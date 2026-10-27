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Προσκλήθηκε στον γάμο του πρώην της μετά από 5 χρόνια σχέσης και ζήτησε από το Reddit ιδέες για δώρα!

 27.10.2026 - 07:23
Προσκλήθηκε στον γάμο του πρώην της μετά από 5 χρόνια σχέσης και ζήτησε από το Reddit ιδέες για δώρα!

Γυναίκα ζήτησε τη συμβουλή του Reddit για το τι δώρο πρέπει να προσφέρει στον πρώην σύντροφό της, ο οποίος παντρεύεται μετά από πέντε χρόνια σχέσης.

Μια ασυνήθιστη ιστορία δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο με μια γυναίκα που αποκάλυψε ότι έλαβε προσκλητήριο για τον γάμο του πρώην συντρόφου της, με τον οποίο διατηρούσε σχέση για σχεδόν πέντε χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι έχει ξεπεράσει το παρελθόν και διατηρεί πλέον φιλικές σχέσεις, η ίδια βρέθηκε σε αδιέξοδο σχετικά με το κατάλληλο δώρο. Στόχος της ήταν να επιλέξει κάτι προσεγμένο, χωρίς παράλληλα να δημιουργήσει αμήχανη ατμόσφαιρα στον γαμπρό ή τη μέλλουσα σύζυγό του.

Ο λόγος πίσω από τον χωρισμό τους

Όπως εξήγησε η χρήστης στην πλατφόρμα, ο χωρισμός τους προήλθε κυρίως λόγω των οικογενειακών προσδοκιών και της παραδοσιακής καταγωγής του 28χρονου πρώην συντρόφου της, ο οποίος έπρεπε να παντρευτεί εντός της κοινότητάς του.

«Συζητήσαμε, λύσαμε τις διαφορές μας και αποφασίσαμε να μείνουμε φίλοι. Είμαι πραγματικά χαρούμενη για εκείνον. Δεν περίμενα την πρόσκληση, αλλά θα πάω ως φίλη, χωρίς δράματα ή προσπάθειες επανασύνδεσης», ανέφερε η ίδια.

Έψαχνε στο Reddit δώρο για το ζευγάρι

Το κύριο ερώτημά της επικεντρώθηκε στο αν θα έπρεπε να προσφέρει ένα χρηστικό αντικείμενο για το ζευγάρι, ένα πιο προσωπικό δώρο ή απλώς έναν φάκελο με χρήματα.

Η δημοσίευση της γυναίκας

Λοιπόν, έβγαινα με έναν τύπο για σχεδόν πέντε χρόνια και τώρα επιτέλους παντρεύεται κάποια άλλη. Η οικογένειά του είναι Γκουτζαράτι και, απ' ό,τι φαίνεται, περίμεναν εδώ και αιώνες να παντρευτεί. Είναι 28 ετών και το να παντρευτεί κάποια εκτός της κοινότητάς του δεν ήταν ποτέ πραγματικά μέσα στις επιλογές του. Έχουμε συζητήσει, έχουμε ξεκαθαρίσει τα πράγματα, έχουμε συμφιλιωθεί με την κατάσταση και αποφασίσαμε να παραμείνουμε φίλοι… Τώρα πια χαίρομαι για εκείνον! :)

Με έχουν καλέσει στον γάμο του και θα πάω ως φίλη του. Χωρίς δράματα, χωρίς προσπάθειες να τον ξανακερδίσω, χωρίς κινηματογραφικές καταρρεύσεις μπροστά στο μαντάπ (το παραδοσιακό στέγαστρο όπου τελείται η ινδουιστική γαμήλια τελετή). Έχουμε αποδεχτεί ότι έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα.

ΑΛΛΑ, ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΤΙ ΔΩΡΟ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΒΓΑΙΝΑ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ;

Ένα συνηθισμένο γαμήλιο δώρο μού φαίνεται υπερβολικά απρόσωπο, αλλά οτιδήποτε πολύ προσωπικό θα ήταν κάπως περίεργο. Και, προφανώς, δεν θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση τη μέλλουσα σύζυγό του.

Να του πάρω κάτι πρακτικό; Κάτι για το ζευγάρι; Ή να δώσω απλώς έναν φάκελο με χρήματα, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιστάσεις, και να τελειώνω;

Βοηθήστε με, σας παρακαλώ...

«Μην πας»

Η ανάρτησή της στο Reddit συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια, με την πλειονότητα των χρηστών να εκφράζει αμφιβολίες για την παρουσία της στην τελετή.

Πολλοί υποστήριξαν ότι η παρουσία μιας πρώην συντρόφου μπορεί να προκαλέσει αμηχανία, ενώ άλλοι τη συμβούλευσαν να προστατεύσει τον εαυτό της από πιθανή συναισθηματική φόρτιση κατά τη διάρκεια του μυστηρίου.

«Το καλύτερο δώρο που μπορείς να του κάνεις είναι η απουσία σου. Μην πας και προχώρα στη ζωή σου», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας από τους χρήστες.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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