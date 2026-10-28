Γονείς, προσοχή! Έχετε παιδί από 4 έως 18 ετών; Μπορεί να δημιουργήσει το δικό του τραγούδι ή podcast και να διεκδικήσει βραβεία - Δωρεάν σχολικός διαγωνισμός στην Κύπρο

Παιδιά από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο μπορούν, μέσω του σχολείου τους, να δημιουργήσουν το δικό τους πρωτότυπο έργο και να διεκδικήσουν βραβεία σε μια διεθνή διοργάνωση.

Πρόκειται για τον μαθητικό διαγωνισμό «Κάν’ το ν’ ακουστεί 2027», ο οποίος διοργανώνεται με τη συμμετοχή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, του European School Radio, της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας και του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης GRAMMO ΕΡΑΤΩ ΑΠΟΛΛΩΝ.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος σχολεία από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ομογένεια, αλλά και άλλες χώρες.

Τι μπορούν να δημιουργήσουν οι μαθητές;

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο κατηγορίες:

Podcast: Πρωτότυπη ηχητική δημιουργία διάρκειας από 7 έως 10 λεπτά.

Τραγούδι: Πρωτότυπο τραγούδι διάρκειας έως 4 λεπτά.

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι το θέμα που θέλουν να παρουσιάσουν.

Μπορούν, για παράδειγμα, να εκφράσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες τους μέσα από τη μουσική ή να δημιουργήσουν ένα podcast με αφήγηση, συζήτηση, συνεντεύξεις, ιστορίες ή ακόμη και ένα μικρό ηχητικό θεατρικό έργο.

Στόχος είναι τα παιδιά να συνεργαστούν, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και να αποκτήσουν εμπειρία στην παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου.

Ποιες ηλικίες μπορούν να συμμετάσχουν;

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές διαφορετικών ηλικιών και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Οι κατηγορίες βράβευσης είναι:

Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, για ηλικίες 4 έως 7 ετών .

Δημοτικά, για ηλικίες 8 έως 12 ετών .

Γυμνάσια, για ηλικίες 13 έως 15 ετών .

Λύκεια, για ηλικίες 16 έως 18 ετών .

Ειδικά σχολεία.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και παιδιά μικρής ηλικίας μπορούν να συμμετάσχουν σε μια οργανωμένη δημιουργική δραστηριότητα, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι εντελώς δωρεάν, τόσο για τους μαθητές όσο και για τα σχολεία. Ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων των παιδιών που θα συμμετάσχουν.

Πώς μπορεί να δηλώσει συμμετοχή το παιδί σου;

Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς είναι ότι η συμμετοχή γίνεται μέσω του σχολείου και όχι ατομικά από τον μαθητή. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στους εκπαιδευτικούς τους, ώστε να εξεταστεί η δημιουργία σχολικής ομάδας για τον διαγωνισμό.

Κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει έως δύο συμμετοχές συνολικά. Αυτές μπορούν να είναι δύο podcasts, δύο τραγούδια ή ένα έργο από κάθε κατηγορία. Τα έργα πρέπει να αποτελούν πρωτότυπες μαθητικές δημιουργίες, ενώ οι εκπαιδευτικοί έχουν υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της δημιουργίας ή της παραγωγής σε επαγγελματίες ή άλλους τρίτους.

Οι συμμετοχές θα μπορούν να υποβληθούν από τις 2 Νοεμβρίου 2026 μέχρι και τις 22 Ιανουαρίου 2027. Η υποβολή θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής φόρμας που θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού. Δεν απαιτείται προεγγραφή, παρά μόνο η υποβολή του έργου εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Τι βραβεία μπορούν να κερδίσουν οι μαθητές;

Σύμφωνα με την προκήρυξη, θα απονεμηθούν έως και τρία πρώτα βραβεία ανά κατηγορία συμμετοχής και ηλικιακή ομάδα ή επίπεδο σχολείου. Παράλληλα, θα δοθούν δύο επιπλέον Βραβεία Ακροατών, ένα για την κατηγορία του podcast και ένα για την κατηγορία του τραγουδιού, μέσα από διαδικτυακή ψηφοφορία.

Όλα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής, ανεξάρτητα από το αν θα βραβευτούν. Επιπλέον, τα μαθητικά podcasts και τραγούδια θα μεταδίδονται μέσα από το πρόγραμμα του European School Radio.

Οι τελετές βράβευσης έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 24 Απριλίου 2027, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις για τις δύο κατηγορίες, δίνοντας τη δυνατότητα να παρουσιαστούν και να αναδειχθούν οι μαθητικές δημιουργίες που θα διακριθούν.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Για τη συμμετοχή των παιδιών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων ή κηδεμόνων. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εξασφαλίσουν τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις πριν από την υποβολή των έργων, καθώς τα podcasts και τα τραγούδια θα μπορούν να δημοσιευθούν και να μεταδοθούν από το European School Radio στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

Επίσης, τα έργα πρέπει να δημιουργηθούν από τους ίδιους τους μαθητές. Η προκήρυξη επισημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγεται η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία του περιεχομένου και της μουσικής.

Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερώνονται από την επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού:

http://contest.europeanschoolradio.eu/

Ο διαγωνισμός «Κάν’ το ν’ ακουστεί 2027» αποτελεί μια δημιουργική ευκαιρία για τα παιδιά της Κύπρου να συνεργαστούν, να εκφραστούν μέσα από τη μουσική και τον λόγο και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ένα ευρύτερο κοινό. Αν το παιδί σου αγαπά το τραγούδι, τη μουσική, την αφήγηση ή το ραδιόφωνο, αξίζει να ρωτήσεις στο σχολείο του για τη δυνατότητα συμμετοχής.