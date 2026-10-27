Μονή στο Κάβο Γκρέκο: Να απορριφθεί το αίτημα για πολεοδομική άδεια

Όπως υπενθυμίζει το Κίνημα, η ανάπτυξη βρίσκεται εντός του δικτύου Natura 2000 και σε ζώνη προστασίας της φύσης. Σημειώνει, εξάλλου, ότι τόσο το Τμήμα Περιβάλλοντος όσο και το Τμήμα Πολεοδομίας έχουν τοποθετηθεί αρνητικά, ενώ επισημαίνει ότι δεν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής αξιολόγησης. «Δεν μπορεί η παρανομία να προηγείται και η αδειοδότηση να ακολουθεί», αναφέρει, προειδοποιώντας ότι η εκ των υστέρων νομιμοποίηση δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο.

Το Κίνημα σημειώνει ότι ο σεβασμός προς την Εκκλησία και τον κοινωνικό και πνευματικό της ρόλο δεν μπορεί να σημαίνει διαφορετική εφαρμογή των νόμων. Όπως αναφέρει, οι κανόνες πρέπει να ισχύουν χωρίς εξαιρέσεις για κάθε πολίτη και φορέα. «Οι περιοχές Natura 2000 δεν μπορούν να προστατεύονται επιλεκτικά», καταλήγει η ανακοίνωση.