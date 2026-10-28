Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΓονείς, προσοχή! Έχετε παιδί από 4 έως 18 ετών; Μπορεί να δημιουργήσει το δικό του τραγούδι ή podcast και να διεκδικήσει βραβεία - Δωρεάν σχολικός διαγωνισμός στην Κύπρο
LIKE ONLINE

Γονείς, προσοχή! Έχετε παιδί από 4 έως 18 ετών; Μπορεί να δημιουργήσει το δικό του τραγούδι ή podcast και να διεκδικήσει βραβεία - Δωρεάν σχολικός διαγωνισμός στην Κύπρο

 28.10.2026 - 07:12
Γονείς, προσοχή! Έχετε παιδί από 4 έως 18 ετών; Μπορεί να δημιουργήσει το δικό του τραγούδι ή podcast και να διεκδικήσει βραβεία - Δωρεάν σχολικός διαγωνισμός στην Κύπρο

Μια ξεχωριστή ευκαιρία να αναδείξουν το ταλέντο, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους έχουν μαθητές και μαθήτριες στην Κύπρο, μέσα από έναν δωρεάν διαγωνισμό τραγουδιού και podcast.

Παιδιά από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο μπορούν, μέσω του σχολείου τους, να δημιουργήσουν το δικό τους πρωτότυπο έργο και να διεκδικήσουν βραβεία σε μια διεθνή διοργάνωση.

Πρόκειται για τον μαθητικό διαγωνισμό «Κάν’ το ν’ ακουστεί 2027», ο οποίος διοργανώνεται με τη συμμετοχή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, του European School Radio, της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας και του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης GRAMMO ΕΡΑΤΩ ΑΠΟΛΛΩΝ.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος σχολεία από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ομογένεια, αλλά και άλλες χώρες.

Τι μπορούν να δημιουργήσουν οι μαθητές;

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο κατηγορίες:

  • Podcast: Πρωτότυπη ηχητική δημιουργία διάρκειας από 7 έως 10 λεπτά.

  • Τραγούδι: Πρωτότυπο τραγούδι διάρκειας έως 4 λεπτά.

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι το θέμα που θέλουν να παρουσιάσουν.

Μπορούν, για παράδειγμα, να εκφράσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες τους μέσα από τη μουσική ή να δημιουργήσουν ένα podcast με αφήγηση, συζήτηση, συνεντεύξεις, ιστορίες ή ακόμη και ένα μικρό ηχητικό θεατρικό έργο.

Στόχος είναι τα παιδιά να συνεργαστούν, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και να αποκτήσουν εμπειρία στην παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου.

Ποιες ηλικίες μπορούν να συμμετάσχουν;

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές διαφορετικών ηλικιών και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Οι κατηγορίες βράβευσης είναι:

  • Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, για ηλικίες 4 έως 7 ετών.

  • Δημοτικά, για ηλικίες 8 έως 12 ετών.

  • Γυμνάσια, για ηλικίες 13 έως 15 ετών.

  • Λύκεια, για ηλικίες 16 έως 18 ετών.

  • Ειδικά σχολεία.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και παιδιά μικρής ηλικίας μπορούν να συμμετάσχουν σε μια οργανωμένη δημιουργική δραστηριότητα, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι εντελώς δωρεάν, τόσο για τους μαθητές όσο και για τα σχολεία. Ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων των παιδιών που θα συμμετάσχουν.

Πώς μπορεί να δηλώσει συμμετοχή το παιδί σου;

Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς είναι ότι η συμμετοχή γίνεται μέσω του σχολείου και όχι ατομικά από τον μαθητή. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στους εκπαιδευτικούς τους, ώστε να εξεταστεί η δημιουργία σχολικής ομάδας για τον διαγωνισμό.

Κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει έως δύο συμμετοχές συνολικά. Αυτές μπορούν να είναι δύο podcasts, δύο τραγούδια ή ένα έργο από κάθε κατηγορία. Τα έργα πρέπει να αποτελούν πρωτότυπες μαθητικές δημιουργίες, ενώ οι εκπαιδευτικοί έχουν υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της δημιουργίας ή της παραγωγής σε επαγγελματίες ή άλλους τρίτους.

Οι συμμετοχές θα μπορούν να υποβληθούν από τις 2 Νοεμβρίου 2026 μέχρι και τις 22 Ιανουαρίου 2027. Η υποβολή θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής φόρμας που θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού. Δεν απαιτείται προεγγραφή, παρά μόνο η υποβολή του έργου εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Τι βραβεία μπορούν να κερδίσουν οι μαθητές;

Σύμφωνα με την προκήρυξη, θα απονεμηθούν έως και τρία πρώτα βραβεία ανά κατηγορία συμμετοχής και ηλικιακή ομάδα ή επίπεδο σχολείου.  Παράλληλα, θα δοθούν δύο επιπλέον Βραβεία Ακροατών, ένα για την κατηγορία του podcast και ένα για την κατηγορία του τραγουδιού, μέσα από διαδικτυακή ψηφοφορία.

Όλα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής, ανεξάρτητα από το αν θα βραβευτούν. Επιπλέον, τα μαθητικά podcasts και τραγούδια θα μεταδίδονται μέσα από το πρόγραμμα του European School Radio.

Οι τελετές βράβευσης έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 24 Απριλίου 2027, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις για τις δύο κατηγορίες, δίνοντας τη δυνατότητα να παρουσιαστούν και να αναδειχθούν οι μαθητικές δημιουργίες που θα διακριθούν.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Για τη συμμετοχή των παιδιών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων ή κηδεμόνων. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εξασφαλίσουν τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις πριν από την υποβολή των έργων, καθώς τα podcasts και τα τραγούδια θα μπορούν να δημοσιευθούν και να μεταδοθούν από το European School Radio στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

Επίσης, τα έργα πρέπει να δημιουργηθούν από τους ίδιους τους μαθητές. Η προκήρυξη επισημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγεται η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία του περιεχομένου και της μουσικής.

Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερώνονται από την επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού:

http://contest.europeanschoolradio.eu/

Ο διαγωνισμός «Κάν’ το ν’ ακουστεί 2027» αποτελεί μια δημιουργική ευκαιρία για τα παιδιά της Κύπρου να συνεργαστούν, να εκφραστούν μέσα από τη μουσική και τον λόγο και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ένα ευρύτερο κοινό. Αν το παιδί σου αγαπά το τραγούδι, τη μουσική, την αφήγηση ή το ραδιόφωνο, αξίζει να ρωτήσεις στο σχολείο του για τη δυνατότητα συμμετοχής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σοκαριστικές καταγγελίες από διανομείς φαγητού στην Κύπρο - «Πήρα φίλο μαζί μου γιατί φοβόμουν»
VIDEO - Κακοκαιρία στην Κύπρο: Οι 43 περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πλημμύρας – Πώς θα ελέγξετε το σπίτι σας
Αυτή είναι η καλύτερη πόλη του κόσμου για το 2026 – Για ποιους λόγους ξεχώρισε
Δεν έχουν τέλος οι αυξήσεις στα καύσιμα - Από το πρατήριο μέχρι το σούπερ μάρκετ, πώς πιέζεται η τσέπη των Κυπρίων
Έρχονται έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα – Στον «αέρα» οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου 
VIDEO: Σοκ στη Λάρνακα - Αλλοδαπός ζούσε σε άθλιες συνθήκες, έπεσε θύμα εργασιακής εκμετάλλευσης

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

28η Οκτωβρίου: Ετοιμάζεστε για περίπατο; Ποια malls θα είναι ανοικτά σήμερα στην Κύπρο – Τι θα λειτουργήσει

 28.10.2026 - 07:11
Επόμενο άρθρο

Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι στην Κύπρο – Πότε θα χτυπήσουν τα έντονα φαινόμενα και πού χρειάζεται προσοχή;

 28.10.2026 - 07:14
Σεισμός στον ΔΗΣΥ: Ρωγμές στα θεμέλια και μάχη για την επόμενη μέρα - Τι θα απομείνει από την ενότητα μετά την επιλογή υποψηφίου, για τις προεδρικές εκλογές  

Σεισμός στον ΔΗΣΥ: Ρωγμές στα θεμέλια και μάχη για την επόμενη μέρα - Τι θα απομείνει από την ενότητα μετά την επιλογή υποψηφίου, για τις προεδρικές εκλογές  

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη εσωκομματική δοκιμασία. Οι τελευταίες εξελίξεις, δεν αφορούν απλώς μια διαφωνία ανάμεσα σε κορυφαία στελέχη, για το ποιος θα διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας. Φέρνουν στην επιφάνεια προβλήματα που αγγίζουν την ηγεσία, τις εσωτερικές ισορροπίες, την πολιτική ταυτότητα της παράταξης και κυρίως, την εμπιστοσύνη μεταξύ ανθρώπων, που μέχρι πρότινος βρίσκονταν στην ίδια πολιτική γραμμή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σεισμός στον ΔΗΣΥ: Ρωγμές στα θεμέλια και μάχη για την επόμενη μέρα - Τι θα απομείνει από την ενότητα μετά την επιλογή υποψηφίου, για τις προεδρικές εκλογές  

Σεισμός στον ΔΗΣΥ: Ρωγμές στα θεμέλια και μάχη για την επόμενη μέρα - Τι θα απομείνει από την ενότητα μετά την επιλογή υποψηφίου, για τις προεδρικές εκλογές  

  •  28.10.2026 - 07:00
Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

  •  27.10.2026 - 11:58
28η Οκτωβρίου: 86 χρόνια από το «ΟΧΙ» – Το τελεσίγραφο, η αντίσταση και η ιστορία πίσω από την επέτειο

28η Οκτωβρίου: 86 χρόνια από το «ΟΧΙ» – Το τελεσίγραφο, η αντίσταση και η ιστορία πίσω από την επέτειο

  •  28.10.2026 - 07:07
Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κύπρο: Χωρίς ρεύμα 10 περιοχές σε Λεμεσό και Λάρνακα – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση των βλαβών

Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κύπρο: Χωρίς ρεύμα 10 περιοχές σε Λεμεσό και Λάρνακα – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση των βλαβών

  •  28.10.2026 - 08:55
28η Οκτωβρίου: Ετοιμάζεστε για περίπατο; Ποια malls θα είναι ανοικτά σήμερα στην Κύπρο – Τι θα λειτουργήσει

28η Οκτωβρίου: Ετοιμάζεστε για περίπατο; Ποια malls θα είναι ανοικτά σήμερα στην Κύπρο – Τι θα λειτουργήσει

  •  28.10.2026 - 07:11
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Κύπρο! Βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Κύπρο! Βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

  •  28.10.2026 - 08:35
Γονείς, προσοχή! Έχετε παιδί από 4 έως 18 ετών; Μπορεί να δημιουργήσει το δικό του τραγούδι ή podcast και να διεκδικήσει βραβεία - Δωρεάν σχολικός διαγωνισμός στην Κύπρο

Γονείς, προσοχή! Έχετε παιδί από 4 έως 18 ετών; Μπορεί να δημιουργήσει το δικό του τραγούδι ή podcast και να διεκδικήσει βραβεία - Δωρεάν σχολικός διαγωνισμός στην Κύπρο

  •  28.10.2026 - 07:12
Ισχυρή έκρηξη τα ξημερώματα στη Λεμεσό – Εκτεταμένες ζημιές σε γνωστή ταβέρνα

Ισχυρή έκρηξη τα ξημερώματα στη Λεμεσό – Εκτεταμένες ζημιές σε γνωστή ταβέρνα

  •  28.10.2026 - 07:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα