Πρωτοσέλιδα Τρίτης: Συμφωνίες δισεκατομμυρίων για το «Κρόνος», μάχη για το χρίσμα του ΔΗΣΥ και εξελίξεις στην Αμμόχωστο

Η «Αλήθεια» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Δεν μπορεί να εξισώνεται η πλευρά που συνέβαλε στον διορισμό της κας Ολγκίν», αναφερόμενη στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, Κωνσταντίνου Κόμπου, ο οποίος αμφισβητεί ότι οι διαπιστώσεις της απεσταλμένης του ΓΓ ΟΕΗ αντανακλούν την πραγματική κατάσταση. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στον απόηχο της χθεσινής υποβολής υποψηφιοτήτων στο ΔΗΣΥ, αναφέροντας ότι ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλού, γράφει για τη συμφωνία πώλησης φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Κρόνος» έως τον Ιούλιο του 2028.

Ο «Πολίτης» με τίτλο «Απροστάτευτες μετά την καταγγελία» αναφέρει, στο κύριο του θέμα, πως χιλιάδες καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας καταγράφονται κάθε χρόνο αλλά η κρατική στήριξη στα θύματα αποδεικνύεται ελλιπής. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα γράφει ότι λίγες ώρες πριν τη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν η κυβέρνηση διατηρεί στο τραπέζι το άνοιγμα των Βαρωσίων και του λιμένα Αμμοχώστου. Αλλού, αναφέρεται στις υπογραφες για εξόρυξη φυσικού αερίου το 2028.

«Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο «Η θεωρία γίνεται πράξη για αέριο» αναφέρει στο κύριό του θέμα ότι είναι μη ανατρέψιμη η πορεία για παραγωγή φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Κρόνος». Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο ΔΗΣΥ στήνει κομματικές κάλπες και αναζητά τον υποψήφιο για να κερδίσει τις Προεδρικές Εκλογές. Αλλού, σημειώνει ότι το κόστος ανέγερσης νέων φυλακών και νέου δικαστηρίου στη Λευκωσία ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Η «Χαραυγή», με κύριο θέμα «Η Αμμόχωστος χτυπά την πόρτα του ΟΗΕ», αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αμμοχώστου επιδιώκει συνάντηση με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν εδώ και ένα χρόνο, για το θέμα της επιστροφής της περίκλειστης πόλης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα σημειώνει ότι αυξάνονται οι υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, αναφέροντας ότι καταγράφηκαν 1.334 υποθέσεις σε διάστημα οκτώ μηνών. Αλλού, αναφέρεται στην 48ωρη απεργία που προανήγγειλαν οι εργαζόμενοι του ΟΚΥπΥ για τις 10 και 11 Νοεμβρίου.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Η ΕΝΙ υπογράφει συμβόλαια ύψους 1,8 δισ. δολαρίων για το κοίτασμα Κρόνος» γράφει ότι η ιταλική εταιρεία υπέγραψε συμβόλαια αξίας 1,8 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη του κοιτάσματος «Κρόνος». Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης υπέβαλαν την υποψηφιότητά τους για το χρίσμα του ΔΗΣΥ. Αλλού, η εφημερίδα δημοσιεύει συνέντευξη του Κουίντο Μπρούσκο, ανώτατου διευθυντή της ΕΝΙ, ο οποίος ανέφερε ότι η παραγωγή φυσικού αερίου από το «Κρόνος» αναμένεται να ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια κυβικά πόδια ημερησίως.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ