Τι υποστήριξε στην απολογία του ο Λιόλιος για τις 49 κατηγορίες που αντιμετωπίζει: Δεν έχω καμία εμπλοκή, προσπάθησαν να με εκβιάσουν

Ο Βαγγέλης Λιόλιος στο απολογητικό υπόμνημά του, αναφέρει τη δική του εκδοχή για τη συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Δήμο Στασινόπουλο, αμφισβητεί την αξιοπιστία μαρτύρων και καταθέσεων και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία συγκεκριμένη δική του παρέμβαση στη διαιτησία.

«Δεν έχω απολύτως καμία εμπλοκή, συμμετοχική πολλώ μάλλον αυτουργική», αναφέρει στο υπόμνημά του, αρνούμενος τις πράξεις που του αποδίδονται. Ο ίδιος κάνει λόγο για κατηγορίες που, όπως υποστηρίζει, πλήττουν το πρόσωπο, το ήθος και την επαγγελματική του πορεία, ενώ αποδίδει την εμπλοκή του στην υπόθεση σε μια προσπάθεια να απομακρυνθεί από την ηγεσία της ΕΟΚ και να πληγεί η επιχειρηματική και προσωπική του υπόσταση.

Η συνάντηση με Στασινόπουλο

Ειδική αναφορά κάνει η συνάντηση που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε στις 14 Απριλίου 2026 με τον Δήμο Στασινόπουλο στα γραφεία της ΕΟΚ.



Όπως περιγράφει, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Αμαρουσίου προσήλθε στο γραφείο του προκειμένου να συζητήσουν για την ομάδα και τη διαιτησία. Κατά τον Λιόλιο, ο Στασινόπουλος εξέφρασε παράπονα για τη διαιτητική αντιμετώπιση του Αμαρουσίου και αναφέρθηκε στην οικονομική επένδυσή του, λέγοντας: «Έχω βάλει ένα εκατομμύριο. Εγώ γιατί να το χάσω;».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την περιγραφή του Βαγγέλη Λιόλιου, ο Στασινόπουλος αναφέρθηκε σε προσωπικά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον Ηλία Παπαθεοδώρου, όταν ο τελευταίος εργαζόταν στον «Προμηθέα Πατρών».



Όταν ο Βαγγέλης Λιόλιος τον ρώτησε πώς είχε αποκτήσει γνώση των μηνυμάτων, εκείνος απάντησε «Ο Ηλίας».



Η συνάντηση είχε εκβιαστικό χαρακτήρα υποστηρίζει Βαγγέλης Λιόλιος και ο σκοπός της ήταν να εξασφαλιστεί ευνοϊκή διαιτητική μεταχείριση για το Μαρούσι. Στο πλαίσιο αυτό, γράφει: «Ο Στασινόπουλος λοιπόν, ως κοινός εκβιαστής, είναι που επιχείρησε να μου ζητήσει παράνομα ωφελήματα πρώτος».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνομιλία καταγράφηκε από το σύστημα ασφαλείας των γραφείων της ΕΟΚ. Ο Βαγγέλης Λιόλιος υποστηρίζει ότι υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Ομοσπονδίας και στη συνέχεια μήνυση σε βάρος του Στασινόπουλου, του Παπαθεοδώρου και άλλων προσώπων. Στο υπόμνημά του συνδέει την υπόθεση με τη δημοσιοποίηση προσωπικών μηνυμάτων, υποστηρίζοντας ότι αυτά χρησιμοποιήθηκαν σε βάρος του.



Η καταγγελία Μαγκλογιάννη

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Βαγγέλης Λιόλιος επικαλείται καταγγελία διαιτητή, που αφορούσε μηνύματα με απειλητικό περιεχόμενο που φέρεται να έλαβε μετά τον αγώνα Περιστέρι – Μαρούσι, στις 6 Δεκεμβρίου 2025.



Όπως περιγράφει στο υπόμνημά του, ο διαιτητής είχε καταγγείλει ότι την επομένη του αγώνα έλαβε δύο μηνύματα από αριθμό τηλεφώνου που απέδιδε στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρουσίου. Ο Βαγγέλης Λιόλιος επικαλείται την υπόθεση αυτή, καθώς και τις ενέργειες που, όπως αναφέρει, ακολούθησαν από τα αρμόδια όργανα της ΕΟΚ.



«Δεν γνωρίζω τον Καλογερόπουλο»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο πρώην πρόεδρος σε διαιτητή και κεντρικό μάρτυρα της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι δεν τον γνωρίζει προσωπικά και ότι δεν είχαν ποτέ επικοινωνία ή συνάντηση. «Οφείλω δια μιας να ξεκαθαρίσω ότι τον εν λόγω κύριο δεν τον γνωρίζω. Ούτε καν εξ όψεως και σίγουρα δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του, δεν έχω συναντηθεί ποτέ μαζί του και δεν είχα ποτέ καμιά επαφή μαζί του», αναφέρει.

Ακόμη, αναφερόμενος σε φράση του διαιτητή - μάρτυρα, σύμφωνα με την οποία εκείνος δήλωσε: «Χωρίς να μπορώ να το αποδείξω είμαι σίγουρος ότι είχε σχέση ο κ. Λιόλιος λόγω της σχέσης του με τον κ. Μαυραγάνη», ο Βαγγέλης Λιόλιος υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν στηρίζεται σε συγκεκριμένο περιστατικό ή αποδεικτικό στοιχείο που να τον συνδέει με παρέμβαση στη διαιτησία.



Αμφισβητεί, επίσης, την πληρότητα και την ακρίβεια της κατάθεσης του διαιτητή, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις φωτογραφίες των συνομιλιών και στο κείμενο που κατατέθηκε. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ορισμένα μηνύματα απουσιάζουν, ενώ σε άλλα σημεία υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς το περιεχόμενο. Επικαλείται διαφορά στην αναγραφή ονόματος, καθώς, όπως αναφέρει, σε στιγμιότυπο συνομιλίας εμφανίζεται το όνομα «Κάπρης», ενώ στο υπόμνημα αναγράφεται «Κρήτη». Με βάση αυτές τις διαφορές, έθεσε ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώθηκε και παρουσιάστηκε το υλικό και για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, δεν κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο του διαιτητή ώστε να εξεταστούν οι συνομιλίες στο σύνολό τους.



«Πουθενά αυτές τις συνομιλίες δεν αναφέρεται το όνομα μου, πουθενά δεν αναφέρεται οποιαδήποτε δική μου ενέργεια, πουθενά δεν υπάρχω εγώ», σημειώνει.



Τα μηνύματα με τον Παπαθεοδώρου

Τμήμα του υπομνήματος αφορά και τη σχέση του με τον προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου, με τον οποίο, όπως αναφέρει, διατηρούσε στενή προσωπική και επαγγελματική σχέση κατά την περίοδο που εκείνος εργαζόταν στον Προμηθέα Πατρών.



Ο Βαγγέλης Λιόλιος παραθέτει μηνύματα που, σύμφωνα με το υπόμνημα, αντάλλαξαν το 2025, όταν ο Παπαθεοδώρου εξέταζε πρόταση για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Αμαρουσίου. Σε μήνυμα της 28ης Μαΐου 2025, ο Λιόλιος του έγραψε: «Η περιουσία μας είναι τα παιδιά μας. Και μόνο αυτά. Δεν στο λέω τυχαία αυτό. Το γεγονός πως θα είσαι Αθήνα και θα αγκαλιάζεις κάθε μέρα τη κόρη σου είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Πάνω και πέρα από λεφτά και μπάτζετ…Και για την οικογένειά σου πήρες τη σωστή απόφαση!!!».



Σε άλλο μήνυμα, (7 Ιουνίου 2025), αναφέρεται ότι του έγραψε: «Άκουσέ με και εμπιστεύσου με. Αν ισχύει η πρόταση, άκουσέ με και εμπιστεύσου με. Φύγε τώρα. Θα με θυμηθείς». Ο Βαγγέλης Λιόλιος επικαλείται τις συγκεκριμένες συνομιλίες για να υποστηρίξει ότι η επικοινωνία τους αφορούσε προσωπικά και επαγγελματικά ζητήματα και ότι ο ίδιος ενθάρρυνε τον προπονητή να μετακινηθεί στην Αθήνα για να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του.



Αναφέρεται, ακόμη, σε ερωτήσεις που κατά τους ισχυρισμούς του τέθηκαν στον Παπαθεοδώρου σχετικά με περιστατικά παρέμβασης στη διαιτησία. Σύμφωνα με το υπόμνημα, ο προπονητής φέρεται να απάντησε ότι δεν γνώριζε συγκεκριμένο περιστατικό παρέμβασης του Λιόλιου ή του συγκατηγορουμένου Μαυραγάνη προς την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας.



Σε ό,τι αφορά μήνυμα στο οποίο αναφέρονται ονόματα διαιτητών, ο Λιόλιος υποστηρίζει ότι αυτό εστάλη αφού είχαν ήδη γίνει οι ορισμοί και όχι πριν από αυτούς, επιμένοντας ότι δεν υπήρξε εκ των προτέρων συνεννόηση.



Οι αντιφάσεις μαρτυρικών καταθέσεων

Ο Βαγγέλης Λιόλιος αμφισβητεί, επίσης, την αξιοπιστία του μάρτυρα - πρώην ιδιοκτήτη ομάδας, αντικρούοντας όσα, έχει καταθέσει για αγώνες και περιστατικά του ελληνικού μπάσκετ. Ειδική αναφορά κάνει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ Προμηθέα Πατρών και ΑΕΚ, στις 16 Φεβρουαρίου 2020. Ο ίδιος επικαλείται διαφορετικές περιγραφές του αγώνα από μάρτυρες, υποστηρίζοντας ότι δεν συμφωνούν μεταξύ τους ως προς τη διαιτητική αντιμετώπιση του Προμηθέα.



Στο υπόμνημα παραθέτει, μεταξύ άλλων, αναφορά που αποδίδει σε διαιτητή, στην οποία αναφέρεται ότι «ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ έχασε το κύπελλο, έγιναν κάποια ανθρώπινα λάθη από τους διαιτητές». Ο Βαγγέλης Λιόλιος αντιπαραβάλλει τη συγκεκριμένη περιγραφή με όσα κατέθεσε ο πρώην παράγοντας ομάδας θέτοντας ζήτημα για τη συνοχή των καταθέσεων σχετικά με τον ίδιο αγώνα.



Παράλληλα, αναφέρεται σε αγώνες του Προμηθέα με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, στους οποίους, όπως επισημαίνει, η ομάδα της Πάτρας επικράτησε με διαφορά 38 και 12 πόντων αντίστοιχα. Επικαλείται τα αποτελέσματα αυτά στο πλαίσιο της αμφισβήτησης των καταγγελιών, υποστηρίζοντας ότι στο κατηγορητήριο δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένες διαιτητικές ενέργειες που να αποδεικνύουν αλλοίωση των αποτελεσμάτων.



Στο απολογητικό υπόμνημα ο Βαγγέλης Λιόλιος αναφέρεται και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν διαρροές πληροφοριών για τη διαδικασία που διεξαγόταν σε βάρος του προς συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Επικαλείται, ακόμη, τις αντιπαραθέσεις που είχαν προηγηθεί με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για ζητήματα που αφορούσαν την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, καθώς και την απόφαση 51/2025 του ΑΣΕΑΔ, την οποία αναφέρει ως μέρος του ιστορικού της διαμάχης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι μέλη της ΕΕΑ είχαν οπαδικές προτιμήσεις υπέρ του Παναθηναϊκού και αναφέρεται σε ενέργειες που, όπως σημειώνει, είχε αναλάβει σε βάρος του προέδρου της Επιτροπής.



Νομικό σκέλος

Στο νομικό σκέλος του υπομνήματος, ο Βαγγέλης Λιόλιος αμφισβητεί την επάρκεια και τη σαφήνεια του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι δεν προσδιορίζονται με συγκεκριμένο τρόπο οι ενέργειες που φέρεται να πραγματοποίησε για την αλλοίωση αγώνων.



Θέτει, επίσης, ζήτημα σχετικά με την απάντηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το ποιοι από τους 49 αγώνες συνδέονταν με στοιχηματικές διοργανώσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Όπως αναφέρει, μέχρι το χρονικό σημείο κατάθεσης του υπομνήματος, δεν είχε λάβει την απάντηση που είχε ζητήσει, με αποτέλεσμα, κατά τον ίδιο, να μην έχει αποσαφηνιστεί η βάση του κακουργηματικού χαρακτήρα των πράξεων.



Ακόμα, ζητά να εξαιρεθούν τέσσερις αγώνες σχολικών πρωταθλημάτων, υποστηρίζοντας ότι τα σχολεία δεν αποτελούν αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά την έννοια του νόμου 2725/1999.



«Σήμερα, κατηγορούμαι και κρατούμαι ενώ ο κακουργηματικός χαρακτήρας των πράξεων που μου αποδίδονται δεν έχει αποσαφηνιστεί», αναφέρει, ενώ χαρακτηρίζει το κατηγορητήριο «αόριστο, αναπόδεικτο».



Επιχειρηματική δραστηριότητα

Στο υπόμνημα του ο Βαγγέλης Λιόλιος αναφέρεται, ακόμη, στην επιχειρηματική του δραστηριότητα, στην προσωπική του ζωή και στη φορολογική του εικόνα. Επικαλείται την επιχειρηματική του πορεία, την ίδρυση της Coffee Island, την οικογένειά του και το λευκό ποινικό του μητρώο. Επίσης, αναφέρει, ότι κατά τη δεκαετία 2015–2025 κατέβαλε συνολικά φόρους και επιβαρύνσεις ύψους 75.425.531,14 ευρώ, ενώ επικαλείται φορολογικούς ελέγχους που, όπως υποστηρίζει, δεν ανέδειξαν παραβάσεις. Τα στοιχεία αυτά τα εντάσσει στην επιχειρηματολογία του για την προσωπική και επαγγελματική του διαδρομή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα