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ΔΙΕΘΝΗ

Απίστευτες εικόνες: Αυτό το χωριό από ψηλά μοιάζει με γίγαντα ξαπλωμένο στο έδαφος

 27.10.2026 - 12:50
Απίστευτες εικόνες: Αυτό το χωριό από ψηλά μοιάζει με γίγαντα ξαπλωμένο στο έδαφος

Ένα χωριό στη Σικελία έχει τραβήξει την προσοχή χάρη στο ασυνήθιστο σχήμα του, καθώς, όταν το παρατηρεί κανείς από ψηλά, μοιάζει με έναν τεράστιο άνθρωπο ξαπλωμένο με τα χέρια και τα πόδια ανοιχτά.

Πρόκειται για το Τσεντουρίπε (Centuripe), στην επαρχία Έννα της Ιταλίας, το οποίο αριθμεί περίπου 4.950 κατοίκους. Τα σπίτια και οι δρόμοι του είναι χτισμένα πάνω σε πέντε λοφοσειρές, σχηματίζοντας από αέρος μια εικόνα που θυμίζει ανθρώπινη φιγούρα, με κεφάλι, κορμό, χέρια και πόδια.

Η σημερινή μορφή του χωριού διαμορφώθηκε σταδιακά μέσα στους αιώνες. Μετά τις καταστροφές που υπέστη κατά τον Μεσαίωνα, η περιοχή γνώρισε μια περίοδο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης, κυρίως κατά τον 16ο και 17ο αιώνα, με πρωτοβουλίες της οικογένειας Μονκάδα.

 


Οι νέες εκκλησίες, οι κατοικίες και τα δημόσια κτήρια κατασκευάστηκαν ακολουθώντας τη φυσική μορφολογία των λόφων. Έτσι προέκυψε η χαρακτηριστική ακτινωτή διάταξη των δρόμων και των κτισμάτων, η οποία σήμερα δημιουργεί από ψηλά την εικόνα του «ξαπλωμένου γίγαντα».

 

Πηγή: prtothema.gr

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