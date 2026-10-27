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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: Σοβαρές καταγγελίες για νοθευμένο ελαιόλαδο στην αγορά - «Προσέχετε τις ετικέτες»

 27.10.2026 - 12:30
VIDEO: Σοβαρές καταγγελίες για νοθευμένο ελαιόλαδο στην αγορά - «Προσέχετε τις ετικέτες»

Σοβαρές καταγγελίες ότι κυκλοφορεί στην αγορά της Κύπρου νοθευμένο ελαιόλαδο διατύπωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ελαιοτριβείων, Γιάγκος Γιάγκου.

Μιλώντας στην εκπομπή του Σιγμα «Μεσημέρι και Κάτι» κάλεσε τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί και να διαβάζουν τις ετικέτες πριν αγοράσουν λάδι.

«Υπάρχουν πολλά νοθευμένα λάδια στην αγορά», τόνισε ο κ. Γιάγκου.

«Ο καταναλωτής πρέπει να είναι πολύ προσεχτικός στην αγορά ελαιόλαδου. Υπάρχει μια ασυδοσία στο λιανικό εμπόριο, πολλά λάδια στα ράφια είναι νοθευμένα. Η κρατική υπηρεσία αδυνατεί να κάνει ελέγχους, και έτσι ο κόσμος κινδυνεύει από νοθευμένα και κακής ποιότητας ελαιόλαδα», ισχυρίστηκε.

«Ζητάμε έλεγχο από τις υγειονομικές υπηρεσίες για τα λάδια που βρίσκονται στις υπεραγορές αλλά και στις λαϊκές αγορές. Επιτήδειοι πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές και λένε ψευδώς ότι τα λάδια είναι σπιτικά προϊόντα ενώ είναι νοθευμένα.»

Την ίδια ώρα υπέδειξε ότι στα ράφια των υπεραγορών πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός, μεταξύ ελαιόλαδου με άλλα λάδια. «Τα μείγματα ελαιόλαδων ή σπορέλαια πρέπει να βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικό ράφι και όχι δίπλα από τα ελαιόλαδα για να παραπλανείται ο κόσμος. Να μεταφέρονται σε άλλο ράφι, έτσι είναι η νομοθεσία».

Δεν υπάρχουν νοθευμένα λάδια

Μιλώντας στο Themaonline o Πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης και κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές, ο κ. Δρουσιώτης τόνισε πώς δεν υπάρχει νοθευμένο ελαιόλαδο στις υπεραγορές και πώς δεν έλαβαν καμία σχετική καταγγελία μέχρι στιγμής.

Την ίδια ώρα υπέδειξε ότι το λάθος που κάνουν οι υπεραγορές είναι ότι «δυστυχώς δεν βάζουν το λάδι σε διαφορετικό ράφι με τα λάδια που μοιάζουν με ελαιόλαδο, αλλά δεν είναι»

Σε αδιέξοδο οι ελαιοπαραγωγοί στην Κύπρο

Σε άλλο σημείο ο κ. Γιάγκου αναφέρθηκε και στα σοβαρά προβλήματα με τα οποία βρίσκονται οι παραγωγοί ελαιόλαδου στην Κύπρο.

Έλλειψη εργατικού δυναμικού και αυξημένο κόστος παραγωγής φέρνουν σε δύσκολη θέση τους παραγωγούς, οι οποίοι όπως τόνισε ο κ. Γιάγκου προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις τους.

«Φέτος δείχνει καλή χρονιά όσον αφορά την παραγωγή, αλλά δυστυχώς η έλλειψη εργατικών χεριών θέτει σε κίνδυνο την παραγωγή. Οι παραγωγοί βρίσκονται σε δύσκολη θέση, δεν βρίσκουν εργάτες, βρίσκονται σε απόγνωση», ανέφερε.

Σε ερώτηση εάν έλαβαν κάποια ενημέρωση από το κράτος για βοήθεια ή στήριξη ο κ. Γιάγκου είπε «δυστυχώς μόνο υποσχέσεις, καμία υπόσχεση δεν τηρείται»

Την ίδια ώρα ανέφερε ότι σε περίπτωση που δεν εισακουστούν τότε σίγουρα θα υπάρξει αντίδραση από πλευράς τους.

«Ο κόσμος θα αντιδράσει, ή θα μείνει καρπός πάνω να καταστραφεί και να είμαστε στο έρμαιο των εισαγωγέων αμφιβόλου ποιότητας ελαιόλαδων. Κινδυνεύει η κυπριακή αγορά, καταστρέφεται η ύπαιθρος, ο πρωτογενής τομέας. Υπάρχει ποσότητα ελιάς αλλά το κράτος κωφεύει».

Καταλήγοντας ο κ. Γιάγκου ανέφερε ότι αρκετοί παραγωγοί οι οποίοι υπέστησαν ζημιές από το χαλάζι τον περασμένο Αύγουστο «είναι ακόμα απλήρωτοι και τα έξοδα τρέχουν. Είμαστε πάντα στο περίμενε»

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