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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπ. Παιδείας: Η Παιδεία να κοιτάζει ταυτόχρονα την ιστορία και το μέλλον

 27.10.2026 - 15:48
Υπ. Παιδείας: Η Παιδεία να κοιτάζει ταυτόχρονα την ιστορία και το μέλλον

Την ανάγκη η Παιδεία να στηρίζεται στην ιστορική μνήμη, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζει τους νέους για το μέλλον υπογράμμισε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, στον χαιρετισμό της την Τρίτη στο Παγκύπριο Γυμνάσιο στη Λευκωσία, με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Σημειώνοντας ότι η επέτειος είναι μια ξεχωριστή ημέρα για τον Ελληνισμό, αφού ένας λαός ύψωσε το ανάστημά του απέναντι σε πολύ ισχυρότερο αντίπαλο, η Υπουργός ανέφερε ότι «το Έπος του ’40 καταγράφηκε στην παγκόσμια συνείδηση ως η κορυφαία πράξη αντίστασης του ελληνικού λαού απέναντι στον ολοκληρωτισμό».

Προσθέτοντας ότι η Ελλάδα πέτυχε την πρώτη συμμαχική νίκη κατά του Άξονα και επηρέασε καθοριστικά την πορεία του πολέμου, η Υπουργός δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι και η Κύπρος δήλωσε παρούσα στο προσκλητήριο, με υλική συμπαράσταση και τη θυσία χιλιάδων εθελοντών.

Μιλώντας για τον ρόλο της παιδείας, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι η παιδεία που οικοδομείται οφείλει να κοιτάζει ταυτόχρονα την ιστορία και το μέλλον των νέων, να λειτουργεί ως ο πιο πιστός τους σύμμαχος και ως μοχλός εθνικής θωράκισης.

«Θέλουμε τα σχολεία και τα πανεπιστήμιά μας να ξεπερνούν την απλή αναπαραγωγή γνώσεων και να μετατρέπονται σε ζωντανά εργαστήρια δημοκρατίας, ήθους και ελεύθερης συνείδησης», είπε, προσθέτοντας ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να είναι περιβάλλοντα κριτικής σκέψης και έρευνας, δημιουργικής αμφισβήτησης, συνεργασίας και ανάπτυξης πρωτοβουλίας, ώστε να διαμορφώνουν ενεργούς πολίτες ικανούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να κτίσουν το μέλλον.

Αναφερόμενη στο Κυπριακό, η Υπουργός είπε ότι το χρέος προς τη γενιά του ’40 μεταφράζεται σε καθημερινό αγώνα για τον τερματισμό της αδικίας, την απελευθέρωση και την επανένωση της Κύπρου, με στόχο ένα μέλλον διαρκούς ειρήνης, ασφάλειας και δικαιοσύνης για όλους.

Κλείνοντας, η Υπουργός παρακίνησε τους νέους να μην περιμένουν να τους δοθεί η ευκαιρία να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά να αρχίσουν από σήμερα να τον αλλάζουν.

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