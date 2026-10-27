Εκλογές στο Ισραήλ: «Θρίλερ» ανάμεσα σε Νετανιάχου και Άιζενκοτ δείχνουν τα πρώτα exit poll

Τα exit polls δείχνουν ότι δεν υπάρχει σαφής νικητής στις εκλογές του Ισραήλ, καθώς τόσο ο νυν πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και ο κύριος αντίπαλός του, Γκάντι Άιζενκοτ, φαίνεται να μην έχουν εξασφαλίσει μια ξεκάθαρη πορεία προς τη νίκη.

Σύμφωνα με το CNNi, που επικαλείται το ισραηλινό Channel 12 News, το μπλοκ του Νετανιάχου προβλέπεται να καταλάβει 50 έδρες, από 68 που έχει τώρα. Το μπλοκ του Άιζενκοτ είχε 52 έδρες, ενώ οι δημοσκοπήσεις εξόδου δείχνουν ότι τα αραβικά κόμματα έχουν ένα ρεκόρ 18 εδρών.

Παρά το προβάδισμα του Λικούντ, τα exit polls δείχνουν ότι το ευρύτερο αντι-Νετανιάχου μπλοκ συγκεντρώνει συνολικά περισσότερες έδρες, χωρίς ωστόσο καμία από τις δύο μεγάλες παρατάξεις να εξασφαλίζει την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία των 61 εδρών.

Πρώτη αντίδραση Άιζενκοτ: «Θα αναλάβω άμεσα δράση για να υλοποιήσω τη βούληση του λαού»

Ο Άιζενκοτ δήλωσε ότι τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τα οποία τόσο το αντιπολιτευτικό μπλοκ όσο και το μπλοκ του Νετανιάχου δεν καταφέρνουν να εξασφαλίσουν πλειοψηφία, υποδηλώνουν «πλήρη έλλειψη εμπιστοσύνης στον Νετανιάχου και στην “κυβέρνηση της 7ης Οκτωβρίου”».

«Αν αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα, πρόκειται για νίκη της κυρίαρχης σιωνιστικής πλειοψηφίας στο Ισραήλ», δήλωσε σε σχόλια που μετέδωσε το ισραηλινό Κανάλι 12. «Θα αναλάβω άμεσα δράση για να υλοποιήσω τη βούληση του λαού, να αντικαταστήσω την κυβέρνηση Νετανιάχου και να σχηματίσω το συντομότερο δυνατόν μια σιωνιστική κυβέρνηση εθνικής κινητοποίησης».

Γιαΐρ Γκολάν: «Η κοινωνία μίλησε, καθαίρεσε την κυβέρνηση Νετανιάχου»

Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Γιαΐρ Γκολάν, σχολίασε τα αποτελέσματα των exit polls, κάνοντας λόγο για μια ιστορική ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί.

«Η κοινωνία μίλησε, καθαίρεσε την κυβέρνηση Νετανιάχου. Μας δόθηκε μια ιστορική ευκαιρία να εγκαθιδρύσουμε μια πραγματική κυβέρνηση αλλαγής στο Ισραήλ και δεν σκοπεύουμε να την αφήσουμε να πάει χαμένη.

Εκπροσωπούμε εδώ ένα τεράστιο κομμάτι πολιτών, ανθρώπους που έδωσαν μάχες στους δρόμους επί τέσσερα ολόκληρα χρόνια, που εργάστηκαν για την παράταξη και βγήκαν στην πρώτη γραμμή για να πείσουν. Θα κάνουμε τα πάντα ώστε να διασφαλίσουμε τη συγκρότηση μιας τέτοιας κυβέρνησης. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με όλους τους εταίρους μας, να γεφυρώσουμε τις διαφορές και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Ο λαός μίλησε. Τώρα είναι η δική μας σειρά να κάνουμε τη δουλειά».

Οι Ισραηλινοί επέλεξαν την «αλλαγή», λέει ο Γκαντς, ζητώντας «σωστό είδος αλλαγής»

Ο Μπένι Γκαντς, ηγέτης του κόμματος Μπλε και Λευκό (Kahol Lavan) που αποσύρθηκε από την κούρσα, λέει ότι ο ισραηλινός λαός επέλεξε την «αλλαγή», μετά τις δημοσκοπήσεις εξόδου που δείχνουν ότι ο συνασπισμός του Νετανιάχου βρίσκεται σε υστέρηση.

«Πρέπει να είναι το σωστό είδος αλλαγής», δήλωσε ο πρώην αρχηγός του ισραηλινού στρατού και υπουργός Άμυνας σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γκαντς κάλεσε τους ηγέτες των «σιωνιστικών και των κυρίαρχων κομμάτων» να σχηματίσουν μια «σιωνιστική κυβέρνηση ενότητας που να υπερβαίνει τα πολιτικά μπλοκ και να αποφύγουν περαιτέρω εκλογές».

Ο ηγέτης του Μπλε και Λευκού Κόμματος αποσύρθηκε από την εκλογική αναμέτρηση στο Ισραήλ, αφού οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι το κόμμα του δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το όριο εισόδου στο κοινοβούλιο.

Πηγή: cnn.gr