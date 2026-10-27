Νεκρός 29χρονος ξάδερφος του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό

Οι Αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση έναν άνδρα, προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος του στην υπόθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή ατύχημα.

Ο εισαγγελέας, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες της εφημερίδας Monaco-Matin στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), διευκρίνισε ότι ο άνδρας αντιμετωπίζεται προς το παρόν ως ύποπτος ή μάρτυρας, καθώς η φύση των γεγονότων που διερευνώνται δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι «το ενδεχόμενο ατυχήματος δεν έχει αποκλειστεί», αφήνοντας ανοιχτά όλα τα πιθανά σενάρια.

Η σορός του Αντουάν ντε Μασί εντοπίστηκε την Κυριακή σε πάρκο κοντά στην παραθαλάσσια συνοικία Λαρβοτό, μία από τις γνωστότερες περιοχές του Μονακό. Είχαν προηγηθεί έρευνες για τον εντοπισμό του, καθώς η οικογένειά του είχε ειδοποιήσει τις Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής, εκφράζοντας έντονη ανησυχία επειδή δεν είχε νέα του.

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης, ο 29χρονος φέρεται να είχε θεαθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής να αποχωρεί από νυχτερινό κέντρο του πριγκιπάτου, έχοντας αστάθεια στο βάδισμά του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας που τέθηκε υπό κράτηση είναι ουκρανικής υπηκοότητας και διαμένει στο Μονακό.

Ο Αντουάν ντε Μασί ήταν εγγονός της πριγκίπισσας Αντουανέτας, μεγαλύτερης αδελφής του πρίγκιπα Ρενιέ Γ', πατέρα του σημερινού του Αλβέρτου του Μονακό.

Το πριγκιπικό παλάτι εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποίησε τη βαθιά θλίψη του πρίγκιπα Αλβέρτου Β' και της πριγκίπισσας Σαρλίν για τον θάνατο του συγγενή τους.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα