VIDEO: Σοκ στη Λάρνακα - Αλλοδαπός ζούσε σε άθλιες συνθήκες, έπεσε θύμα εργασιακής εκμετάλλευσης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής επιχείρησης «LABOUR EXPLOITATION ACTION DAYS», που διοργανώθηκε από την Europol και την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της εργασιακής εκμετάλλευσης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», η υπεύθυνη του Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων, Ελένη Μιχαήλ, ανέφερε ότι ο εντοπισμός του αλλοδαπού έγινε έπειτα από καταγγελία πολίτη, ενώ κατά τη διερεύνηση διαπιστώθηκαν πρόσθετες ενδείξεις που επιβεβαίωναν ότι επρόκειτο για πιθανό θύμα εργασιακής εκμετάλλευσης.

Όπως εξήγησε, το θύμα είχε φτάσει στην Κύπρο με άδεια εργασίας για διαφορετικό τομέα, ωστόσο εξαπατήθηκε και κατέληξε να εργάζεται στην κτηνοτροφική μονάδα. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας να αναλαμβάνουν τη διασφάλιση κατάλληλου χώρου διαμονής.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από την Αστυνομία, ο φάκελος διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία και δόθηκε συγκατάθεση για καταχώρισή της ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Σύμφωνα με την κυρία Μιχαήλ, ως ύποπτος στην υπόθεση φέρεται άνδρας ηλικίας 72 ετών, ενώ η σχετική νομοθεσία προβλέπει ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει έως και τα 25 χρόνια.

Η υπεύθυνη του Γραφείου υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις της Αστυνομίας πραγματοποιούνται τόσο στο πλαίσιο διερεύνησης συγκεκριμένων πληροφοριών όσο και προληπτικά, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων και την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών.

Παράλληλα, κάλεσε το κοινό να ενημερώνει τις Αρχές όταν αντιλαμβάνεται περιστατικά εργασιακής εκμετάλλευσης ή εμπορίας προσώπων, υπενθυμίζοντας ότι λειτουργεί η τετραψήφια γραμμή 1497 για την παροχή πληροφοριών.

Όπως τόνισε, η εργασιακή εκμετάλλευση αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό αδίκημα και για την αναγνώριση ενός προσώπου ως θύματος απαιτείται ο εντοπισμός συγκεκριμένων ενδείξεων και η συλλογή μαρτυρίας, ώστε οι υποθέσεις να οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης.