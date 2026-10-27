VIDEO - Νέες Φυλακές: Τι απαντά ο Φυτιρής για την εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα - «Δεν είναι το master plan»

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο κ. Φυτιρής εξήγησε ότι σκοπός της παρουσίασης ήταν να καταστεί σαφές τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει το νέο σωφρονιστικό ίδρυμα, αντί να περιγράφεται μόνο με λόγια. Όπως ξεκαθάρισε, η τελική απόφαση για τον χώρο και τον σχεδιασμό θα ληφθεί αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μελέτες, οι οποίες θα καλύπτουν, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικά και πολεοδομικά ζητήματα.

Σε ό,τι αφορά την τοποθεσία, ο Υπουργός ανέφερε ότι προτεραιότητα αποτελεί η περιοχή του Αγίου Σωζόμενου. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί το ακριβές τμήμα του κρατικού τεμαχίου στο οποίο θα μπορούσε να ανεγερθεί το νέο συγκρότημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνολική έκταση του κρατικού τεμαχίου ανέρχεται περίπου σε τρία εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, ενώ οι ανάγκες του νέου σωφρονιστικού ιδρύματος υπολογίζονται σε περίπου 500.000 τετραγωνικά μέτρα.

Ο κ. Φυτιρής υπογράμμισε ότι, μόλις υπάρξει συγκεκριμένη εικόνα για το τμήμα που θα επιλεγεί και ολοκληρωθεί το αρχικό master plan, θα προηγηθεί ενημέρωση των Δήμων, των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβουλίων, προκειμένου να ακουστούν οι απόψεις, οι ενστάσεις και οι εισηγήσεις τους.

Όπως εξήγησε, στην περιοχή υπάρχουν αρχαιότητες και άλλοι περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ενώ θα πρέπει να εξεταστούν και ζητήματα όπως οι προσβάσεις προς το νέο συγκρότημα. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες πολεοδομικές αρχές και οι υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν τα αναλυτικά σχέδια και στη συνέχεια να ενημερωθούν οι Δήμοι, αλλά οι τοπικές Αρχές θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις θέσεις τους σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας.

Απαντώντας στις αναφορές ότι η δημοσιοποίηση της απεικόνισης ενδεχομένως να έγινε για επικοινωνιακούς σκοπούς, ο Υπουργός επέμεινε ότι επρόκειτο για μια προσπάθεια οπτικής παρουσίασης του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσε να διαμορφωθεί το νέο σωφρονιστικό συγκρότημα.

«Είναι ένα σχέδιο το οποίο δείχνει πώς μπορεί να είναι ένα συγκρότημα σωφρονιστικού ιδρύματος. Τι θα περιλαμβάνει. Αντί να το περιγράφουμε με τα λόγια, το κάναμε σε μια εικόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πενταετές έργο – Στόχος η έναρξη των πρώτων εργασιών πριν από το τέλος του 2027

Αναφερόμενος στα χρονοδιαγράμματα, ο κ. Φυτιρής δήλωσε ότι πρόκειται για έργο με ορίζοντα πενταετίας, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι μελέτες εντός του 2027, ώστε να καταστεί δυνατή η προώθηση της κατασκευής.

Όπως ανέφερε, έχει προβλεφθεί κονδύλι ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο αφορά αποκλειστικά τις μελέτες και τις προκαταρκτικές εργασίες, εφόσον ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Για το 2027, ο Υπουργός εκτίμησε ότι οι εργασίες θα περιοριστούν κυρίως στο προκαταρκτικό στάδιο, θέτοντας ως στόχο την έναρξη των πρώτων εργασιών πριν από το τέλος του έτους.

Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για εργασίες περίφραξης και χωματουργικές εργασίες, οι οποίες θα σηματοδοτήσουν την έναρξη υλοποίησης του έργου.

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα: