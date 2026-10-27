ΠτΔ: Η περίκλειστη Αμμόχωστος το σημαντικότερο ΜΟΕ και πρώτο βήμα για λύση

Παράλληλα, επανέλαβε την προσήλωση της Κυβέρνησης στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας την ανάγκη για ένα ισχυρό εσωτερικό μέτωπο.

Σε χαιρετισμό του, στην επετειακή εκδήλωση του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου για την 28η Οκτωβρίου 1940, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Μονής Αγίου Γεωργίου Κοντού, στη Λάρνακα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η Κύπρος βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή της ιστορίας της, υπογραμμίζοντας την ευθύνη όλων για ανταπόκριση στον κοινό στόχο του τερματισμού της κατοχής και της απελευθέρωσης.

«Όλοι μας θα κριθούμε από την ανταπόκρισή μας στο κάλεσμα για ένα ισχυρό εσωτερικό μέτωπο, με απόλυτο σεβασμό στις όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις ή απόψεις, στην επίτευξη του κοινού μας στόχου για τερματισμό της κατοχής και για απελευθέρωση», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι, όπως οι Έλληνες της Κύπρου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ιστορίας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι και τώρα υπάρχει υποχρέωση ανταπόκρισης στον αγώνα για το μέλλον της χώρας.

«Αυτός ο αγώνας θα δικαιωθεί πραγματικά μέσα από την επίτευξη του κορυφαίου μας στόχου που δεν είναι άλλος από την απαλλαγή της πατρίδας μας από την κατοχή, την απαλλαγή από αυτή την παράνομη κατάσταση πραγμάτων», σημείωσε.

Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις και εμπόδια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μέσα από ένα διεκδικητικό ρεαλισμό, με επιμονή, με ένα ξεκάθαρο πλάνο και σχεδιασμό για το πού επιθυμούμε να φτάσουμε».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στην Αμμόχωστο, σημειώνοντας ότι «βρίσκεται στην προμετωπίδα της προσπάθειας για επίλυση του Κυπριακού».

«Πραγματικά πιστεύω, και ακριβώς αυτό πράττω και επιμένω για το θέμα της περίκλειστης περιοχής ως πρώτο βήμα ότι αποτελεί το πιο σημαντικό Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, την πιο σημαντική απόδειξη, και εκεί θα κριθούμε όλοι αν πραγματικά επιθυμούμε την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της πατρίδας μας», ανέφερε.

«Είναι για αυτό τον λόγο που το θέμα βρίσκεται στις συζητήσεις και η προσπάθεια μας συνεχίζεται», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι το έπος του 1940 αποτελεί σύμβολο αντίστασης και αγώνα, καθώς και υπεράσπισης αξιών όπως η αξιοπρέπεια, η ελευθερία και η δημοκρατία.

Στάθηκε ιδιαίτερα στη συμμετοχή των Κυπρίων στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνοντας ότι περίπου 20.000 εθελοντές από την Κύπρο συμμετείχαν στην ενίσχυση των συμμαχικών δυνάμεων, μεταξύ των οποίων και μέλη της Ανόρθωσης.

Ειδική μνεία έκανε στους Βαρνάβα Σερίφη, Λουκή Λιασίδη, Άντη Φάνο και Χρίστο Χριστοδουλίδη, μέλη του Σωματείου που έχασαν τη ζωή τους στα πεδία των μαχών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε την Ανόρθωση Αμμοχώστου ένα από τα ιστορικότερα σωματεία του Ελληνισμού, εξαίροντας τη διαχρονική προσφορά της στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και στον εθελοντισμό.

Σημείωσε ότι, ιδιαίτερα μετά την προσφυγιά, το Σωματείο απέδειξε το μεγαλείο της ψυχής των μελών του, τονίζοντας ότι πέρα από τις αθλητικές και πολιτιστικές επιτυχίες του, η μεγαλύτερη προσφορά του είναι «η καλλιέργεια και η συνέχεια της ιστορικής μνήμης».

Συνεχάρη, τέλος, την Ανόρθωση για τη διαχρονική διοργάνωση εκδηλώσεων για τις εθνικές επετείους, επισημαίνοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της μεταλαμπάδευσής της στις νέες γενιές.

«Η ιστορική μας μνήμη πρέπει να παραμείνει ζωντανή και η Ανόρθωση αυτό πράττει», κατέληξε.