iPhone Duo: Τι θα κάνει η Apple για τις συσκευές που εμφανίζουν ρωγμές στην οθόνη

Το ζήτημα προκύπτει σε μια κρίσιμη στιγμή για το iPhone Duo, το οποίο κυκλοφόρησε στις 23 Οκτωβρίου και αναμένεται να διατεθεί σε ακόμη 28 αγορές στις 30 Οκτωβρίου.

Οι πρώτες αναφορές εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χρήστες δημοσίευσαν φωτογραφίες με ρωγμές στο σημείο όπου διπλώνει η εσωτερική οθόνη. Άλλοι περιέγραψαν έναν ασυνήθιστο ήχο όταν άνοιγαν τη συσκευή, λίγο πριν εμφανιστεί η ζημιά.

Ένας από τους αγοραστές, ο Τζάστιν Λόκος, δημοσίευσε φωτογραφία του iPhone Duo του με φωτεινές γραμμές στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Αργότερα ανέβασε δεύτερη φωτογραφία, στην οποία τοποθέτησε δίπλα δίπλα το χαλασμένο τηλέφωνο και τη συσκευή που του δόθηκε ως αντικατάσταση, ευχαριστώντας ένα κατάστημα της Apple στη Νέα Υόρκη.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που επηρεάζει την εσωτερική οθόνη ενός μικρού αριθμού συσκευών iPhone Duo», ανέφερε η Apple. Η εταιρεία κάλεσε όσους αντιμετωπίζουν αντίστοιχη βλάβη να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία υποστήριξης AppleCare για αντικατάσταση.

Πόσο εκτεταμένο είναι το πρόβλημα;

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μεμονωμένες αστοχίες ή για ένα ευρύτερο κατασκευαστικό πρόβλημα.

Η Apple δεν έχει ανακοινώσει πόσες συσκευές παρουσίασαν βλάβη, ενώ η γνησιότητα όλων των φωτογραφιών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ορισμένες ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Φρανσίσκο Χερόνιμο, αναλυτής της εταιρείας ερευνών αγοράς IDC, επισημαίνει ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την αξιοπιστία του συνόλου των συσκευών.

Παράλληλα, θεωρεί ότι οι πρώτες καταγγελίες φανερώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστές αναδιπλούμενων τηλεφώνων, ακόμη και όταν διαθέτουν την τεχνογνωσία και τους πόρους της Apple.

Η εσωτερική οθόνη του iPhone Duo έχει διαγώνιο 7,6 ιντσών και διπλώνει στη μέση με τη βοήθεια ενός σύνθετου μηχανισμού. Η συγκεκριμένη κατασκευή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές προκλήσεις για τις εταιρείες που αναπτύσσουν τέτοιες συσκευές.

Το 2019, η Samsung είχε αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα με την πρώτη γενιά του Galaxy Fold. Οι αναφορές για σπασμένες οθόνες είχαν αναγκάσει τότε την εταιρεία να αναβάλει την κυκλοφορία του.

Μια δύσκολη αρχή για το νέο iPhone

Το iPhone Duo αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στον σχεδιασμό του iPhone εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Όταν είναι κλειστό, μοιάζει με ένα φαρδύτερο συμβατικό κινητό, ενώ όταν ανοίγει θυμίζει μικρό tablet.

Η Apple χρειάστηκε χρόνια για να παρουσιάσει τη δική της πρόταση στην αγορά των αναδιπλούμενων τηλεφώνων, όπου άλλοι κατασκευαστές διαθέτουν ήδη αρκετά μοντέλα.

Τη συσκευή παρουσίασε τον Σεπτέμβριο ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τζον Τέρνους, ο οποίος διαδέχθηκε τον Τιμ Κουκ.

Κατά την παρουσίαση είχε υποστηρίξει ότι τα αναδιπλούμενα τηλέφωνα συχνά δίνουν την αίσθηση «δύο κινητών κολλημένων μεταξύ τους», υποσχόμενος ότι το Duo θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτές οι συσκευές.

Για τον Χερόνιμο, η διαχείριση των προβλημάτων της πρώτης γενιάς θα επηρεάσει σημαντικά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Η Apple διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων, που της επιτρέπει να αντικαθιστά γρήγορα ελαττωματικές συσκευές. Ωστόσο, με την κυκλοφορία του Duo σε ακόμη 28 αγορές να πλησιάζει, ο αναλυτής εκτιμά ότι η εταιρεία πρέπει να αποσαφηνίσει το συντομότερο δυνατόν πώς θα καλύπτονται οι συγκεκριμένες βλάβες από την εγγύηση.

Πηγή: lifo.gr