Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Η κίτρινη προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τις 02:00 μέχρι τις 18:00.

Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν αρχικά το δυτικό μισό του νησιού και από το μεσημέρι και άλλες περιοχές, με πιθανότητα χαλαζόπτωσης και ισχυρών ριπών ανέμου.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με τοπικές βροχές ή και καταιγίδα αρχικά στο δυτικό μισό του νησιού και σταδιακά και σε άλλες περιοχές, ενώ στο ανατολικό μισό του νησιού αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά, στους 23 στα δυτικά και τα βόρεια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Την Παρασκευή και το Σάββατο τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά νωρίς το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Πέμπτη για να κυμαίνεται κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές ενώ από την Παρασκευή αναμένεται άνοδος για να κυμανθεί κοντά σε αυτές.