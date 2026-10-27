Δίκη Φαίδωνος: Αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2026 η εκδίκαση της υπόθεσης

Η αντεξέταση διήρκεσε τρεις ημέρες, ενώ η κυρίως κατάθεση της παραπονούμενης είχε προηγηθεί και διήρκεσε δύο ημέρες. Η διαδικασία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, με την παρουσία των δικαστών και των δικηγόρων στην αίθουσα του Κακουργιοδικείου, ενώ ο εν αργία Δήμαρχος βρισκόταν σε διπλανή αίθουσα κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της.

Το Δικαστήριο όρισε ως επόμενη δικάσιμο τη 2α Νοεμβρίου, στις 09:00, οπότε αναμένεται να καταθέσουν δύο τελευταίοι μάρτυρες κατηγορίας, σύμφωνα με πληροφορίες. Ένας εξ αυτών είναι ο επιχειρηματίας, ο οποίος δεν έχει ακόμη καταθέσει λόγω ασθένειας και νοσηλείας του σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λευκωσία. Ακόμη ωστόσο δεν έχει ξεκαθαρίσει κατά πόσο θα παρουσιαστεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου για να καταθέσει με φυσική παρουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2026.

Ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο ίδιος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.