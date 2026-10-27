Λετυμπιώτης: Το 2027 προκήρυξη των δύο φάσεων του αυτοκινητόδρομου Πάφου- Πόλης Χρυσοχούς

Ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε στην πορεία της κυπριακής οικονομίας, στις μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν από το 2023, στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στη διεθνή παρουσία της Κύπρου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα έργα υποδομής που αφορούν την επαρχία Πάφου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον αυτοκινητόδρομο Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς, ένα έργο το οποίο, όπως σημείωσε, διεκδικείται εδώ και δεκαετίες από την επαρχία. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η υλοποίησή του απαιτεί δύσκολες αποφάσεις, επιμένοντας πως η διατήρηση μιας προβληματικής σύμβασης δεν αποτελεί από μόνη της πρόοδο.

Όπως ανέφερε, ο σχεδιασμός του αυτοκινητόδρομου ξεκίνησε το 1990, ενώ μελέτες του 2007 προέβλεπαν την παράδοσή του το 2013. Η σύμβαση που υπογράφηκε το 2021, ύψους €73 εκατ., προέβλεπε ολοκλήρωση τον Νοέμβριο του 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, στις 31 Ιανουαρίου 2023 είχε παρέλθει το 47,6% του συμβατικού χρόνου, ενώ οι εκτελεσθείσες εργασίες ανέρχονταν σε μόλις €2,6 εκατ., ποσοστό μικρότερο του 4% της σύμβασης.

Τον Οκτώβριο του 2024, ανέφερε, η πρόοδος του έργου περιοριζόταν στο 21,1%, ενώ ο ανάδοχος ζητούσε πρόσθετη αποζημίωση €36,2 εκατ. και παράταση 59 μηνών.

«Η ανακοίνωση ενός έργου απαιτεί λίγα λεπτά. Η υλοποίησή του απαιτεί στέρεες βάσεις, υπεύθυνες αποφάσεις και διαρκή επίβλεψη», σημείωσε ο κ. Λετυμπιώτης, προσθέτοντας ότι συχνά είναι δυσκολότερο να επανέλθει σε τροχιά ένα προβληματικό έργο παρά να σχεδιαστεί εξαρχής.

Ο σχεδιασμός που προωθείται προβλέπει σύγχρονο αυτοκινητόδρομο τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας. Για την πρώτη φάση, από την Αγία Μαρινούδα μέχρι το Στρουμπί, έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις και η περιβαλλοντική γνωμάτευση για τις τέσσερις λωρίδες, ενώ η δεύτερη φάση θα εκτείνεται από το Στρουμπί μέχρι την Πόλη Χρυσοχούς, είπε.

Στόχος, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, είναι η προκήρυξη και των δύο φάσεων εντός του 2027. Παράλληλα, στις αρχές Νοεμβρίου προγραμματίζεται συνάντηση της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με το ΕΒΕ Πάφου και τους αρμόδιους φορείς, με αντικείμενο τον επικαιροποιημένο σχεδιασμό και τα επόμενα βήματα.

Σε σχέση με τη Μαρίνα Πάφου, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα έργο που σχεδιάζεται από το 1994, με τον πρώτο διαγωνισμό να πραγματοποιείται το 2006. Όπως σημείωσε ο κ. Λετυμπιώτης, στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει οριστικά η υλοποίηση του έργου, το οποίο χαρακτήρισε υψηλής προτεραιότητας για την πόλη.

Η απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής Μαρίνων σχετικά με την αξιολόγηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος αναμένεται στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης με τον επιτυχόντα προσφοροδότη αναμένεται εντός του 2027.

Ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε, επίσης, στην επέκταση του Αεροδρομίου Πάφου και στη νέα μονάδα αφαλάτωσης στην Κισσόνεργα, δυναμικότητας 12.000 κυβικών μέτρων ημερησίως.

Παρουσιάζοντας την πορεία της οικονομίας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Κύπρος συγκαταλεγόταν για τρία συνεχόμενα χρόνια στις δύο ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο 6% το 2023, στο 6,6% το 2024 και στο 4,8% το 2025. Για το 2025, όπως ανέφερε, η ανάπτυξη ήταν υπερτριπλάσια του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το δημόσιο χρέος εκτιμάται πως θα υποχωρήσει κάτω από το 49% του ΑΕΠ το 2026, ενώ η ανεργία προβλέπεται στο 3,8%. Οι διάμεσες απολαβές, σύμφωνα με την ομιλία του, έχουν αυξηθεί κατά περίπου 15%.

Στο πεδίο της κρατικής λειτουργίας, ανέφερε ότι το 2025 προστέθηκαν 75 ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, ενώ άλλες 65 είχαν προστεθεί μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2026. Παράλληλα, έγινε αναφορά στη μείωση του χρόνου αδειοδότησης συγκεκριμένων οικιστικών αναπτύξεων σε 40 και 80 εργάσιμες ημέρες, στην ψηφιοποίηση των αιτήσεων εργοδοτών για πρόσληψη προσωπικού από τρίτες χώρες και στη δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, καταργήθηκαν επίσης τα τέλη χαρτοσήμου και η λογιζόμενη διανομή μερισμάτων, ενώ η εισφορά στα πραγματικά μερίσματα μειώθηκε από 17% σε 5%.

Αναφερόμενος στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σημείωσε ότι αντλήθηκαν €709 εκατ. και ολοκληρώθηκαν 221 ορόσημα και στόχοι, μεταξύ των οποίων 61 μεταρρυθμίσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον τομέα της τεχνολογίας, με τον κ. Λετυμπιώτη να αναφέρει ότι περισσότερες από 800 διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας δραστηριοποιούνται πλέον στην Κύπρο, συνεισφέροντας περίπου το 14% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στην κυπριακή αμυντική βιομηχανία, σημειώνοντας ότι περίπου 17 εξειδικευμένες εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τομέα, ενώ καταγράφονται ερευνητικά προγράμματα και εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού σε ευρωπαϊκά κράτη. Στη ναυτιλία, η ολική χωρητικότητα του κυπριακού νηολογίου αυξήθηκε κατά 23% από το 2023, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 25 χρόνων, ενώ τα έσοδα από τη διαχείριση πλοίων αυξήθηκαν κατά 19%.

Σημαντικό σταθμό χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και τις εξελίξεις γύρω από το κοίτασμα φυσικού αερίου «Κρόνος». «Για πρώτη φορά, ένα κυπριακό κοίτασμα φυσικού αερίου περνά στη φάση υλοποίησης. Από την προοπτική στην επένδυση. Από τον σχεδιασμό στην πράξη», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο κ. Λετυμπιώτης ευχαρίστησε το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ Πάφου και ιδιαίτερα τον απερχόμενο πρόεδρο, Γιώργο Μάη, για τη συνεργασία και την προσφορά του. Όπως ανέφερε, παρά τις διαφωνίες που υπήρξαν, κοινή αφετηρία παρέμενε η έγνοια για τον τόπο και η αναζήτηση λύσεων για την ανάπτυξη της επαρχίας.

Καταληκτικά, συνέδεσε την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας με τον στόχο της απελευθέρωσης και επανένωσης της Κύπρου, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων ολόκληρης της πατρίδας παραμένει η μεγαλύτερη φιλοδοξία για τις επόμενες γενιές.

Την ανάγκη επίσπευσης των μεγάλων έργων υποδομής, μείωσης του ενεργειακού κόστους και αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας έθεσε ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου, Γιώργος Μάης, παρουσιάζοντας τον απολογισμό για το 2025. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της θητείας του και την πρόθεσή του να διεκδικήσει τη θέση του αντιπροέδρου του ΚΕΒΕ στις εκλογές της 5ης Δεκεμβρίου.

Ο κ. Μάης υπογράμμισε ότι, παρά την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένο λειτουργικό κόστος, ελλείψεις προσωπικού, δυσκολίες χρηματοδότησης και καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον αυτοκινητόδρομο Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς και στη Μαρίνα Πάφου, ζητώντας σαφή χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Στις προτεραιότητες του Επιμελητηρίου περιλαμβάνονται επίσης η αναβάθμιση του αεροδρομίου Πάφου, η προώθηση του Δυτικού Παρακαμπτήριου, η βελτίωση του οδικού δικτύου και η ολοκλήρωση των υποδομών στις βιομηχανικές περιοχές.

Αναφερόμενος στην οικονομία, σημείωσε ότι η ανάπτυξη πρέπει να συνοδεύεται από παραγωγικές επενδύσεις, ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Για τον τουρισμό, τόνισε την ανάγκη μετάβασης σε ένα ποιοτικότερο μοντέλο, με επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και προσέλκυση νέων αγορών.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου έθεσε ακόμη ως βασικές προτεραιότητες την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, τη διασφάλιση επαρκών υδάτινων πόρων, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών. Εξέφρασε, παράλληλα, προβληματισμό για τις καθυστερήσεις που εξακολουθούν να παρατηρούνται στις διαδικασίες αδειοδότησης.

Εξάλλου στη σημασία της συνέχειας του Επιμελητηριακού θεσμού, στη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και στις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αναφέρθηκε ο Διευθυντής του ΕΒΕ Πάφου, Μαρίνος Στυλιανού, στον χαιρετισμό του κατά την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Ο κ. Στυλιανού υπογράμμισε ότι το Επιμελητήριο αποτελεί διαχρονικά αξιόπιστο θεσμικό εκπρόσωπο της επιχειρηματικής κοινότητας και σταθερό συνεργάτη στην προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο της επαρχίας.

Τόνισε, παράλληλα, ότι το ΕΒΕ Πάφου συνεχίζει, μέσα από παρεμβάσεις, πρωτοβουλίες, συνεργασίες και τεκμηριωμένες προτάσεις, να στηρίζει την επιχειρηματικότητα, να αναδεικνύει τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και να διεκδικεί τις αναγκαίες υποδομές και αναπτυξιακές προοπτικές για την επαρχία.

Στο πλαίσιο της Συνέλευσης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι ζητήματα όπως η εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού η γραφειοκρατία η πρόσβαση σε χρηματοδότηση το ενεργειακό κόστος και η ενεργειακή επάρκεια όπως και το κόστος της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης εξακολουθούν να απασχολούν έντονα τις επιχειρήσεις μας.

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον η διασφάλιση ενός σταθερού διαφανούς και φιλικού προς την επιχειρηματικότητα πλαισίου καθιστάται απαραίτητη προυπόθεση για την συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρα μας, είπε.

Τις εργασίες της Συνέλευσης τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της πολιτείας, της Εκκλησίας, της Βουλής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού κόσμου.