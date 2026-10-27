Eurovision 2027: Ποια χώρα αποσύρεται από το διαγωνισμό

Κανένας ραδιοτηλεοπτικός φορέας δεν είναι διατεθειμένος να αναλάβει την ευθύνη για την ολλανδική συμμετοχή, λόγω ανησυχιών σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η ένωση ραδιοτηλεοπτικών φορέων NPO.

Η NPO είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι ήταν βέβαιη ότι η Ολλανδία θα επέστρεφε στον διαγωνισμό το επόμενο έτος, μετά από μποϊκοτάζ της διοργάνωσης του 2026, καθώς θεωρούσε ότι η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση είχε ανταποκριθεί στις κριτικές των χωρών που δεν είχαν συμμετάσχει το 2026.

Τελικά, όμως, κανένας ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας δεν ήταν πρόθυμος να διευκολύνει την ολλανδική υποψηφιότητα.

Η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ολλανδία αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό τον Μάιο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ και τη στρατιωτική του επίθεση στη Γάζα.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision 2027 θα αποτελείται από δύο ημιτελικούς, στις 11 και 13 Μαΐου, και έναν τελικό στις 15 Μαΐου 2027, οι οποίοι θα διεξαχθούν στην Arena Burgas στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.