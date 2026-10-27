«Είχε ακόρεστη όρεξη για σεξ, έκανε μέρα και νύχτα»: Οι αποκαλύψεις της πρώην βοηθού του Ράσελ Μπραντ στο δικαστήριο

Σύμφωνα με τον Guardian, η πρώην προσωπική βοηθός του, Έλεν Μπέργκερ, περιέγραψε έναν άνθρωπο με «ακόρεστη σεξουαλική όρεξη», ο οποίος, όπως υποστήριξε, έκανε σεξ «μέρα και νύχτα», ενώ η προβληματική συμπεριφορά του απέναντι στις γυναίκες αντιμετωπιζόταν ως κάτι απολύτως φυσιολογικό από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του. Οι ισχυρισμοί της περιλαμβάνονται σε γραπτή κατάθεση που είχε δώσει στην αστυνομία τον Μάιο του 2024 και η οποία αναγνώστηκε εχθές, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ, στο Λονδίνο.

Ο Μπραντ, ο οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας γκρι κοστούμι και λευκό πουκάμισο, παρέμεινε ακίνητος στο εδώλιο όσο διαβάζονταν οι καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας. Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες βιασμού, τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και μία κατηγορία άσεμνης επίθεσης, που αφορούν έξι γυναίκες και φερόμενα περιστατικά της περιόδου 1999-2009. Ο ίδιος αρνείται το σύνολο των κατηγοριών.

«Η συμπεριφορά του ήταν σε άλλο επίπεδο»

Η Έλεν Μπέργκερ εργάστηκε ως προσωπική βοηθός του Μπραντ από τον Ιούνιο του 2006 έως τον Φεβρουάριο του 2007, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κωμικός βρισκόταν στο απόγειο της δημοτικότητάς του. Εκείνη την εποχή, ο Μπραντ είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις στο Channel 4, στο MTV και στο BBC, παρουσίαζε ραδιοφωνική εκπομπή, πραγματοποιούσε περιοδεία με παραστάσεις stand-up comedy, αρθρογραφούσε στην εφημερίδα Guardian και ετοίμαζε βιβλίο.

Σύμφωνα με την Μπέργκερ, η συνεργασία μαζί του ήταν από τις πιο εξαντλητικές επαγγελματικές εμπειρίες της, καθώς ο ηθοποιός διέθετε αστείρευτη ενέργεια και απαιτούσε συνεχή προσοχή. «Είχα εργαστεί και στο παρελθόν με διασημότητες και είχα δει πολλούς ανθρώπους να αντιμετωπίζουν την κακή συμπεριφορά ως φυσιολογική. Αλλά αυτό ήταν σε άλλο επίπεδο», ανέφερε στην κατάθεσή της.



Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι οι υπόλοιποι συνεργάτες του Μπραντ συνήθιζαν να δικαιολογούν ή να παραβλέπουν τη συμπεριφορά του την έκανε και την ίδια να πιστεύει πως έτσι λειτουργούσαν τα πράγματα στον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο.



Η πρώην βοηθός περιέγραψε επίσης ότι ο Μπραντ κυκλοφορούσε συχνά στο σπίτι του φορώντας μόνο εσώρουχο. Μάλιστα, θυμήθηκε ένα περιστατικό κατά το οποίο η ηθοποιός Σάντι Φροστ είχε επισκεφθεί τον Μπραντ για να του πάρει συνέντευξη και εκείνος πραγματοποίησε ολόκληρη τη συνάντηση φορώντας εσώρουχο και ανοιχτή ρόμπα, χωρίς μπλούζα.

«Έκανε σεξ μέρα και νύχτα»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι περιγραφές της Μπέργκερ για τη σεξουαλική ζωή του κωμικού. Όπως υποστήριξε, παρά το εξαιρετικά φορτωμένο πρόγραμμά του, ο Μπραντ επιδίωκε συνεχώς νέες ερωτικές επαφές. «Είχε μια εξωφρενική σεξουαλική όρεξη και έκανε σεξ με ανθρώπους μέρα και νύχτα. Ήταν πολύ ανοιχτός σχετικά με τις ανάγκες του», ανέφερε.



Η ίδια ισχυρίστηκε ότι ο Μπραντ δεν φαινόταν να αντλεί ιδιαίτερη ικανοποίηση από αυτές τις εμπειρίες. «Ποτέ δεν έδειχνε χαρούμενος μετά το σεξ. Περισσότερο έμοιαζε καταθλιπτικός», είπε, περιγράφοντας τη δική της εντύπωση.



Θυμήθηκε ακόμη ότι, όταν εκείνος βρισκόταν υπό πίεση λόγω κάποιας επαγγελματικής προθεσμίας, γινόταν ανυπόμονος και της απηύθυνε αστειευόμενος την ερώτηση: «Μπορώ να πάω να κάνω σεξ τώρα;».

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, ο Μπραντ χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης MySpace για να γνωρίζει γυναίκες με τις οποίες στη συνέχεια συναντιόταν ερωτικά. Στο διαμέρισμά του στο Κάμντεν, στο βόρειο Λονδίνο, εμφανίζονταν συχνά γυναίκες, ανάμεσά τους και πρόσωπα από τον χώρο της σόουμπιζ. Η Μπέργκερ ανέφερε ότι ένα πρωί είδε μια γνωστή γυναίκα να βγαίνει από το υπνοδωμάτιό του, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά της. «Ήταν σαν παγόνι. Οι γυναίκες τον πλησίαζαν συνεχώς», σημείωσε.

Σεξ στα καμαρίνια και στις τουαλέτες

Η πρώην βοηθός κατέθεσε επίσης ότι, όταν ο Μπραντ μαγνητοσκοπούσε εκπομπή για το MTV, της είχε ζητήσει να συγκεντρώνει τα τηλέφωνα γυναικών που τον πλησίαζαν. Το αίτημα αυτό, όπως είπε, την έκανε να αισθάνεται άβολα, με αποτέλεσμα να αρνηθεί τελικά να συνεχίσει να το εκτελεί.



Σε άλλες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, χρειάστηκε να εμποδίσει τη μητέρα και τη σύντροφο του Μπραντ να μπουν στο καμαρίνι του, επειδή εκείνος βρισκόταν μέσα με άλλη γυναίκα και έκανε σεξ. Περιέγραψε ακόμη ένα περιστατικό στις γυναικείες τουαλέτες, όπου υποστήριξε ότι άκουσε τον Μπραντ να δέχεται στοματικό σεξ. Όπως ανέφερε, αναγνώρισε τη φωνή του, αλλά και τις χαρακτηριστικές καουμπόικες μπότες του κάτω από το διαχωριστικό.



Η Μπέργκερ αναφέρθηκε και στην περίοδο κατά την οποία ο κωμικός συμμετείχε ως κεντρικό όνομα στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, στο τέλος μιας παράστασης ο Μπραντ κάλεσε δημόσια όσες γυναίκες είχαν «κόλπο και καρδιακό παλμό» να τον συναντήσουν αργότερα σε μια παμπ. Πολλές γυναίκες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, ενώ η ίδια ισχυρίστηκε ότι αργότερα τον βρήκε να κάνει σεξ στο ντους του διαμερίσματος που είχε νοικιάσει.



Παρά τις περιγραφές της, η πρώην βοηθός διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας κάποιας παράνομης πράξης του Μπραντ. «Δεν είδα ποτέ τον Ράσελ να κάνει κάτι παράνομο. Είδα όμως να συμπεριφέρεται άσχημα στις γυναίκες», τόνισε. Η Μπέργκερ εγκατέλειψε τελικά τη δουλειά της τον Φεβρουάριο του 2007, δηλώνοντας ότι είχε κουραστεί από τη συμπεριφορά του εργοδότη της.

Νέες μαρτυρίες για τις καταγγελλόμενες επιθέσεις

Κατά τη διάρκεια της ίδιας δικαστικής συνεδρίασης αναγνώστηκαν και άλλες μαρτυρικές καταθέσεις που αφορούν τις κατηγορίες σεξουαλικής βίας σε βάρος του Μπραντ. Ανάμεσά τους ήταν η κατάθεση της προϊσταμένης μιας γυναίκας η οποία έχει καταγγείλει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον κωμικό το 2009, όταν εργαζόταν στο Channel 4.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η προϊσταμένη, η καταγγέλλουσα της είχε εκμυστηρευτεί ότι δύο συνεργάτες του Μπραντ, ο Τζακ Μπέιλς και ο Γκάρεθ Ρόι, της είχαν πει πως έπρεπε να του κάνει μασάζ, διαφορετικά εκείνος δεν θα συνέχιζε τη μαγνητοσκόπηση εκείνης της ημέρας. Η γυναίκα φέρεται να περιέγραψε στη συνέχεια ότι, ενώ του έκανε μασάζ, ο Μπραντ της επιτέθηκε σεξουαλικά.

Κατά τη μαρτυρία που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, οι δύο συνεργάτες του βρίσκονταν στον χώρο καθ' όλη τη διάρκεια του καταγγελλόμενου περιστατικού και παρακολουθούσαν γελώντας.

«Ήταν σαν να είχε κυριευθεί από κάτι άλλο»

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η κατάθεση της αδελφής μιας άλλης γυναίκας, η οποία κατηγορεί τον Μπραντ ότι την κακοποίησε σεξουαλικά σε μπαρ του Σόχο, στο Λονδίνο, το 2004. Η μάρτυρας ανέφερε ότι το επόμενο πρωί η αδελφή της ήταν εξαιρετικά αναστατωμένη και έμοιαζε να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, το 2023 η γυναίκα επικοινώνησε ξανά μαζί της και της αφηγήθηκε κλαίγοντας ολόκληρη την ιστορία του καταγγελλόμενου περιστατικού.

«Ακουγόταν σαν να δυσκολευόταν να πάρει ανάσα», περιέγραψε η αδελφή της. Σύμφωνα με τη μάρτυρα, η γυναίκα τής είπε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της φερόμενης επίθεσης τα μάτια του Μπραντ είχαν γίνει «εντελώς μαύρα» και ότι ο ίδιος έμοιαζε «σαν να είχε κυριευθεί από κάτι ή σαν να είχε μεταμορφωθεί σε έναν εντελώς διαφορετικό άνθρωπο». Η περιγραφή αυτή μεταφέρθηκε στο δικαστήριο ως μέρος της μαρτυρίας για την ψυχολογική κατάσταση και τις αναμνήσεις της καταγγέλλουσας.

Ο 51χρονος ηθοποιός και κωμικός βρίσκεται αντιμέτωπος με επτά κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος έξι γυναικών, τα οποία φέρονται να διαπράχθηκαν σε διάστημα δέκα ετών. Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος και αρνείται κατηγορηματικά ότι προχώρησε σε οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα