτική αγωγή. Συνεννοηθείτε με το σχολείο για το πώς θα εφαρμόζονται οι οδηγίες και ποιος μπορεί να βοηθήσει το παιδί, εφόσον χρειάζεται.

για το πώς θα εφαρμόζονται οι οδηγίες και ποιος μπορεί να βοηθήσει το παιδί, εφόσον χρειάζεται. Φροντίστε να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο για έκτακτες περιπτώσεις, ιδιαίτερα εάν το παιδί αντιμετωπίζει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας ή υπάρχει κίνδυνος ξαφνικού επεισοδίου.

Η καλή επικοινωνία ανάμεσα στην οικογένεια, τον γιατρό και το σχολείο μπορεί να κάνει τη σχολική καθημερινότητα πιο ασφαλή και πιο ήρεμη, τόσο για το παιδί όσο και για τους γονείς του.

Όταν ένα παιδί χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή στο σχολείο, οι γονείς δικαιολογημένα θέλουν να γνωρίζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν πώς να το βοηθήσουν, εάν χρειαστεί.

Οι σχετικές οδηγίες θέτουν ένα σαφές πλαίσιο, η χορήγηση φαρμάκων πρέπει να γίνεται με ιατρική καθοδήγηση, γραπτή συγκατάθεση και κατάλληλη προετοιμασία. Πάνω απ’ όλα, όμως, χρειάζεται συνεργασία και συνεννόηση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να νιώθει ασφαλές στο σχολείο του και κάθε γονιός να γνωρίζει ότι οι ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού του αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα, φροντίδα και σεβασμό.