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Αυτός είναι ο πιο σέξι άνδρας στον κόσμο για το 2026

 27.10.2026 - 16:44
Αυτός είναι ο πιο σέξι άνδρας στον κόσμο για το 2026

Ο 55χρονος ηθοποιός του «The Pitt», Noah Wyle ανακηρύχθηκε για πρώτη φορά και επισήμως από το περιοδικό People ως ο πιο σέξι άνδρας στον κόσμο.

Σε συνέντευξη του στο People με αφορμή τη διάκριση, ο πρωταγωνιστής της σειράς «The Pitt» δήλωσε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει την είδηση όταν τον ενημέρωσαν. «Νόμιζα ότι πρόκειται για φάρσα. Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν πίστευα ότι θα μου απονεμόταν μια τέτοια τιμή», ανέφερε ο Γουάιλ.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ελπίζω αυτό να αλλάξει τα πάντα. Ελπίζω από εδώ και πέρα όλα να είναι ρόδινα και να κυλούν σαν μέλι και γάλα», πρόσθεσε γελώντας. «Όχι, δεν το ελπίζω αυτό, αλλά σίγουρα θα δεχτώ πολλά πειράγματα από φίλους και συγγενείς».


Το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε για πρώτη φορά τον Γουάιλ μέσα από τον ρόλο του φοιτητή Ιατρικής και μετέπειτα γιατρού Τζον Κάρτερ στη σειρά του NBC «ER», όπου συμπρωταγωνιστούσε με ηθοποιούς όπως ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Άντονι Έντουαρντς, η Σέρι Στρίνγκφιλντ και η Τζουλιάνα Μαργκούλις. Παρότι δεν κέρδισε κάποιο βραβείο, κατά τη διάρκεια προβολής της σειράς απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και πέντε για Emmy.

Τον περασμένο Ιανουάριο, στα βραβεία AARP Movies for Grownups, ο George Clooney αστειεύτηκε ότι η διοργάνωση θα έπρεπε να κυκλοφορήσει ένα αφιέρωμα με τίτλο «Ο πιο σέξι άνδρας που είναι ακόμη εν ζωή», λέγοντας ότι «θα πρότεινα τον Νόα Γουάιλ ως τον πρώτο υποψήφιο. Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω σαν τον Νόα Γουάιλ».

Δεκαέξι χρόνια μετά το τέλος της σειράς «ER», το 2009, ο Γουάιλ επέστρεψε σε νοσοκομειακό περιβάλλον, αυτή τη φορά ως ο δυσαρεστημένος επιμελητής γιατρός δρ. Μάικλ «Ρόμπι» Ρομπίναβιτς, στη σειρά του HBO «The Pitt». Η ερμηνεία του στις δύο πρώτες σεζόν της σειράς τού χάρισε το 2026 τη Χρυσή Σφαίρα Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Τηλεοπτική Σειρά, καθώς και δύο συνεχόμενα βραβεία Emmy Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά, το 2025 και το 2026. Η τρίτη σεζόν της επιτυχημένης ιατρικής δραματικής σειράς αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2027.

Ο θεσμός του πιο σέξι άνδρα στον κόσμο, που ξεκίνησε το 1985 με πρωτοβουλία του Μελ Γκίμπσον, συμπληρώνει φέτος 41 χρόνια. Ο Γουάιλ διαδέχεται τον πρωταγωνιστή του «Wicked», Τζόναθαν Μπέιλι, ο οποίος ανακηρύχθηκε ο πιο σέξι άνδρας στον κόσμο για το 2025 από το People και ήταν ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που έλαβε τον συγκεκριμένο τίτλο.

Στη λίστα των προηγούμενων νικητών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Πάτρικ Ντέμπσι, Κρις Έβανς, Πολ Ραντ, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Τζον Λέτζεντ και Ίντρις Έλμπα.

Πηγή: lifo.gr

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