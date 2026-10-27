Κανονικά στη Λατινική Αμερική τον Νοέμβριο ο Πάπας Λέων: Δόθηκε το «πράσινο φως» από τους γιατρούς

Ο 71χρονος προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας αναρρώνει μετά τη χειρουργική επέμβαση της 13ης Οκτωβρίου, κατά την οποία οι γιατροί αφαίρεσαν τον κάτω λοβό του δεξιού του πνεύμονα. «Η αφαίρεση του όγκου εξελίσσεται ομαλά και οι τελευταίες ιατρικές εξετάσεις επιβεβαιώνουν την καλή κατάσταση της υγείας του Ποντίφικα», αναφέρει το Βατικανό σε ανακοίνωσή του, επικαλούμενο τον προσωπικό γιατρό του Πάπα, Λουίτζι Καρμπόνε.

«Με βάση την τρέχουσα κλινική του εικόνα, καθώς και τις εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, δεν υπάρχει καμία αντένδειξη για την πραγματοποίηση του επικείμενου αποστολικού του ταξιδιού», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το απαιτητικό πρόγραμμα που περιμένει την Πάπα στη Νότια Αμερική

Η περιοδεία του Πάπα στη Νότια Αμερική αναμένεται να είναι μία από τις πιο απαιτητικές που έχει πραγματοποιήσει ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας τις τελευταίες δεκαετίες. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει ταξίδια συνολικής απόστασης περίπου 31.000 χιλιομέτρων, σταθμούς σε 10 πόλεις και 36 ομιλίες.

Το Βατικανό διευκρίνισε ότι το ταξίδι θα γίνει χωρίς καμία αλλαγή στο ήδη δημοσιοποιημένο πρόγραμμα.

Ο Πάπας Λέων υπηρέτησε επί δεκαετίες ως ιεραπόστολος στο Περού, πριν ο προκάτοχός του, Φραγκίσκος, τον ανακαλέσει στη Ρώμη το 2023 αναβαθμίζοντάς τον στην ιεραρχία του Βατικανού. Έτσι, η περιοδεία αυτή έχει χαρακτήρα «επιστροφής στην πατρίδα» για τον πρώτο Αμερικανό Πάπα στην ιστορία.

«Ανυπομονώ να επιστρέψω στην Ήπειρο όπου έζησα τόσες πολλές στιγμές της ζωής μου», ανέφερε ο ίδιος στο μήνυμά του.

«Εύχομαι αυτό το ταξίδι να γίνει η αφορμή να ανοίξουμε τις καρδιές μας ο ένας στον άλλον, να δυναμώσουμε τους δεσμούς μας ως αδέλφια και να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο με χαρά», πρόσθεσε ο Πάπας.

Στην ανακοίνωσή του, το Βατικανό σημειώνει επίσης ότι ο Λέων «προσαρμόζει το καθημερινό του πρόγραμμα σε συνεννόηση με τους γιατρούς του, δίνοντας προτεραιότητα στην ανάρρωσή του παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων του».

Την Κυριακή, ο Πάπας απευθύνθηκε στους πιστούς στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, ωστόσο, κατόπιν ιατρικής σύστασης, ακύρωσε την μονοήμερη επίσκεψή του στην πόλη Ασίζη της κεντρικής Ιταλίας, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη.

Πηγή: lifo.gr