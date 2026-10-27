VIDEO - Κυπριακό: Στο προσκήνιο τα επόμενα βήματα μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών

Παρά τον εποικοδομητικό χαρακτήρα που της απέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν ανακοινώθηκε κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις επόμενες επαφές που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των προσπαθειών για επανέναρξη των συνομιλιών.

Όπως μετέδωσε το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της επικείμενης άφιξης στην Κύπρο, την ερχόμενη Πέμπτη, της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν. Η απουσία ανακοίνωσης από τα Ηνωμένα Έθνη, σε συνδυασμό με τη συμφωνία των δύο πλευρών να μην τοποθετηθούν δημόσια επί συγκεκριμένων θεμάτων, καταδεικνύει ότι οι συζητήσεις αναμένεται να συνεχιστούν κατά τον νέο κύκλο επαφών.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για μια «πάρα πολύ καλή και εποικοδομητική συζήτηση», εξηγώντας ότι αποφασίστηκε να μην υπάρξουν περαιτέρω δηλώσεις, καθώς η διαδικασία θα συνεχιστεί κατά την παρουσία της κ. Ολγκίν στο νησί.

Στο τραπέζι μεθοδολογία, οδοφράγματα και Αμμόχωστος

Πριν από τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε αναφερθεί σε τρία βασικά ζητήματα που επρόκειτο να θέσει ενώπιον του Τουφάν Ερχιουρμάν: τη μεθοδολογία για επιστροφή στις συνομιλίες, τη διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης και το ζήτημα της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, σε συνάρτηση με το ενδεχόμενο απευθείας εμπορίου μέσω του λιμανιού της.

Σε σχέση με τις προτάσεις που βρίσκονται υπό συζήτηση, ο Πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορούν να αποφέρουν οφέλη και στις δύο πλευρές, δημιουργώντας θετικές προοπτικές για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εφαρμογή τους θα αποτελέσει ουσιαστική δοκιμασία για την ετοιμότητα των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε τολμηρά μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και να στείλουν θετικά μηνύματα στην κοινωνία.

Παραμένουν οι διαφωνίες για τα σημεία διέλευσης

Στο ζήτημα των οδοφραγμάτων, υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη συνάντησή του με τον Τουφάν Ερχιουρμάν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε προτείνει τη δημιουργία σημείου διέλευσης στον Κάμπο της Τσακίστρας.

Η πρόταση απορρίφθηκε από την τουρκοκυπριακή πλευρά, όπως και η εισήγηση για τα Κόκκινα. Αντίθετα, η άλλη πλευρά επιμένει στη διάνοιξη σημείων διέλευσης στη Μια Μηλιά και τη Λουρουτζίνα, θέτοντας το συγκεκριμένο ζήτημα στο πλαίσιο των συζητήσεων για το άνοιγμα του Πυροΐου.

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την επίτευξη συμφωνίας, με το θέμα να παραμένει ανοικτό ενόψει των επόμενων επαφών.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο Τουφάν Ερχιουρμάν αναμένεται να βρεθεί στην Άγκυρα για τις εργασίες του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών.

Την ίδια ώρα, η επικείμενη επίσκεψη της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν στην Κύπρο αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό βήμα στις διπλωματικές διεργασίες, με το ζητούμενο να παραμένει η διαμόρφωση των προϋποθέσεων για ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό.

Δείτε το ρεπορτάζ: