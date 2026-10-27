ΟΗΕ: Κοινή δήλωση 72 χωρών για Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια, συμμετείχε η Κύπρος

Η Ελλάδα, η Κολομβία, η Δανία, η Γαλλία, η Λετονία, η Λιβερία, ο Παναμάς και το Ηνωμένο Βασίλειο συγκαταλέγονται επίσης στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας που έχουν συνυπογράψει τις Κοινές Δεσμεύσεις για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια.

«Ζητούμε την πλήρη, ισότιμη, ουσιαστική και ασφαλή συμμετοχή των γυναικών και την ανάληψη ηγετικού ρόλου από αυτές στις ειρηνευτικές διαδικασίες και στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα», υπογραμμίζεται στο κοινό κείμενο.

Οι συνυπογράφοντες στηρίζουν την έκκληση του Γενικού Γραμματέα ώστε οι γυναίκες να αποτελούν «τουλάχιστον το ένα τρίτο των συμμετεχόντων» στις ειρηνευτικές διαδικασίες υπό την ηγεσία ή τη συνδιεύθυνση του ΟΗΕ, ζητώντας την ουσιαστική συμπερίληψή τους ως διαπραγματευτριών, διαμεσολαβητριών και συντελεστριών της οικοδόμησης της ειρήνης.

Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη ενσωμάτωσης της σχετικής ατζέντας σε όλες τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, ακόμη και κατά τις μεταβατικές φάσεις και την αποχώρηση αποστολών, μέσω της διαρκούς παρουσίας και της διατήρησης στις θέσεις τους συμβούλων προστασίας των γυναικών και συμβούλων για θέματα φύλου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών όλων των γυναικών και των κοριτσιών, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επισημαίνοντας τις ιδιαίτερες επιπτώσεις των ένοπλων συγκρούσεων σε αυτές, οι συνυπογράφοντες καλούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία τους.

«Καταδικάζουμε όλες τις παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών και παραμένουμε προσηλωμένοι στον τερματισμό της ατιμωρησίας, διασφαλίζοντας τη λογοδοσία όλων των δραστών», αναφέρεται στη δήλωση. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζεται η προώθηση στοχευμένων κριτηρίων για την ένταξη σε καταλόγους κυρώσεων του ΟΗΕ, ενώ αναγνωρίζεται το σημαντικό έργο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και χαιρετίζεται η δημιουργία, νωρίτερα φέτος, δικτύου για τη δίωξη της σεξουαλικής βίας που συνδέεται με συγκρούσεις.

Οι χώρες και η ΕΕ καταδικάζουν «με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο» κάθε περιστατικό σεξουαλικής βίας που συνδέεται με συγκρούσεις, καθώς και όλες τις μορφές σεξουαλικής και έμφυλης βίας. Ζητούν την παροχή ολοκληρωμένης βοήθειας για τη διάσωση ζωών προς τα θύματα και τους επιζώντες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Αναγνωρίζουν επίσης το απαραίτητο έργο της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοσιογράφων και των ακτιβιστριών για την ειρήνη, δεσμευόμενοι να τις προστατεύσουν «από αντίποινα, απειλές και κάθε μορφή εκφοβισμού που αποσκοπεί στη φίμωση της φωνής τους».

Η δήλωση ζητεί «προβλέψιμη, επαρκή και διαρκή χρηματοδότηση» της ατζέντας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια, τόσο στο σύστημα του ΟΗΕ όσο και μέσω της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας που παρέχουν επιμέρους δωρητές. Παράλληλα, ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν ειδικά Εθνικά Σχέδια Δράσης, εξασφαλίζοντας επαρκείς πόρους και αποτελεσματική εφαρμογή.

Ως προς τις αναδυόμενες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, υπογραμμίζεται ότι πρέπει να αξιοποιούνται για την ενδυνάμωση των γυναικών. Απορρίπτεται η κατάχρησή τους για τη στοχοποίηση γυναικών, περιλαμβανομένων όσων κατέχουν ηγετικές θέσεις, και για τη διάδοση ρητορικής μίσους.

«Δεν είστε μόνες», είναι το μήνυμα προς όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια που υποφέρουν από τη μάστιγα του πολέμου. «Εμείς, ως κράτη μέλη, παραμένουμε προσηλωμένοι στη μετατροπή των δεσμεύσεων της ατζέντας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια σε συγκεκριμένη δράση για την προστασία και τη βελτίωση της θέσης όλων των γυναικών και των κοριτσιών», καταλήγει η δήλωση.

Αναλυτικά οι χώρες που συμμετείχαν στην κοινή δήλωση: Κολομβία, Δανία, Γαλλία, Λετονία, Λιβερία, Παναμάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Αφγανιστάν, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Μπανγκλαντές, Βέλγιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Βουλγαρία, Καναδάς, Χιλή, Κόστα Ρίκα, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Φινλανδία, Γεωργία, Γερμανία, Γουατεμάλα, Γουιάνα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ιορδανία, Καζακστάν, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μαλαισία, Μαλδίβες, Μάλτα, Μεξικό, Μονακό, Μογγολία, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Μιανμάρ, Ναμίμπια, Κάτω Χώρες, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Δημοκρατία της Κορέας, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Κράτος της Παλαιστίνης, Σουηδία, Ελβετία, Τιμόρ-Λέστε, Ουκρανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ουρουγουάη, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση.