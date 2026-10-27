Android Auto: 4 ρυθμίσεις του κινητού που δεν πρέπει να κλείσεις

Τοποθεσία με ακριβή θέση

Το Google Maps και το Waze χρειάζονται ενεργές υπηρεσίες τοποθεσίας και άδεια για ακριβή τοποθεσία. Χωρίς ακριβή θέση, η τοποθεσία ενημερώνεται λάθος, οι οδηγίες για κάθε στροφή καθυστερούν και στις σύνθετες διασταυρώσεις οι κατευθύνσεις μπερδεύουν.

Καλό είναι να μείνει ανοιχτή και η Ακρίβεια τοποθεσίας Google. Χρησιμοποιεί επιπλέον σήματα από δίκτυα Wi-Fi, κεραίες κινητής και αισθητήρες της συσκευής, και βοηθά κυρίως όταν το σήμα GPS είναι αδύναμο. Σε κινητά Samsung, όπως το Galaxy S25 Ultra, οι άδειες ελέγχονται από Ρυθμίσεις > Τοποθεσία > Άδειες εφαρμογών.

Δεδομένα κινητής, ακόμη και με offline χάρτες

Το Google Maps κάνει πλοήγηση χωρίς internet στις περιοχές που έχεις κατεβάσει. Χάνεις όμως την κίνηση σε πραγματικό χρόνο, τις εναλλακτικές διαδρομές και τον ενημερωμένο χρόνο άφιξης, που τα δίνουν και το Google Maps και το Waze όταν υπάρχει σύνδεση. Οι offline χάρτες είναι καλή εφεδρεία για μεγάλα ταξίδια, αλλά δεν είναι λόγος να κλείσεις τα δεδομένα.



Η σύνδεση χρειάζεται και πέρα από τους χάρτες. Η μουσική που έχεις κατεβάσει παίζει κανονικά, όμως οι υπηρεσίες streaming και πολλά αιτήματα στο Gemini θέλουν internet. Το Gemini, που πήρε μεγάλη αναβάθμιση στο Android Auto, βάζει τραγούδι, ξεκινά πλοήγηση, γράφει σημείωση και συνοψίζει έγγραφο από μια σύσκεψη. Δείχνει ακόμη τις εργασίες σου και εκτελεί εντολές που περνούν από περισσότερες εφαρμογές.

Αυτόματη έναρξη του Android Auto

Με την επιλογή «Αυτόματη έναρξη του Android Auto» στις ρυθμίσεις της εφαρμογής, το Android Auto ανοίγει μόλις το κινητό συνδεθεί σε συμβατό αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται ξεκλείδωμα ή ψάξιμο στα μενού. Μια ξεχωριστή επιλογή επιτρέπει την έναρξη και με κλειδωμένο κινητό, ώστε η πλοήγηση και οι εφαρμογές ψυχαγωγίας να εμφανίζονται στην οθόνη του αυτοκινήτου χωρίς να αγγίξεις τη συσκευή.



Η αυτόματη αναπαραγωγή μουσικής είναι άλλη ρύθμιση και μπορεί να μείνει κλειστή, αν δεν θέλεις να παίζει μουσική από τα ηχεία μόλις βάλεις μπρος.

Δραστηριότητα στο παρασκήνιο για τις εφαρμογές του δρόμου

Οι αυστηροί περιορισμοί στο παρασκήνιο μπορεί να εμποδίζουν μια εφαρμογή να δουλεύει σωστά όταν δεν είναι ανοιχτή. Με αυτόν τον τρόπο η εξοικονόμηση μπαταρίας του Android καταλήγει να επηρεάζει την πλοήγηση, τη μουσική και τις ειδοποιήσεις.

Σε κινητά Samsung, ο έλεγχος γίνεται από Ρυθμίσεις > Μπαταρία > Όρια χρήσης στο παρασκήνιο. Εκεί φαίνονται οι εφαρμογές σε αδράνεια και σε βαθιά αδράνεια. Όσες χρειάζεσαι στο αυτοκίνητο, όπως το Waze, το Google Maps ή μια εφαρμογή μουσικής σαν το Poweramp, τις βάζεις στη λίστα «Εφαρμογές που δεν τίθενται ποτέ σε αδράνεια».

Πηγή: techblog.gr