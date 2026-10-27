VIDEO - Κυπριακό: Τα τρία σημεία που θέτει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη συνάντηση με τον Ερχιουρμάν

Σε δηλώσεις του κατά την αναχώρησή του για τη συνάντηση, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι τα τρία αυτά σημεία περιλαμβάνονται στις 19 προτάσεις που έχει υποβάλει, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα.

Όπως εξήγησε, η πρώτη πρόταση αφορά τα οδοφράγματα και αποτελεί την τρίτη ή τέταρτη εναλλακτική που έχει εισηγηθεί, με στόχο να υπάρξει διέξοδος και να επιτευχθεί θετικό αποτέλεσμα.

Το δεύτερο σημείο αφορά την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου και το απευθείας εμπόριο. Σύμφωνα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, πρόκειται για μια αμοιβαία επωφελή πρόταση, η οποία δημιουργεί θετικά δεδομένα και για τις δύο πλευρές. Όπως σημείωσε, αποτελεί επίσης μια πρόταση που θα δοκιμάσει στην πράξη όλους.

Το τρίτο σημείο αφορά τη μεθοδολογία για την επίτευξη προόδου τόσο στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης όσο και στο ζήτημα της επανέναρξης των συνομιλιών. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι πρόκειται για πρόταση που είχε υποβάλει τόσο στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών όσο και στην προσωπική απεσταλμένη του, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, κατά την παρουσία του στη Νέα Υόρκη.

Μία αποδεκτή πρόταση από τις 19

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ακόμη ότι μία από τις 19 προτάσεις που είχε υποβάλει έγινε αποδεκτή και θα συζητηθεί στο δεύτερο μέρος των κοινών συναντήσεων.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται συναντήσεις με τις δύο τεχνικές επιτροπές για τη νεολαία και την πολιτιστική κληρονομιά, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει συνάντηση με το Συμβουλευτικό Σώμα της Κοινωνίας των Πολιτών.

«Ας ελπίσουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα», ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ερωτηθείς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι, ήδη, τέθηκε εναλλακτική πρόταση σχετικά με τα σημεία διέλευσης και αναμένει απάντηση, ενώ σε ερώτηση αν το θέμα των Κοκκίνων αντικαθίσταται από την πρόταση μας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «να αναμένουμε την απάντηση και μετά να μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ και δημόσια.

Καταλήγοντας ο Πρόεδρος, επισήμανε ότι όταν ο Γενικός Γραμματέας ήταν στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης που είχαμε αρχικά, προχώρησε με μια νέα πρόταση σε σχέση με το Πυρόι-Αθηένου και τη Μια Μηλιά, μια πρόταση που αντιλαμβάνομαι τη μοιράστηκε σε διμερές επίπεδο και με τον κ. Έρχιουρμαν και ανέμενε το βράδυ, όταν είχαμε το δείπνο, να γίνει σχετική ανακοίνωση.

«Μάλιστα, στο δείπνο τη χαρακτήρισε ως έναν λογικό συμβιβασμό, ένα συμβιβασμό ο οποίος έγινε αποδεκτός από δικής μας πλευράς. Δεν έγινε από τουρκικής πλευράς. Άρα, εμείς συνεχώς βάζουμε προτάσεις, βάζουμε νέες ιδέες, θέλουμε να δημιουργηθούν εξελίξεις και το αποδεικνύουμε στην πράξη. Δεν είναι μόνο μέσα από δηλώσεις, είναι μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις, ενέργειες, ιδέες. Και είμαστε εδώ και ελπίζω σήμερα να υπάρξουν κάποια θετικά αποτελέσματα, ενόψει και της καθόδου της προσωπικής απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα», κατέληξε.

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