Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Η ανοδική πορεία της κυπριακής οικονομίας αντανακλά τις πολιτικές της Κυβέρνησης

Η Κυβέρνηση προσεγγίζει τις κυπριακές επιχειρήσεις και τα Εμπορικά Επιμελητήρια ως συνοδοιπόρους στην προσπάθεια για να προοδεύσει η χώρα μας σε όλους τους παράγοντες ισχύος, είπε απόψε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕ) Πάφου, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι «είναι με ιδιαίτερη χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ, εκπροσωπώντας βεβαίως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΕΒΕ Πάφου, και δεν θα ήταν υπερβολή να σημειώσω ότι τα όσα έχουμε πετύχει τα τελευταία 3,5 χρόνια, από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι και χάρη στην καθοριστική συμβολή θεσμικών εταίρων, στους οποίους φυσικά συμπεριλαμβάνονται τα Εμπορικά Επιμελητήρια».

Ο κ. Λετυμπιώτης πρόσθεσε ότι «η ανοδική πορεία της κυπριακής οικονομίας, η μείωση του δημόσιου χρέους, το γεγονός ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται στις δύο κορυφαίες οικονομίες, τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην ΕΕ για τρία συναπτά έτη, οφείλεται στις πολιτικές που προωθεί η Κυβέρνηση, αλλά και στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες.

Είναι για αυτό τον λόγο που προσεγγίζουμε τις κυπριακές επιχειρήσεις και τα εμπορικά επιμελητήρια ως συνοδοιπόρους, ως συνδιαμορφωτές σε αυτή την προσπάθεια για να προοδεύσει η χώρα μας σε όλους τους παράγοντες ισχύος.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ηγεσία και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ Πάφου γιατί τα τελευταία 3,5 χρόνια- και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα συνεχίσει με ακόμη πιο εντατικούς ρυθμούς- έχουν συμβάλει με τις πολύ συγκεκριμένες και εμπεριστατωμένες τους θέσεις, πρωτοβουλίες και απόψεις, στη διαμόρφωση όλων των έργων που έχουν προωθηθεί και στην ενίσχυση και θωράκιση της κυπριακής οικονομίας».