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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO - Επιστολή - παρέμβαση Χάρη Γεωργιάδη: Το παρασκήνιο, η συνάντηση με Αναστασιάδη και η ρήξη με Αβέρωφ

 27.10.2026 - 21:19
VIDEO - Επιστολή - παρέμβαση Χάρη Γεωργιάδη: Το παρασκήνιο, η συνάντηση με Αναστασιάδη και η ρήξη με Αβέρωφ

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Συναγερμού, μετά την ανοιχτή διαφοροποίηση του Χάρη Γεωργιάδη από τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Με μακροσκελή επιστολή, ο πρώην αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ εκφράζει τη διαφωνία του με την πολιτική κατεύθυνση που ακολουθείται και ξεκαθαρίζει ότι, σε περίπτωση που τα μέλη του κόμματος επιλέξουν τον Αβέρωφ Νεοφύτου για τις προεδρικές εκλογές, ο ίδιος δεν προτίθεται να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία.

Χάρης Γεωργιάδης – πρώην αναπληρωτής πρόεδρος ΔΗΣΥ

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος της παράταξης ένα πρόσωπο το οποίο πλέον εκφράζει, σε πλείστα ζητήματα, θέσεις που αποκλίνουν ουσιωδώς από τις διαχρονικά δικαιωμένες θέσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού. Θεωρώ συνεπώς πολιτικό μου καθήκον να διαφοροποιηθώ.»

Στην επιστολή του, ο Χάρης Γεωργιάδης αναφέρεται και στην Αννίτα Δημητρίου, αφήνοντας αιχμές για την απόφασή της να αποσύρει την υποψηφιότητά της, υπό το βάρος, όπως υποστηρίζει, των πιέσεων από τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Παράλληλα, επικρίνει τις παρασκηνιακές διεργασίες και τις συνθήκες υπό τις οποίες, κατά την εκτίμησή του, διαμορφώθηκε το σκηνικό για την εσωκομματική αναμέτρηση.

Χάρης Γεωργιάδης – πρώην αναπληρωτής πρόεδρος ΔΗΣΥ

«Δεν θα μπορούσα ποτέ, για λόγους αρχής, να αποδεχθώ ένα τετελεσμένο το οποίο θεωρώ ότι διαμορφώθηκε υπό συνθήκες πίεσης και απροκάλυπτου πολιτικού εκβιασμού. Aντί να προηγηθεί μια νηφάλια πολιτική διεργασία, φαίνεται να επικράτησαν οι τακτικισμοί, οι παρασκηνιακές διεργασίες και η άκρατη φιλοδοξία.»

Την ίδια ώρα, ο πρώην αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ ενημερώνει την Αννίτα Δημητρίου για την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τη θέση του διευθυντή του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης.

Η υποψηφιότητα και οι παρασκηνιακές διεργασίες

Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του Alpha, ο Χάρης Γεωργιάδης εξέταζε το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την ηγεσία της παράταξης, με στόχο να βρεθεί απέναντι στον Αβέρωφ Νεοφύτου. Ωστόσο, η υποψηφιότητα του Γιώργου Παμπορίδη φαίνεται να επηρέασε τους σχεδιασμούς του.

Το ζήτημα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε τεθεί και στη συνάντηση που είχε με τον Νίκο Αναστασιάδη στις 16 Οκτωβρίου.

Διαφωνίες στο εσωτερικό του ΔΗΣΥ

Η στάση του Χάρη Γεωργιάδη προκαλεί προβληματισμό στην Πινδάρου. Οι Γιάννης Καρούσος και Δημήτρης Δημητρίου εκφράζουν τη διαφωνία τους με την απόφαση του πρώην αναπληρωτή προέδρου, ενώ ο Νίκος Τορναρίτης τοποθετείται δημόσια με αιχμές κατά του Αβέρωφ Νεοφύτου.

Νίκος Τορναρίτης – κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΔΗΣΥ

«Όποιος μετατρέπει την πολιτική σε παιχνίδι προσωπικής επιβίωσης χρησιμοποιόντας όλα τα μέσα, αργά ή γρήγορα υπονομεύει όσα υποτίθεται πως υπηρετεί.»

Από την πλευρά του, ο Χάρης Γεωργιάδης απαντά, μέσα από το vidcast του «Φιλελευθέρου», σε όσους ενδεχομένως τον χαρακτηρίσουν διασπαστή μετά τις τελευταίες του αποφάσεις. Δηλώνει, μάλιστα, ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αποχώρησης, εφόσον αυτό ζητηθεί από την ηγεσία.

Χάρης Γεωργιάδης – πρώην αναπληρωτής πρόεδρος ΔΗΣΥ

«Αν κρίνει η ηγεσία ότι θέλει να φύγω είμαι στη διάθεσή της. Αυτή τη φορά δεν μπορώ να συμπορευτώ. Το πιο πιθανόν είναι ότι δεν θα κάνω τίποτε, θα εξαφανιστώ.»

Την ίδια ώρα, δεν φαίνεται να αποκλείει εκ των προτέρων κάθε ενδεχόμενο προσέγγισης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, υπό προϋποθέσεις, ο Δημοκρατικός Συναγερμός να τον στηρίξει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2023.

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν τις διαφωνίες που καταγράφονται στο εσωτερικό του ΔΗΣΥ, με τη στάση του Χάρη Γεωργιάδη και τις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών να διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό στην παράταξη.

Δείτε το ρεπορτάζ:

 

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