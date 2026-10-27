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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: Σοκαριστικές καταγγελίες από διανομείς φαγητού στην Κύπρο - «Πήρα φίλο μαζί μου γιατί φοβόμουν»

 27.10.2026 - 12:15
VIDEO: Σοκαριστικές καταγγελίες από διανομείς φαγητού στην Κύπρο - «Πήρα φίλο μαζί μου γιατί φοβόμουν»

Τον καθημερινό φόβο που βιώνουν στους δρόμους της Κύπρου περιγράφουν διανομείς φαγητού, οι οποίοι καταγγέλλουν περιστατικά βίας, ρατσιστικής συμπεριφοράς, ακόμη και ληστείες υπό την απειλή μαχαιριού.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Μέρα Μεσημέρι», αποκαλύπτουν τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας.

Όπως αναφέρουν στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι», οι επιθέσεις με πέτρες, πορτοκάλια, λεμόνια και κουτάκια αναψυκτικών αποτελούν μέρος των κινδύνων που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των διανομών τους, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες.

«Πήρα έναν φίλο μαζί μου επειδή φοβόμουν»

Ένας από τους διανομείς εξηγεί ότι επέλεξε τη συγκεκριμένη εργασία επειδή του προσφέρει ευέλικτο ωράριο, ώστε να μπορεί παράλληλα να παρακολουθεί τις σπουδές του. Ωστόσο, παραδέχεται ότι ο φόβος τον συνοδεύει σε κάθε διαδρομή.

«Χθες εργαζόμουν μέχρι τις δύο τα ξημερώματα. Είχα μια παραγγελία μετά τα μεσάνυχτα και πήρα έναν φίλο μαζί μου, επειδή φοβόμουν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος περιγράφει περιστατικά κατά τα οποία άγνωστοι τού πέταξαν πορτοκάλια, πέτρες και άλλα αντικείμενα την ώρα που οδηγούσε.

«Μου πέταξαν καφέ και χρήματα στο πρόσωπο»

Ακόμη πιο συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες άλλων διανομέων, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι, πέρα από τη σωματική βία, γίνονται αποδέκτες ρατσιστικών προσβολών εξαιτίας της καταγωγής και του χρώματος του δέρματός τους.

«Μας λένε ότι είμαστε από τρίτες χώρες, ότι είμαστε μαύροι και μας ρωτούν γιατί κάνουμε αυτή τη δουλειά», αναφέρει ένας εργαζόμενος.

Ο ίδιος καταγγέλλει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις πελάτες τού πέταξαν καφέ και χρήματα στο πρόσωπο, αντιμετωπίζοντάς τον με εξευτελιστικό τρόπο.

«Μερικές φορές συγκινούμαι, γιατί είμαι ολομόναχος εδώ. Δεν έχω οικογένεια στην Κύπρο», εξομολογείται, περιγράφοντας τη μοναξιά και την ανασφάλεια που αισθάνεται.

Δείτε όσα ανέφεραν στο πιο κάτω απόσπασμα:

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