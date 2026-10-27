Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα Τρίτης: Συμφωνίες δισεκατομμυρίων για το «Κρόνος», μάχη για το χρίσμα του ΔΗΣΥ και εξελίξεις στην Αμμόχωστο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα Τρίτης: Συμφωνίες δισεκατομμυρίων για το «Κρόνος», μάχη για το χρίσμα του ΔΗΣΥ και εξελίξεις στην Αμμόχωστο

 27.10.2026 - 07:56
Πρωτοσέλιδα Τρίτης: Συμφωνίες δισεκατομμυρίων για το «Κρόνος», μάχη για το χρίσμα του ΔΗΣΥ και εξελίξεις στην Αμμόχωστο

Η συμφωνία για παραγωγή και πώληση φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Κρόνος» με ορίζοντα το 2028, η υποβολή υποψηφιοτήτων από τους Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη για το χρίσμα του ΔΗΣΥ ενόψει Προεδρικών Εκλογών, το θέμα της επιστροφής της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, καθώς και οι καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας που καταγράφονται κάθε χρόνο, είναι ανάμεσα στα κύρια θέματα των εφημερίδων την Τρίτη.

Η «Αλήθεια» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Δεν μπορεί να εξισώνεται η πλευρά που συνέβαλε στον διορισμό της κας Ολγκίν», αναφερόμενη στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, Κωνσταντίνου Κόμπου, ο οποίος αμφισβητεί ότι οι διαπιστώσεις της απεσταλμένης του ΓΓ ΟΕΗ αντανακλούν την πραγματική κατάσταση. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στον απόηχο της χθεσινής υποβολής υποψηφιοτήτων στο ΔΗΣΥ, αναφέροντας ότι ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλού, γράφει για τη συμφωνία πώλησης φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Κρόνος» έως τον Ιούλιο του 2028.

Ο «Πολίτης» με τίτλο «Απροστάτευτες μετά την καταγγελία» αναφέρει, στο κύριο του θέμα, πως χιλιάδες καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας καταγράφονται κάθε χρόνο αλλά η κρατική στήριξη στα θύματα αποδεικνύεται ελλιπής. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα γράφει ότι  λίγες ώρες πριν τη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν η κυβέρνηση διατηρεί στο τραπέζι το άνοιγμα των Βαρωσίων και του λιμένα Αμμοχώστου. Αλλού, αναφέρεται στις υπογραφες για εξόρυξη φυσικού αερίου το 2028.

«Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο «Η θεωρία γίνεται πράξη για αέριο» αναφέρει στο κύριό του θέμα ότι είναι μη ανατρέψιμη η πορεία για παραγωγή φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Κρόνος». Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο ΔΗΣΥ στήνει κομματικές κάλπες και αναζητά τον υποψήφιο για να κερδίσει τις Προεδρικές Εκλογές. Αλλού, σημειώνει ότι το κόστος ανέγερσης νέων φυλακών και νέου δικαστηρίου στη Λευκωσία ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Η «Χαραυγή», με κύριο θέμα «Η Αμμόχωστος χτυπά την πόρτα του ΟΗΕ», αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αμμοχώστου επιδιώκει συνάντηση με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν εδώ και ένα χρόνο, για το θέμα της επιστροφής της περίκλειστης πόλης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα σημειώνει ότι αυξάνονται οι υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, αναφέροντας ότι καταγράφηκαν 1.334 υποθέσεις σε διάστημα οκτώ μηνών. Αλλού, αναφέρεται στην 48ωρη απεργία που προανήγγειλαν οι εργαζόμενοι του ΟΚΥπΥ για τις 10 και 11 Νοεμβρίου.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Η ΕΝΙ υπογράφει συμβόλαια ύψους 1,8 δισ. δολαρίων για το κοίτασμα Κρόνος» γράφει ότι η ιταλική εταιρεία υπέγραψε συμβόλαια αξίας 1,8 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη του κοιτάσματος «Κρόνος». Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης υπέβαλαν την υποψηφιότητά τους για το χρίσμα του ΔΗΣΥ. Αλλού, η εφημερίδα δημοσιεύει συνέντευξη του Κουίντο Μπρούσκο, ανώτατου διευθυντή της ΕΝΙ, ο οποίος ανέφερε ότι η παραγωγή φυσικού αερίου από το  «Κρόνος» αναμένεται να ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια κυβικά πόδια ημερησίως.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Μην ξεχάσετε να πείτε «χρόνια πολλά» – Ο νεαρός Άγιος που νίκησε τον «αήττητο» Λυαίο
Χειροπέδες σε γυναίκα αστυνομικό: Τι βρέθηκε στο αυτοκίνητό της – Κινήθηκαν διαδικασίες διαθεσιμότητας
Λεμεσός: Τρόμος για 22χρονο διανομέα τα ξημερώματα – Του επιτέθηκαν και του άρπαξαν χρήματα - Αναζητούνται οι δράστες
«Ο Ρόνι κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του» - Μπορείτε να βοηθήσετε να βρει σπίτι; - Δείτε φωτογραφίες
Πέταξε για την γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας – Πότε θα γίνει η κηδεία
Γονείς φώναξαν την αστυνομία για τρίχρονο που έβαλε 10 γκολ σε 12 λεπτά σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Διονύσης Φερεντίνος: Έφυγε από τη ζωή ο σκηνοθέτης των σειρών «Έχω παιδιά» & «Νταντά της γειτονιάς»

 27.10.2026 - 07:54
Επόμενο άρθρο

Το ρόφημα που μειώνει τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού

 27.10.2026 - 07:56
Κυπριακό: Ώρα αποφάσεων για Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν-Σήμερα η νέα συνάντηση των δύο ηγετών και τα μηνύματα που στέλνει η Ολγκίν, πριν από την τριμερή

Κυπριακό: Ώρα αποφάσεων για Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν-Σήμερα η νέα συνάντηση των δύο ηγετών και τα μηνύματα που στέλνει η Ολγκίν, πριν από την τριμερή

Η νέα συνάντηση σήμερα, του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Ερχιουρμάν πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το Κυπριακό διατηρείται στο διπλωματικό προσκήνιο, χωρίς όμως να διακρίνεται ακόμη καθαρός δρόμος προς την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Ώρα αποφάσεων για Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν-Σήμερα η νέα συνάντηση των δύο ηγετών και τα μηνύματα που στέλνει η Ολγκίν, πριν από την τριμερή

Κυπριακό: Ώρα αποφάσεων για Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν-Σήμερα η νέα συνάντηση των δύο ηγετών και τα μηνύματα που στέλνει η Ολγκίν, πριν από την τριμερή

  •  27.10.2026 - 06:05
Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Τι είναι, γιατί προκαλεί αντιδράσεις και πώς επηρεάζει την Κύπρο – Τι αλλάζει για ΑΟΖ και GSI - Αναλυτής εξηγεί

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Τι είναι, γιατί προκαλεί αντιδράσεις και πώς επηρεάζει την Κύπρο – Τι αλλάζει για ΑΟΖ και GSI - Αναλυτής εξηγεί

  •  27.10.2026 - 06:13
VIDEO - Νέες Φυλακές: Τι απαντά ο Φυτιρής για την εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα - «Δεν είναι το master plan»

VIDEO - Νέες Φυλακές: Τι απαντά ο Φυτιρής για την εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα - «Δεν είναι το master plan»

  •  27.10.2026 - 08:42
Σήμανε συναγερμός: Στις φλόγες διαμέρισμα– Γείτονας επιχείρησε να σβήσει τη φωτιά – Επί τόπου ασθενοφόρο

Σήμανε συναγερμός: Στις φλόγες διαμέρισμα– Γείτονας επιχείρησε να σβήσει τη φωτιά – Επί τόπου ασθενοφόρο

  •  27.10.2026 - 08:47
Χειροπέδες σε γυναίκα αστυνομικό: Τι βρέθηκε στο αυτοκίνητό της – Κινήθηκαν διαδικασίες διαθεσιμότητας

Χειροπέδες σε γυναίκα αστυνομικό: Τι βρέθηκε στο αυτοκίνητό της – Κινήθηκαν διαδικασίες διαθεσιμότητας

  •  27.10.2026 - 08:13
Εκλογές στο Ισραήλ: Στις κάλπες 7,3 εκατ. πολίτες με φόντο τον πόλεμο και τη μάχη Νετανιάχου - Άιζενκοτ

Εκλογές στο Ισραήλ: Στις κάλπες 7,3 εκατ. πολίτες με φόντο τον πόλεμο και τη μάχη Νετανιάχου - Άιζενκοτ

  •  27.10.2026 - 07:38
Γονείς προσοχή! Μπορεί ο δάσκαλος να δώσει φάρμακο στο παιδί σου; Τι ισχύει στα σχολεία της Κύπρου

Γονείς προσοχή! Μπορεί ο δάσκαλος να δώσει φάρμακο στο παιδί σου; Τι ισχύει στα σχολεία της Κύπρου

  •  27.10.2026 - 06:17
Προσοχή: Διακοπή νερού σήμερα – Βλάβη σε κεντρικό αγωγό - Ποια περιοχή επηρεάζεται

Προσοχή: Διακοπή νερού σήμερα – Βλάβη σε κεντρικό αγωγό - Ποια περιοχή επηρεάζεται

  •  27.10.2026 - 08:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα