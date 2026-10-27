Φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή στη γυναίκα που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό - Την είχε μηνύσει για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική κατάθεση

Στη γυναίκα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή. Την καταγγέλλουσα είχε μηνύσει ο Πέτρος Φιλιππίδης για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική κατάθεση μετά την αθώωσή του για την κατηγορία του βιασμού.

Στο άκουσμα της καταδικαστικής απόφασης η γυναίκα ξέσπασε φωνάζοντας «ντροπή» με τον πρόεδρο της έδρας να της απαντά: «Εγώ θέλω όταν γυρίσω σπίτι μου να είμαι ήσυχος. Αν κάνω λάθος είμαι άνθρωπος και μπορεί να συμβεί. Να είστε σίγουρη ότι έπραξα κατά συνείδηση. Θα μπορούσα να έρθω και να πω "άσε μωρέ να μη γίνουμε θέμα". Εγώ δεν σπούδασα για να κάνω αυτό όμως. Κρίνω κατά συνείδηση. Ούτε μάντης είμαι, ούτε και Θεός».

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την απαλλαγή της κατηγορούμενης υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία για την ενοχή της. Με την απόφασή του πάντως το δικαστήριο αναγνώρισε στη γυναίκα το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα