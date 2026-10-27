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ΔΙΕΘΝΗ

Ο Νετανιάχου καλεί τη δεξιά πτέρυγα να σπεύσει να ψηφίσει: Αφήστε τα μπάρμπεκιου, οι Άραβες «επιχειρούν να κλέψουν τις εκλογές»

 27.10.2026 - 14:32
Ο Νετανιάχου καλεί τη δεξιά πτέρυγα να σπεύσει να ψηφίσει: Αφήστε τα μπάρμπεκιου, οι Άραβες «επιχειρούν να κλέψουν τις εκλογές»

Σε μαζική συσπείρωση κάλεσε τη δεξιά εκλογική του βάση ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, επικαλούμενος την αυξημένη προσέλευση των Αράβων πολιτών στις κάλπες και υποστηρίζοντας ότι «επιχειρούν να κλέψουν τις εκλογές».

«Απαγορεύεται να μείνετε σπίτι. Βγείτε επειγόντως να ψηφίσετε. Είμαστε σε πόλεμο για το σπίτι μας!» έγραψε σε ανάρτησή του.

Την ίδια ρητορική υιοθέτησε άμεσα και το κόμμα του, το Λικούντ, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα προεκλογική αφίσα με γυναίκες που φορούν χιτζάμπ, καλώντας τους δεξιούς ψηφοφόρους «να μη μείνουν σπίτι».

Η κίνηση αυτή επαναλαμβάνει σχεδόν αυτούσια τη στρατηγική που είχε ακολουθήσει ο Νετανιάχου στις εκλογές του 2015, όταν είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις δηλώνοντας ότι «οι Άραβες ψηφοφόροι κατευθύνονται μαζικά στις κάλπες». Τότε είχε κατηγορηθεί ευρέως για ρατσιστική υποκίνηση και ψηφοθηρία επί τη βάσει εθνοτικών διακρίσεων, ζητώντας εκ των υστέρων συγγνώμη για τυχόν προσβολή — τακτική στην οποία επέστρεψε ουσιαστικά την Τρίτη.

Από την πλευρά της, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ξεκαθάρισε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη γενικευμένων παρατυπιών στην εκλογική διαδικασία. Το μοναδικό σχετικό περιστατικό που καταγράφηκε αφορούσε τη σύλληψη τριών ατόμων από την ισραηλινή αστυνομία, οι οποίοι φέρονται να επιχείρησαν να δωροδοκήσουν ψηφοφόρους προκειμένου να στηρίξουν το ισλαμιστικό αραβικό κόμμα Ράαμ (Ra'am).
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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