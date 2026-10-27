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ΥΓΕΙΑ

Το ρόφημα που μειώνει τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού

 27.10.2026 - 07:56
Το ρόφημα που μειώνει τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού

Με 11,2% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων – όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο και το έμφραγμα του μυοκαρδίου – συνδέθηκε η τακτική κατανάλωση τσαγιού, σύμφωνα με μεγάλη μελέτη στην Κίνα. Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιήθηκε ανάλογα με τις συνήθειες των συμμετεχόντων: όσοι έπιναν το ρόφημα καυτό εμφάνιζαν υψηλότερο ρίσκο.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο Journal of Internal Medicine και αξιοποίησε στοιχεία 485.934 ενηλίκων. Σε διάστημα παρακολούθησης περίπου εννέα ετών καταγράφηκαν 14.863 περιστατικά αγγειακών παθήσεων.

Τι έδειξε η συχνότητα κατανάλωσης

Όσοι ανέφεραν ότι έπιναν τσάι τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα είχαν χαμηλότερο κίνδυνο σε σύγκριση με τους λιγότερο συστηματικούς καταναλωτές. Σύμφωνα με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο Euronews, η ισχυρότερη συσχέτιση καταγράφηκε για το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, με σχετική πιθανότητα χαμηλότερη κατά 36,6%.

Οι ερευνητές εξέτασαν και την ποσότητα. Ο πιο μικρός εκτιμώμενος κίνδυνος παρατηρήθηκε περίπου στα έξι έως οκτώ φλιτζάνια ημερησίως, μεταξύ όσων έπιναν τσάι σε εβδομαδιαία βάση.

Ο ρόλος της θερμοκρασίας και του είδους

Το μαύρο τσάι παρουσίασε την ευνοϊκότερη εικόνα σε σχέση με το πράσινο. Αντίθετα, όταν το φλιτζάνι χαρακτηριζόταν ως χαρακτηριζόταν «καυτό» συνδεόταν με 16% υψηλότερο σχετικό κίνδυνο αγγειακής νόσου.

Ως πιθανή εξήγηση, οι συγγραφείς αναφέρονται στις βιοδραστικές ενώσεις του τσαγιού, μεταξύ των οποίων οι πολυφαινόλες -ουσίες που έχουν μελετηθεί για τις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους.

Την ίδια στιγμή, ο Dell Stanford, διαιτολόγος του Βρετανικού Ιδρύματος Καρδιάς, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, επισημαίνει ότι άλλες διαφορές στη διατροφή και στον τρόπο ζωής των συμμετεχόντων μπορεί να εξηγούν μέρος των ευρημάτων. Επομένως, τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν ότι ένα καθημερινό φλιτζάνι τσάι προστατεύει την καρδιά.

Σε κάθε περίπτωση, οι ερευνητές τοποθετούν την κατανάλωσή του στο πλαίσιο ενός ευρύτερου υγιεινού τρόπου ζωής, ως συμπληρωματική συνήθεια στις καθιερωμένες στρατηγικές πρόληψης των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Πηγή: ygeiamou.gr

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