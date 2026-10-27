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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Έρχονται νέες αυξήσεις - Η προειδοποίηση των πρατηριούχων για τις επόμενες ημέρες

 27.10.2026 - 12:16
Καύσιμα: Έρχονται νέες αυξήσεις - Η προειδοποίηση των πρατηριούχων για τις επόμενες ημέρες

Θα δούμε περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην Κύπρο, αν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου διατηρηθούν στα σημερινά επίπεδα για λίγες ακόμη ημέρες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Σάββας Προκοπίου.

Δυστυχώς δεν πήγαν τα πράγματα όπως θα θέλαμε καθώς οι διεθνείς τιμές καυσίμων διατηρούνται σε ψηλά επίπεδα, πρόσθεσε.

Βάσει της εμπειρίας μας, συνέχισε, μετά τη μικρή μείωση που σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στις εγχώριες τιμές καυσίμων, αν μείνουν οι διεθνείς τιμές σε αυτά τα επίπεδα για ακόμη λίγες ημέρες, «δυστυχώς θα δούμε περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων», πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, ο κ. Προκοπίου είπε ότι οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έχουν σταθεροποιηθεί σε υψηλότερα επίπεδα από το προηγούμενο διάστημα και πρόσθεσε πως ενώ «το προηγούμενο δεκαπενθήμερο, βλέπαμε τις τιμές να ήταν κοντά στα 100 με 102 δολάρια, τώρα βλέπουμε ότι οι τιμές είναι γύρω στα 110 με 112 δολάρια».

«Αναμένουμε και ελπίζουμε σε θετική γεωπολιτική εξέλιξη ούτως ώστε να αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση και να δούμε τις τιμές να πηγαίνουμε προς τα κάτω», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος σε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκου Γεωργίου, ο κ. Προκοπίου είπε ότι αυτή αφορά στο να γίνει νομοθεσία για το τι θα φαίνεται πάνω στην απόδειξη που εκδίδουν τα πρατήρια καυσίμων.

«Εμείς επικροτούμε την κίνηση αυτή αφού είναι κάτι το οποίο ζητούμε εδώ και πολύ καιρό», πρόσθεσε.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι δεν νομίζει και δεν προβλέπει «να μπουν πάνω στην απόδειξη στοιχεία τα οποία θα φαίνεται ακριβώς πού πάνε τα λεφτά των καταναλωτών».

Μικρή η επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων ζήτησε από το κράτος και ειδικά από τον Υπουργό Οικονομικών, «αν υπάρχει η δυνατότητα, να γίνουν επιπρόσθετες επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί κατ’ εμάς είναι πολύ μικρή η βοήθεια, η οποία έχει ανακοινωθεί».

Επιπρόσθετα ζήτησε επιδότηση των επαγγελμάτων, το οποίο βασικό τους έξοδο είναι τα καύσιμα, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται «πάρα πολύ» η λειτουργία της επιχείρησης τους.

Ο κ. Προκοπίου είπε ότι ο Σύνδεσμος αντιπροσωπεύει περίπου το 60% των πρατηρίων, ενώ το υπόλοιπο 40% ανήκει στις εταιρείες, οι οποίες «έχουν την οικονομική ευχέρεια να επωμίζονται οποιοδήποτε οικονομικό βάρος που προκύπτει τώρα με αυτή την κατάσταση, και στα ιδιωτικά πρατήρια, τα οποία λαμβάνουν υπερδιπλάσιες εκπτώσεις από μας και άρα είναι πιο βιώσιμα».

«Το τρομερά μεγάλο πρόβλημα είναι για μας τους πατροπαράδοτους πρατηριούχους που εδώ και δεκαετίες κρατούμε τον τομέα, τις εταιρείες μας και το κράτος μέσω των φορολογιών», πρόσθεσε.

 Ανέφερε ότι οι πρατηριούχοι μέλη του Συνδέσμου που ανέρχονται στο 60% των πρατηρίων, παγκυπρίως, «λαμβάνουμε μία έκπτωση της τάξης των 6 σεντ, είτε η τιμή είναι ένα 1,30 ευρώ, είτε είναι 2,30 ευρώ» και πρόσθεσε ότι «είναι πάρα πολλά πάρα πολύ δύσκολο για μας το θέμα της επιβίωσης».

Ο κ. Προκοπίου είπε ότι αν αυτή η αύξηση συνεχιστεί, τότε κάποιοι πρατηριούχοι μέλη του συνδέσμου «δυστυχώς δεν θα μπορούν να παραγγέλνουν καύσιμα», λόγω της πολύ υψηλής τιμής, που καθιστά «ασύμφορο πλέον να εμπορεύονται τα καύσιμα», προσθέτοντας ότι αυτό έχει ήδη παρατηρηθεί σε κάποια πρατήρια άλλων χωρών.

Ανέφερε ότι δουλεύουν με ποσοστό κέρδους 2,9% και αν κάποιος τους πληρώσει με Visa card ή εταιρική Visa card, η αποκοπή είναι γύρω στο 1,7% με 1,85% και αυτό κάνει το κόστος μας «πάρα πολύ ψηλό».

Ο κ. Προκοπίου εξήγησε ότι η ποσόστωση της Visa card πάνω στις τιμές των καυσίμων είναι σταθερή και πρόσθεσε ότι όσο αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων τόσο αυξάνεται το κόστος που καταβάλλουν για πληρωμές με Visa card, ιδιαίτερα με εταιρική Visa card.

«Για εμάς είναι περισσότερα έξοδα όταν η τιμή των καυσίμων αυξάνεται χωρίς επιπρόσθετο έσοδο», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι με την αύξηση των διεθνών τιμών των καυσίμων «οι επιχειρήσεις μας χρειάζονται επιπρόσθετα κεφάλαιο για να έχεις αποθέματα καυσίμων στο πρατήριο συν οι μηνιαίοι πελάτες από τους οποίους έχει να λαμβάνεις μεγαλύτερο ποσό λόγω της αύξησης των τιμών, κατέληξε.

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