Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΕκλογές στο Ισραήλ: Με εντάσεις, βανδαλισμούς και καταγγελίες άνοιξαν οι κάλπες, ψήφισε ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ
ΔΙΕΘΝΗ

Εκλογές στο Ισραήλ: Με εντάσεις, βανδαλισμούς και καταγγελίες άνοιξαν οι κάλπες, ψήφισε ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ

 27.10.2026 - 10:33
Εκλογές στο Ισραήλ: Με εντάσεις, βανδαλισμούς και καταγγελίες άνοιξαν οι κάλπες, ψήφισε ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ

Στις κάλπες προσέρχονται από νωρίς το πρωί της Τρίτης οι πολίτες του Ισραήλ για την ανάδειξη των 120 μελών της 26ης Κνεσέτ, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη αναμέτρηση όπου κανένα από τα δύο βασικά μπλοκ - ούτε ο συνασπισμός υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ούτε η αντιπολίτευση - δεν έχει εξασφαλισμένη την πλειοψηφία. Ο Νετανιάχου αναμένεται να παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 07:00 σε 12.018 εκλογικά τμήματα για τους 7.331.981 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, με 36 ψηφοδέλτια να διεκδικούν την είσοδό τους στο κοινοβούλιο. Ωστόσο, η εκλογική διαδικασία συνοδεύεται από περιστατικά βίας, δολιοφθορών και εκατέρωθεν καταγγελιών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Εκλογές στο Ισραήλ: Στις κάλπες 7,3 εκατ. πολίτες με φόντο τον πόλεμο και τη μάχη Νετανιάχου - Άιζενκοτ

Επεισόδια, βανδαλισμοί και επιθέσεις

Στη Μπέιτ Σεμές, ομάδα διαδηλωτών προκάλεσε φθορές σε εκλογικό τμήμα, τοποθετώντας αφίσες με καλέσματα για αποχή και απορρίπτοντας σκουπίδια μπροστά από την πύλη εισόδου.

Παράλληλα, το κόμμα Haredi Public Party κατήγγειλε βίαιες επιθέσεις εναντίον στελεχών του σε εκλογικά κέντρα στις περιοχές Μπνέι Μπρακ, Μπέιτ Σεμές και Μπετάρ Ιλίτ, όπου είχε εγκαταστήσει ενημερωτικά περίπτερα. Το κόμμα προσέφυγε επίσημα τόσο στην ισραηλινή αστυνομία όσο και στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

Καταγγελίες για εξαφάνιση και αλλοίωση ψηφοδελτίων

Σειρά καταγγελιών δέχθηκε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή και για ελλείψεις ψηφοδελτίων.

Το κόμμα Yisrael Beytenu κατήγγειλε ότι κατά το άνοιγμα της κάλπης δεν υπήρχαν τα ψηφοδέλτιά του στο εκλογικό τμήμα υπ' αριθμόν 45 στην Κιριάτ Όνο. Η Εκλογική Επιτροπή εξέδωσε διευκρινιστική ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο τμήμα διέθετε κανονικά τα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Το κόμμα People of Israel ανέφερε επίσης ελλείψεις, ενώ κατέγραψε αναφορές τόσο από πολιτικά όσο και από στρατιωτικά εκλογικά τμήματα, σύμφωνα με τις οποίες τα ψηφοδέλτιά του είχαν τοποθετηθεί ανάποδα, ώστε να μοιάζουν με λευκά.



Απόρριψη αιτιάσεων περί παρακολούθησης ψηφοφόρων

Νωρίτερα, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή απέρριψε καταγγελία του κόμματος B’Yachad, σύμφωνα με την οποία εκπρόσωποι του Λικούντ παρακολουθούσαν παράνομα τους ψηφοφόρους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Η Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι υπήρξε μόνο ένα μεμονωμένο περιστατικό φωτογράφισης στο εκλογικό τμήμα του Μοσάβ Γιαρχίβ από μέλος της εφορευτικής επιτροπής, το οποίο σταμάτησε μόλις του έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις. Παράλληλα, υπενθύμισε ρητά ότι απαγορεύεται στους εκπροσώπους των κομμάτων να διαβιβάζουν στοιχεία για την προσέλευση των εκλογέων. Από την πλευρά του, το Λικούντ αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση, δηλώνοντας ότι διατηρεί περίπτερα έξω από τα τμήματα όπου οι ψηφοφόροι παρέχουν πληροφορίες μόνο εθελοντικά.

Μηνύματα ηγεσίας και προσέλευση πολιτικών αρχηγών

Το εκλογικό του δικαίωμα στην Ιερουσαλήμ άσκησε ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μιχάλ. «Πρόκειται για μια πραγματική γιορτή της δημοκρατίας και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να τη χαλάσει ή να τη σαμποτάρει», δήλωσε, καλώντας όλους τους πολίτες να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου.



Στις κάλπες προσήλθαν επίσης οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής του κόμματος «Togetherness» Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος έκανε λόγο για «μια κρίσιμη ημέρα για το μέλλον της χώρας και των παιδιών μας», ο υπουργός και πρόεδρος του Otzma Yehudit, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο πρόεδρος των Δημοκρατικών Γιαΐρ Γκολάν, ο υπουργός Μπεζαλέλ Σμότριχ (Θρησκευτικός Σιωνισμός), ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν (Yisrael Beytenu), ο Αριέ Ντέρι (Shas), καθώς και οι επικεφαλής των αραβικών κομμάτων Γιουσέφ Τζαμπαρίν (Κοινή Λίστα) και Μανσούρ Αμπάς (Ra'am).

Πότε θα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα

Η καταμέτρηση των ψήφων θα αρχίσει αμέσως μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων, στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης, ώρα Ισραήλ και Ελλάδας.

Κάθε εφορευτική επιτροπή θα καταμετρήσει τις ψήφους και θα διαβιβάσει τα αποτελέσματα, μαζί με τις κάλπες, στην αρμόδια περιφερειακή εκλογική επιτροπή. Εκεί θα επικυρωθούν οριστικά τα πρακτικά της ψηφοφορίας και στη συνέχεια τα αποτελέσματα θα μεταφερθούν ηλεκτρονικά στους υπολογιστές της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, στην Κνεσέτ.

Τα πρώτα ενδιάμεσα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη.

Ωστόσο, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να καταμετρηθούν και οι ψήφοι που υποβάλλονται σε ειδικούς διπλούς φακέλους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από ορισμένες κατηγορίες εκλογέων που ψηφίζουν εκτός του συνήθους εκλογικού τους τμήματος (όπως οι στρατιώτες που βρίσκονται στον Λίβαμο ή στη Γάζα).

Σύμφωνα με το άρθρo 11 του Θεμελιώδους Νόμου για την Κνεσέτ, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή διαθέτει οκτώ ημέρες από την ημέρα των εκλογών για να δημοσιεύσει τα επίσημα αποτελέσματα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επομένως, η τελευταία ημερομηνία για την επίσημη ανακοίνωσή τους είναι η 4η Νοεμβρίου 2026. Πάντως, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή εκτιμά ότι η καταμέτρηση θα έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα, μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σοκαριστικές καταγγελίες από διανομείς φαγητού στην Κύπρο - «Πήρα φίλο μαζί μου γιατί φοβόμουν»
Χειροπέδες σε γυναίκα αστυνομικό: Τι βρέθηκε στο αυτοκίνητό της – Κινήθηκαν διαδικασίες διαθεσιμότητας
Αυτή είναι η καλύτερη πόλη του κόσμου για το 2026 – Για ποιους λόγους ξεχώρισε
«Εμείς αλλάξαμε τα πάντα για τα παιδιά μας» - Η ανάρτηση Κύπριου πατέρα που προκαλεί ερωτήματα
Πέταξε για την γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας – Πότε θα γίνει η κηδεία
Αυτά τα 3 ζώδια θα περάσουν δύσκολα μέχρι το τέλος του 2026

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Άννα Βίσση: Με κόκκινο φόρεμα στο Μαρακές για την ονομαστική γιορτή της Δήμητρας Κούστα - Οι φωτογραφίες από την έξοδό τους

 27.10.2026 - 10:24
Επόμενο άρθρο

Ο Αβέρωφ θέλει να πάρει πίσω το χαμένο έδαφος, ο Παμπορίδης να αλλάξει τις ισορροπίες–Η δύσκολη εξίσωση της 29ης Νοεμβρίου

 27.10.2026 - 10:36
Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

Οι Προεδρικές Εκλογές του 2028 βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, με τις διεργασίες, τις δημόσιες τοποθετήσεις και τα σενάρια γύρω από τα πρόσωπα που ενδέχεται να διεκδικήσουν την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας να συγκεντρώνουν ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

  •  27.10.2026 - 11:58
ΑΝΑΛΥΣΗ: Χάρης Γεωργιάδης: Γιατί επέλεξε τη ρήξη με τον Αβέρωφ–Οι επιδιώξεις και το παρασκήνιο

ΑΝΑΛΥΣΗ: Χάρης Γεωργιάδης: Γιατί επέλεξε τη ρήξη με τον Αβέρωφ–Οι επιδιώξεις και το παρασκήνιο

  •  27.10.2026 - 11:29
VIDEO - Κυπριακό: Τα τρία σημεία που θέτει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη συνάντηση με τον Ερχιουρμάν

VIDEO - Κυπριακό: Τα τρία σημεία που θέτει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη συνάντηση με τον Ερχιουρμάν

  •  27.10.2026 - 11:08
Ο Αβέρωφ θέλει να πάρει πίσω το χαμένο έδαφος, ο Παμπορίδης να αλλάξει τις ισορροπίες–Η δύσκολη εξίσωση της 29ης Νοεμβρίου

Ο Αβέρωφ θέλει να πάρει πίσω το χαμένο έδαφος, ο Παμπορίδης να αλλάξει τις ισορροπίες–Η δύσκολη εξίσωση της 29ης Νοεμβρίου

  •  27.10.2026 - 10:36
Καύσιμα: Έρχονται νέες αυξήσεις - Η προειδοποίηση των πρατηριούχων για τις επόμενες ημέρες

Καύσιμα: Έρχονται νέες αυξήσεις - Η προειδοποίηση των πρατηριούχων για τις επόμενες ημέρες

  •  27.10.2026 - 12:16
VIDEO: Σοκαριστικές καταγγελίες από διανομείς φαγητού στην Κύπρο - «Πήρα φίλο μαζί μου γιατί φοβόμουν»

VIDEO: Σοκαριστικές καταγγελίες από διανομείς φαγητού στην Κύπρο - «Πήρα φίλο μαζί μου γιατί φοβόμουν»

  •  27.10.2026 - 12:15
Τυχικός προς Ιερά Σύνοδο: Ζητά εξηγήσεις για τη νέα κλήση και άδεια να ιερουργεί – Σήμερα η κρίσιμη συνεδρία

Τυχικός προς Ιερά Σύνοδο: Ζητά εξηγήσεις για τη νέα κλήση και άδεια να ιερουργεί – Σήμερα η κρίσιμη συνεδρία

  •  27.10.2026 - 10:47
Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Διανομέας παρέσυρε ηλικιωμένο πεζό - Η κατάσταση της υγείας του

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Διανομέας παρέσυρε ηλικιωμένο πεζό - Η κατάσταση της υγείας του

  •  27.10.2026 - 11:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα