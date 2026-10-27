Τουρκία: 4 νεκροί από ανεμοστρόβιλο στην Αττάλεια - «Έμοιαζε με πεδίο μάχης, ήταν μια τεράστια καταστροφή»

Ο ανεμοστρόβιλος έπληξε ένα εργοτάξιο στη συνοικία Φεβζί Τσακμάκ, όπου οι εργάτες διέμεναν σε δύο κοντέινερ. Οι ισχυροί άνεμοι κατέστρεψαν τις κατασκευές, εκσφενδονίζοντας και τους πέντε εργάτες που βρίσκονταν μέσα σε αυτές, σύμφωνα με τις Αρχές.

Δύο από τους εργάτες έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, ενώ άλλοι δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν. Ο πέμπτος εργάτης τραυματίστηκε, αλλά σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Ο Τουράν Ισίκ, κάτοικος της περιοχής, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου.

«Ο ανεμοστρόβιλος σηκώθηκε με τέτοια ορμή που δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα μπροστά μας. Ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο και ένα βουητό. Τα παιδιά μου βρίσκονταν μπροστά στο παράθυρο. Μέχρι να καταλάβουμε τι συνέβαινε, ήταν ήδη αργά. Παντού το τοπίο έμοιαζε με πεδίο μάχης. Ήταν μια τεράστια καταστροφή. Ο ανεμοστρόβιλος παρέσυρε αντικείμενα σε απόσταση πολλών μέτρων. Η καταστροφή ξέσπασε αμέσως μετά τη βροχή. Τα κοντέινερ εκσφενδονίστηκαν σε διάφορα σημεία. Είναι ένα τραγικό περιστατικό. Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές όσων έχασαν τη ζωή τους» δήλωσε.

Η Τουρκική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για έντονες βροχοπτώσεις στην Αττάλεια. Ο κυβερνήτης της Αττάλειας, Χουλούσι Σαχίν, επισκέφθηκε την περιοχή και δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε επίσης την ανατροπή ενός γερανού στο εργοτάξιο.

Ο Σαχίν χαρακτήρισε το περιστατικό ως ασυνήθιστο φυσικό φαινόμενο, επισημαίνοντας ότι δεν είχαν ληφθεί αναφορές για άλλους ανεμοστρόβιλους ή καταιγίδες από άλλα σημεία της πόλης και ότι τα γύρω κτήρια δεν υπέστησαν παρόμοιες ζημιές.





Τροχαίο με έναν νεκρό

Την ίδια ώρα, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Ισπάρτα με την Αττάλεια στην Τουρκία, όταν λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες ανατράπηκε, λίγο μετά τη διέλευση από τις σήραγγες, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττάλεια.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε σε ολισθηρό οδόστρωμα λόγω της βροχόπτωσης, ενώ υπάρχουν αναφορές για έναν νεκρό και τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί ο αριθμός τους.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα