Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineVIDEO: Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών
LIKE ONLINE

VIDEO: Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών

 27.10.2026 - 15:52
VIDEO: Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών

Άνω κάνω έγινε ένας αγώνας νέων ποδοσφαίρου στη Φλόριντα και η αιτία ήταν ένας τρίχρονος.

O μικρός παίκτης, Νεβάδα σε ένα viral βίντεο εμφανίζεται να σκοράρει επανειλημμένα, ενώ οι γονείς του αγοριού ακούγονται να μιλούν με τους αστυνομικούς, οι οποίοι κλήθηκαν στον αγώνα του Σαββάτου.

«Κάλεσαν την αστυνομία για ένα 3χρονο παιδί επειδή είναι πολύ καλό», ακούγεται να λέει ο πατέρας του μικρού. «Κάλεσαν την αστυνομία για ένα 3χρονο παιδί επειδή είχε την μπάλα στην κατοχή του αρκετά».

«Τραυμάτισε πραγματικά τον Νεβάδα», είπε η μητέρα του. «Θέλει ακόμα να παίξει ποδόσφαιρο. Απλώς δεν θέλει να επιστρέψει σε αυτό το μέρος. Δεν νομίζω ότι πρέπει να σκέφτεται έτσι, ότι ως 3χρονος έκανε κάτι λάθος».

Η Martasia είπε ότι ο 3χρονος γιος της έχει στοχοποιηθεί άδικα κατά τη διάρκεια της σεζόν λόγω του ταλέντου του - παίζει σε ένα πρωτάθλημα με 5χρονα.

Το αστυνομικό τμήμα του Winter Park επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν στον αγώνα ποδοσφαίρου νέων από έναν αξιωματούχο του πρωταθλήματος λόγω αναστάτωσης μεταξύ του διαιτητή και των γονέων ενός παίκτη.

Οι γονείς του παιδιού, δημοσίευσαν βίντεο σε πολλά κανάλια κοινωνικής δικτύωσης με τον γιο τους να παίζει ποδόσφαιρο εναντίον παιδιών πριν από την αλληλεπίδραση της αστυνομίας. Στο viral βίντεο, το αγόρι, φαίνεται να ντριμπλάρει άλλα παιδιά στο δρόμο του για να πετύχει πολλά γκολ και στη συνέχεια να κοιτάζει μπερδεμένο καθώς οι αστυνομικοί του Winter Park ζητούν από την οικογένειά του να φύγει από το δημόσιο πάρκο. Οι γονείς είπαν στους αστυνομικούς ότι το πρωτάθλημα τους κόστισε σχεδόν 300 δολάρια.

Στα πλάνα της κάμερας σώματος, ένας διοργανωτής του εθνικού αθλητικού οργανισμού νέων i9 Sports λέει στους αστυνομικούς ότι οι γονείς του αγοριού δημιούργησαν αναστάτωση στο πάρκο.

«Το παιδί είναι καλό. Είναι υπέροχος. Πολύ καλό», λέει ο διοργανωτής στους αξιωματικούς που ανταποκρίνονται. «Είναι πολύ προχωρημένος σε σύγκριση με τους άλλους, οπότε σκοράρει πολλά γκολ. Αλλά πιέζει τα παιδιά. ... Έτσι, προσπαθώ να του πω, μην πιέζεις. Θέλουμε να παίξουμε χωρίς να πιέζουμε, σωστά;»

Το βίντεο που δημοσίευσαν οι γονείς του αγοριού δεν απεικονίζει σωματική επαφή μεταξύ του γιου τους και άλλων παικτών.

Ο διοργανωτής εξήγησε στην αστυνομία ότι οι γονείς έγιναν εριστικοί όταν ο γιος τους ήταν στον πάγκο.

«Θέλω απλώς να φύγει. Αμέσως», είπε ο διοργανωτής στην αστυνομία. «Απλώς δώστε μου τα ονόματά τους για να τους επιστρέψω τα χρήματά τους».

Newsbomb.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σοκαριστικές καταγγελίες από διανομείς φαγητού στην Κύπρο - «Πήρα φίλο μαζί μου γιατί φοβόμουν»
VIDEO - Κακοκαιρία στην Κύπρο: Οι 43 περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πλημμύρας – Πώς θα ελέγξετε το σπίτι σας
Αυτή είναι η καλύτερη πόλη του κόσμου για το 2026 – Για ποιους λόγους ξεχώρισε
Δεν έχουν τέλος οι αυξήσεις στα καύσιμα - Από το πρατήριο μέχρι το σούπερ μάρκετ, πώς πιέζεται η τσέπη των Κυπρίων
Έρχονται έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα – Στον «αέρα» οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου 
VIDEO: Σοκ στη Λάρνακα - Αλλοδαπός ζούσε σε άθλιες συνθήκες, έπεσε θύμα εργασιακής εκμετάλλευσης

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπ. Παιδείας: Η Παιδεία να κοιτάζει ταυτόχρονα την ιστορία και το μέλλον

 27.10.2026 - 15:48
Επόμενο άρθρο

Ρίγη συγκίνησης: Ούτε η βροχή σταμάτησε την έπαρση της γιγαντιαίας γαλανόλευκης στο λιμάνι της Χίου - Δείτε βίντεο

 27.10.2026 - 15:53
Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

Οι Προεδρικές Εκλογές του 2028 βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, με τις διεργασίες, τις δημόσιες τοποθετήσεις και τα σενάρια γύρω από τα πρόσωπα που ενδέχεται να διεκδικήσουν την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας να συγκεντρώνουν ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

  •  27.10.2026 - 11:58
ΑΝΑΛΥΣΗ: Χάρης Γεωργιάδης: Γιατί επέλεξε τη ρήξη με τον Αβέρωφ–Οι επιδιώξεις και το παρασκήνιο

ΑΝΑΛΥΣΗ: Χάρης Γεωργιάδης: Γιατί επέλεξε τη ρήξη με τον Αβέρωφ–Οι επιδιώξεις και το παρασκήνιο

  •  27.10.2026 - 11:29
ΠτΔ μετά το τετ α τετ με Έρχιουρμαν: «Πάρα πολύ καλή» η συνάντηση – Γιατί δεν εκδόθηκε κοινό ανακοινωθέν– Συνέχεια με την Ολγκίν

ΠτΔ μετά το τετ α τετ με Έρχιουρμαν: «Πάρα πολύ καλή» η συνάντηση – Γιατί δεν εκδόθηκε κοινό ανακοινωθέν– Συνέχεια με την Ολγκίν

  •  27.10.2026 - 14:49
Επίδομα τέκνου: Τι γίνεται με τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Επίδομα τέκνου: Τι γίνεται με τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

  •  27.10.2026 - 14:51
Ο Αβέρωφ θέλει να πάρει πίσω το χαμένο έδαφος, ο Παμπορίδης να αλλάξει τις ισορροπίες–Η δύσκολη εξίσωση της 29ης Νοεμβρίου

Ο Αβέρωφ θέλει να πάρει πίσω το χαμένο έδαφος, ο Παμπορίδης να αλλάξει τις ισορροπίες–Η δύσκολη εξίσωση της 29ης Νοεμβρίου

  •  27.10.2026 - 10:36
Δεν έχουν τέλος οι αυξήσεις στα καύσιμα - Από το πρατήριο μέχρι το σούπερ μάρκετ, πώς πιέζεται η τσέπη των Κυπρίων

Δεν έχουν τέλος οι αυξήσεις στα καύσιμα - Από το πρατήριο μέχρι το σούπερ μάρκετ, πώς πιέζεται η τσέπη των Κυπρίων

  •  27.10.2026 - 15:05
VIDEO - Κακοκαιρία στην Κύπρο: Οι 43 περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πλημμύρας – Πώς θα ελέγξετε το σπίτι σας

VIDEO - Κακοκαιρία στην Κύπρο: Οι 43 περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πλημμύρας – Πώς θα ελέγξετε το σπίτι σας

  •  27.10.2026 - 15:22
VIDEO: Σοκαριστικές καταγγελίες από διανομείς φαγητού στην Κύπρο - «Πήρα φίλο μαζί μου γιατί φοβόμουν»

VIDEO: Σοκαριστικές καταγγελίες από διανομείς φαγητού στην Κύπρο - «Πήρα φίλο μαζί μου γιατί φοβόμουν»

  •  27.10.2026 - 12:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα