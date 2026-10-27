Στο πιλοτήριο του F-16 «Ζευς» λίγο πριν την 28η Οκτωβρίου: Ο πιλότος που θα πετάξει πάνω από τη Θεσσαλονίκη μιλά στη «Μέδουσα»
27.10.2026 - 12:11
Λίγες ημέρες πριν πετάξει πάνω από τη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου, ο πιλότος της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων F-16 «Ζευς» υποδέχεται τη «Μέδουσα» στη Σούδα. Ο Γιάννης Χαραμίδης και ο Μαρίνος Αλειφέρης συναντούν τον άνθρωπο που θα βρεθεί στο πιλοτήριο και συζητούν μαζί του για την προετοιμασία, τις απαιτήσεις της πτήσης και την τιμή να εκπροσωπεί όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις σε μια ιδιαίτερη ημέρα για την Ελλάδα.
Για τον κόσμο που παρακολουθεί από το έδαφος, η επίδειξη είναι λίγα λεπτά εντυπωσιακών ελιγμών. Μέσα στο πιλοτήριο, όμως, κάθε στιγμή απαιτεί συγκέντρωση, ακρίβεια και διαρκή έλεγχο. Ο χειριστής του «Ζευς» περιγράφει πώς διαχειρίζεται τις συνεχείς επιταχύνσεις, τους αυξημένους παλμούς και την ανάγκη να βρίσκεται ακριβώς εκεί που προβλέπει το πρόγραμμα της πτήσης. Εξηγεί τον συντονισμό με τον υπεύθυνο ασφαλείας και την εκπαίδευση που τον προετοιμάζει να αντιδράσει όταν κάτι δεν εξελιχθεί όπως έχει σχεδιαστεί. Η επαφή με τον κόσμο και η συγκίνηση έρχονται μετά την προσγείωση.
Η συζήτηση ανοίγει και σε όσα συνήθως μένουν έξω από την εικόνα μιας αεροπορικής επίδειξης. Στους ανθρώπους που προετοιμάζουν και υποστηρίζουν κάθε πτήση, στην απόλυτη εμπιστοσύνη μεταξύ τους και στην πειθαρχία που συνοδεύει έναν πιλότο μαχητικού σε ολόκληρη την καθημερινότητά του. Όσο κι αν εξελίσσεται η τεχνολογία, ο ίδιος υπογραμμίζει τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης και του επαγγελματισμού μιας ολόκληρης ομάδας.
Στο νέο επεισόδιο της «Μέδουσας», ο πιλότος του «Ζευς» μιλά για την προσωπική ανταμοιβή που προσφέρει η πτήση, αλλά και για την ευθύνη που αναλαμβάνει κάθε φορά που μπαίνει στο μαχητικό: την προστασία της χώρας. Μια συνάντηση στη Σούδα, πριν από την πτήση της 28ης Οκτωβρίου πάνω από τη Θεσσαλονίκη.
Η ομάδα της «Μέδουσας» ευχαριστεί θερμά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης των γυρισμάτων, καθώς και τον Διοικητή της 115 Πτέρυγας Μάχης, Ταξίαρχο (Ι) Αθανάσιο Παπαμανώλη, για την εξαιρετική φιλοξενία στην αεροπορική βάση της Σούδας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στο ιπτάμενο και τεχνικό προσωπικό της Πτέρυγας για τη συνεργασία και τη συμβολή του στην πραγματοποίηση του επεισοδίου.
Οι Προεδρικές Εκλογές του 2028 βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, με τις διεργασίες, τις δημόσιες τοποθετήσεις και τα σενάρια γύρω από τα πρόσωπα που ενδέχεται να διεκδικήσουν την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας να συγκεντρώνουν ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.