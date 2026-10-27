Λιγότερη γραφειοκρατία στις άδειες οικοδομής - Τι αλλάζει με την απόφαση του Υπουργικού

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου υπογράμμισε ότι στόχος της απόφασης είναι η απλοποίηση και ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας. «Με την τροποποίηση αυτή, αντικαθιστούμε το υφιστάμενο πολύπλοκο σύστημα υπολογισμού με ένα απλοποιημένο, σαφές και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο, το οποίο ανταποκρίνεται καλύτερα στις σύγχρονες διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων», εξήγησε ο κ. Ιωάννου.

Συγκεκριμένα, η τροποποίηση αφορά, μεταξύ άλλων:

· την κατάργηση του γεωγραφικού διαχωρισμού της Κύπρου σε τρεις κατηγορίες με διαφορετικούς συντελεστές κόστους,

· την απλοποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των δικαιωμάτων, ανάλογα με την κατηγορία της ανάπτυξης,

· την κατάργηση της κλιμακωτής χρέωσης με βάση το εμβαδόν για τις οικοδομές και τον διαχωρισμό γης σε οικόπεδα, καθώς και των πρόσθετων χρεώσεων για εξωτερικές εργασίες,

· την αποσαφήνιση του χρόνου καταβολής των δικαιωμάτων, και

· τον καθορισμό συγκεκριμένων προνοιών για την επιστροφή ποσών που έχουν καταβληθεί.

«Βασική μας επιδίωξη είναι η μείωση της πολυπλοκότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και της ομοιομορφίας στην εφαρμογή των Κανονισμών και η ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών, προς όφελος των πολιτών, των μελετητών, των επαγγελματιών του κατασκευαστικού τομέα και των αρμόδιων αρχών», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Υπουργός Εσωτερικών.

Όπως σημείωσε ο κ. Υπουργός, η τροποποίηση εντάσσεται στην ευρύτερη μεταρρύθμιση του τομέα της αδειοδότησης, «μέσα από την οποία προωθούμε ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό πλαίσιο, που επιταχύνει τις διαδικασίες, περιορίζει τις καθυστερήσεις και διευκολύνει τόσο τους πολίτες και τους μελετητές όσο και την αναπτυξιακή δραστηριότητα».

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη εφαρμοστεί η ταχεία διαδικασία αδειοδότησης για αναπτύξεις χαμηλού και μεσαίου ρίσκου, με θετικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Έχουν εκδοθεί πέραν των 3.000 αδειών για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες εντός 40 εργάσιμων ημερών, καθώς και περισσότερες από 1.500 άδειες για πολυκατοικίες μέχρι 20 διαμερίσματα εντός 80 εργάσιμων ημερών.

«Με τη σημερινή απόφαση, κάνουμε ακόμη ένα βήμα προς ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό σύστημα αδειοδότησης, με λιγότερη γραφειοκρατία, σαφέστερους κανόνες και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες», είπε, τέλος, ο κ. Ιωάννου.

Οι προτεινόμενοι τροποποιητικοί Κανονισμοί θα κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για συζήτηση και έγκριση.