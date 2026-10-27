Καρκίνος προστάτη: Εξέταση αίματος αποκαλύπτει τον κίνδυνο δεκαετίες νωρίτερα

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δείγματα αίματος από 982 άνδρες που αργότερα εμφάνισαν καρκίνο του προστάτη και από ένα τυχαία επιλεγμένο δείγμα 1.573 ανδρών της Ευρωπαϊκής Προοπτικής Μελέτης για τον Καρκίνο και τη Διατροφή (EPIC). Μέτρησαν περισσότερες από 6.000 πρωτεΐνες, ενώ η παρακολούθηση των συμμετεχόντων διήρκεσε περίπου 16 χρόνια.

Τι έδειξε η ανάλυση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Οξφόρδης, την οποία φιλοξενεί το Medical Xpress, 12 πρωτεΐνες συνδέθηκαν με καρκίνο που διαγνώστηκε περισσότερα από 15 χρόνια μετά την αιμοληψία. Ανάμεσά τους ήταν η GZMK, η οποία παράγεται από κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που συμμετέχουν στην αναγνώριση και καταστροφή μη φυσιολογικών κυττάρων.

Επίσης, εντοπίστηκαν επτά πρωτεΐνες που σχετίζονταν με επιθετική νόσο. Η ANKRD1 συνδέθηκε με αρκετές σοβαρές μορφές και εκβάσεις, συμπεριλαμβανομένων καρκίνων που είχαν εξαπλωθεί ή αποδείχθηκαν θανατηφόροι. Άλλα ευρήματα αφορούσαν την αλληλεπίδραση των καρκινικών κυττάρων με τον περιβάλλοντα ιστό και τον σχηματισμό νέων αιμοφόρων αγγείων.

Ο Δρ. Zhe Huang, πρώτος συγγραφέας της μελέτης, επισημαίνει ότι ορισμένοι όγκοι αναπτύσσονται αργά και μπορεί να μην προκαλέσουν ποτέ βλάβη, ενώ άλλοι είναι επιθετικοί και απειλούν τη ζωή. Στόχος της ομάδας είναι να κατανοήσει αυτές τις διαφορές και να εντοπίσει δείκτες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αξιολόγηση του κινδύνου που διατρέχει ο κάθε άνδρας.

Συσχετίσεις με γνωστά γονίδια

Η ανάλυση ανέδειξε συνδέσεις και με πρωτεΐνες που παράγονται από τα γονίδια ERBB3, KRAS και NRAS, τα οποία έχουν γνωστό ρόλο στον καρκίνο του προστάτη. Οι συγκεκριμένες σχετίζονταν ιδιαίτερα με επιθετική νόσο που διαγνώστηκε περίπου μία δεκαετία αργότερα.

Όπως διευκρινίζουν οι συγγραφείς, αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρχε ήδη καρκίνος κατά τη συλλογή του αίματος. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να προσφέρουν στοιχεία για βιολογικές αλλαγές που σχετίζονται με τη μελλοντική ανάπτυξή του.

Στόχος η μελλοντική κλινική εξέταση

Οι ερευνητές συνέκριναν τα αποτελέσματα με άλλες μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες και γενετικά δεδομένα. Οι πρόσθετες αναλύσεις υποστήριξαν ορισμένα ευρήματα, αλλά δεν τα επιβεβαίωσαν όλα.

Οι περισσότερες συσχετίσεις ήταν μέτριες και η μέτρηση των συγκεκριμένων πρωτεϊνών δεν είναι ακόμη έτοιμη για κλινική χρήση. Χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για να διαπιστωθεί εάν μπορεί να βελτιώσει την πρόβλεψη των μορφών καρκίνου που είναι πιθανό να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η διερεύνηση θα συνεχιστεί μέσω του Προγράμματος Αιτιολογίας και Πρόληψης του Καρκίνου του Προστάτη (PCAP), με στόχο την αξιολόγηση της πιθανής συμβολής των ευρημάτων στην πρόβλεψη ή την πρόληψη της νόσου.

Πηγή: ygeiamou.gr