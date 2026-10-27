Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleEurovision 2027: Ποια χώρα αποσύρεται από το διαγωνισμό
LIFESTYLE

Eurovision 2027: Ποια χώρα αποσύρεται από το διαγωνισμό

 27.10.2026 - 16:02
Eurovision 2027: Ποια χώρα αποσύρεται από το διαγωνισμό

Η Ολλανδία δεν θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2027.

Κανένας ραδιοτηλεοπτικός φορέας δεν είναι διατεθειμένος να αναλάβει την ευθύνη για την ολλανδική συμμετοχή, λόγω ανησυχιών σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η ένωση ραδιοτηλεοπτικών φορέων NPO.

Η NPO είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι ήταν βέβαιη ότι η Ολλανδία θα επέστρεφε στον διαγωνισμό το επόμενο έτος, μετά από μποϊκοτάζ της διοργάνωσης του 2026, καθώς θεωρούσε ότι η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση είχε ανταποκριθεί στις κριτικές των χωρών που δεν είχαν συμμετάσχει το 2026.

Τελικά, όμως, κανένας ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας δεν ήταν πρόθυμος να διευκολύνει την ολλανδική υποψηφιότητα.

Η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ολλανδία αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό τον Μάιο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ και τη στρατιωτική του επίθεση στη Γάζα.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision 2027 θα αποτελείται από δύο ημιτελικούς, στις 11 και 13 Μαΐου, και έναν τελικό στις 15 Μαΐου 2027, οι οποίοι θα διεξαχθούν στην Arena Burgas στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σοκαριστικές καταγγελίες από διανομείς φαγητού στην Κύπρο - «Πήρα φίλο μαζί μου γιατί φοβόμουν»
VIDEO - Κακοκαιρία στην Κύπρο: Οι 43 περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πλημμύρας – Πώς θα ελέγξετε το σπίτι σας
Αυτή είναι η καλύτερη πόλη του κόσμου για το 2026 – Για ποιους λόγους ξεχώρισε
Δεν έχουν τέλος οι αυξήσεις στα καύσιμα - Από το πρατήριο μέχρι το σούπερ μάρκετ, πώς πιέζεται η τσέπη των Κυπρίων
Έρχονται έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα – Στον «αέρα» οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου 
VIDEO: Σοκ στη Λάρνακα - Αλλοδαπός ζούσε σε άθλιες συνθήκες, έπεσε θύμα εργασιακής εκμετάλλευσης

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιατρός του Harvard δεν τρώει ποτέ αυτό το φρούτο – Η λίστα με τα καλύτερα και τα «χειρότερα» για το έντερο

 27.10.2026 - 16:02
Επόμενο άρθρο

iPhone Duo: Τι θα κάνει η Apple για τις συσκευές που εμφανίζουν ρωγμές στην οθόνη

 27.10.2026 - 16:06
Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

Οι Προεδρικές Εκλογές του 2028 βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, με τις διεργασίες, τις δημόσιες τοποθετήσεις και τα σενάρια γύρω από τα πρόσωπα που ενδέχεται να διεκδικήσουν την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας να συγκεντρώνουν ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

  •  27.10.2026 - 11:58
ΑΝΑΛΥΣΗ: Χάρης Γεωργιάδης: Γιατί επέλεξε τη ρήξη με τον Αβέρωφ–Οι επιδιώξεις και το παρασκήνιο

ΑΝΑΛΥΣΗ: Χάρης Γεωργιάδης: Γιατί επέλεξε τη ρήξη με τον Αβέρωφ–Οι επιδιώξεις και το παρασκήνιο

  •  27.10.2026 - 11:29
ΠτΔ μετά το τετ α τετ με Έρχιουρμαν: «Πάρα πολύ καλή» η συνάντηση – Γιατί δεν εκδόθηκε κοινό ανακοινωθέν– Συνέχεια με την Ολγκίν

ΠτΔ μετά το τετ α τετ με Έρχιουρμαν: «Πάρα πολύ καλή» η συνάντηση – Γιατί δεν εκδόθηκε κοινό ανακοινωθέν– Συνέχεια με την Ολγκίν

  •  27.10.2026 - 14:49
Επίδομα τέκνου: Τι γίνεται με τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Επίδομα τέκνου: Τι γίνεται με τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

  •  27.10.2026 - 14:51
Ο Αβέρωφ θέλει να πάρει πίσω το χαμένο έδαφος, ο Παμπορίδης να αλλάξει τις ισορροπίες–Η δύσκολη εξίσωση της 29ης Νοεμβρίου

Ο Αβέρωφ θέλει να πάρει πίσω το χαμένο έδαφος, ο Παμπορίδης να αλλάξει τις ισορροπίες–Η δύσκολη εξίσωση της 29ης Νοεμβρίου

  •  27.10.2026 - 10:36
Δεν έχουν τέλος οι αυξήσεις στα καύσιμα - Από το πρατήριο μέχρι το σούπερ μάρκετ, πώς πιέζεται η τσέπη των Κυπρίων

Δεν έχουν τέλος οι αυξήσεις στα καύσιμα - Από το πρατήριο μέχρι το σούπερ μάρκετ, πώς πιέζεται η τσέπη των Κυπρίων

  •  27.10.2026 - 15:05
VIDEO - Κακοκαιρία στην Κύπρο: Οι 43 περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πλημμύρας – Πώς θα ελέγξετε το σπίτι σας

VIDEO - Κακοκαιρία στην Κύπρο: Οι 43 περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πλημμύρας – Πώς θα ελέγξετε το σπίτι σας

  •  27.10.2026 - 15:22
VIDEO: Σοκαριστικές καταγγελίες από διανομείς φαγητού στην Κύπρο - «Πήρα φίλο μαζί μου γιατί φοβόμουν»

VIDEO: Σοκαριστικές καταγγελίες από διανομείς φαγητού στην Κύπρο - «Πήρα φίλο μαζί μου γιατί φοβόμουν»

  •  27.10.2026 - 12:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα