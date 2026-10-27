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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανώτατο Δικαστήριο: Πόσες αποφάσεις εξέδωσε το 2025 και τι αφορούσαν

 27.10.2026 - 15:57
Ανώτατο Δικαστήριο: Πόσες αποφάσεις εξέδωσε το 2025 και τι αφορούσαν

Συνολικά 464 αποφάσεις εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο το 2025, έναντι 387 το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 20%, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε το Δικαστήριο και τα οποία ανήρτησε σήμερα, Τρίτη, στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από την 1η Ιουλίου 2023 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 εκδόθηκαν συνολικά 1.013 αποφάσεις, εκ των οποίων 162 κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023, 387 το 2024 και 464 το 2025.

Η μεγαλύτερη κατηγορία αποφάσεων αφορά τα προνομιακά εντάλματα, για τα οποία εκδόθηκαν συνολικά 524 αποφάσεις κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Συγκεκριμένα, το 2023 εκδόθηκαν 81 αποφάσεις, το 2024, 201 και το 2025, 242.

Στη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται οι αποφάσεις στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας πολιτικής δικαιοδοσίας του Ανωτάτου. Συνολικά εκδόθηκαν 371 αποφάσεις τέτοιας φύσεως, εκ των οποίων 72 το δεύτερο εξάμηνο του 2023, 134 το 2024 και 165 το 2025.

Τα στοιχεία καταγράφουν επίσης 69 αποφάσεις επί αιτήσεων για χορήγηση άδειας/κατόπιν άδειας. Από αυτές, τρεις εκδόθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2023, 28 το 2024 και 38 το 2025.

Παράλληλα, εκδόθηκαν 18 αποφάσεις επί αιτήσεων νομικής αρωγής, με τρεις το 2023, επτά το 2024 και οκτώ το 2025, καθώς και δέκα αποφάσεις επί αιτήσεων εξαίρεσης δικαστή, εκ των οποίων δύο το 2023, επτά το 2024 και μία το 2025.

Κατά την ίδια περίοδο εκδόθηκαν οκτώ αποφάσεις από το Ναυτοδικείο, μία το 2023, τρεις το 2024 και τέσσερις το 2025, ενώ καταγράφηκαν επίσης πέντε αποφάσεις επί ποινικών αιτήσεων και πέντε επί εφέσεων κατά αποφάσεων του Επαρχιακού Δικαστηρίου ως Εκλογοδικείο.

Επιπλέον, τα στοιχεία περιλαμβάνουν μία απόφαση για επανεκδίκαση υπόθεσης το 2025, μία αίτηση αποκατάστασης το 2024, βάσει του Νόμου που προνοεί για την αποκατάσταση προσώπων που καταδικάστηκαν σε ποινικές υποθέσεις υπό το φως αποφάσεων του ΕΔΑΔ και μία απόφαση σχετικά με διαδικασία έκδοσης φυγόδικου, το 2024.

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