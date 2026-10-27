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Η Miley Cyrus ξύρισε το κεφάλι θαυμάστριας της που διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού

 27.10.2026 - 23:25
Η Miley Cyrus ξύρισε το κεφάλι θαυμάστριας της που διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού

Η Miley Cyrus στάθηκε σε μία συνάδελφο μουσικό και θαυμάστριας της, βοηθώντας την να ξυρίσει το κεφάλι της πριν ξεκινήσει χημειοθεραπεία.

Η στιγμή εκτυλίχθηκε αφού η Cash Jacobs, η οποία έχει διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού σταδίου 3, παρακολούθησε τη συναυλία της Cyrus στο Hollywood Bowl, στο Λος Άντζελες, την περασμένη εβδομάδα.

Δημοσιεύοντας βίντεο από τη συνάντησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Jacobs έγραψε: «Λένε να μη συναντάς τα είδωλά σου. Εγώ, όμως, το έκανα. Και ήταν όλα όσα περίμενα και ακόμη περισσότερα».

Νωρίτερα την ίδια εβδομάδα, η Jacobs είχε αναρτήσει ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ζητούσε από τη Cyrus να της ξυρίσει το κεφάλι πριν από τη χημειοθεραπεία. Παράλληλα, καλούσε τους χρήστες να κάνουν tag την ποπ σταρ, ελπίζοντας να τραβήξουν την προσοχή της.

Η Jacobs παρακολούθησε την πρώτη συναυλία της Cyrus, αλλά εκείνο το βράδυ δεν κατάφερε να συναντήσει την τραγουδίστρια του «Bass Persuades».

Ωστόσο, αργότερα αποκάλυψε σε ένα ακόμη βίντεο ότι είχε λάβει ένα «αρκετά ενθαρρυντικό email» από την ομάδα της Cyrus, η οποία της ζητούσε τον αριθμό της θέσης της και τα στοιχεία επικοινωνίας της.

«Miley, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, θα ήθελα ακόμη να σε συναντήσω», είπε η Jacobs μετά τη συναυλία.

«Ήταν μια συναυλία με βαθμολογία 10.000 στα 10. Ήταν απίστευτη και έκλαιγα σαν μωρό. Θα ξυρίσω το κεφάλι μου όταν επιστρέψω σπίτι. Θα προτιμούσα να είμαι με τους αγαπημένους μου, την οικογένειά μου, και να το κάνω μαζί τους».

Η Miley Cyrus φρόντισε να ταξιδέψει η Jacobs, ξανά αεροπορικώς στο Λος Άντζελες για τη δεύτερη συναυλία της και συναντήθηκε μαζί της μετά το τέλος της, προκειμένου να τη βοηθήσει να ξυρίσει το κεφάλι της. Η Jacobs μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη συνάντησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το βίντεο να συγκεντρώνει περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο προβολές.

«Το κάνουμε στ' αλήθεια αυτό;» ρώτησε η Cyrus την Jacobs, προτού αποκαλύψει ότι και η ίδια είχε «ξυρίσει το κεφάλι της στο παρελθόν».

«Μπορείς να είσαι ταυτόχρονα ευαίσθητη και δυνατή και θα αντιμετωπίσεις αυτή τη δοκιμασία με θάρρος», της είπε η τραγουδίστρια.

Προτού ξεκινήσει, η Cyrus ευχαρίστησε το σύμπαν που τις έφερε κοντά και ρώτησε την Jacobs αν ένιωθε έτοιμη. Όταν εκείνη απάντησε καταφατικά, η Cyrus άρχισε να ξυρίζει τα μαλλιά της.

«Νιώθω ότι αυτό είναι κάτι που αξίζει να γιορτάσουμε για σένα, σαν να το κάνουμε με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο», της είπε η Cyrus, συνεχίζοντας να την ενθαρρύνει και να της υπενθυμίζει ότι «μπορεί να τα καταφέρει» και ότι είναι «πανέμορφη».

«Νομίζω ότι είναι ωραίο. Έχεις όμορφο σχήμα κεφαλιού», είπε η πρωταγωνίστρια της σειράς Hannah Montana. «Έχεις μικρό κεφάλι και μικρά αυτιά. Δεν δείχνει καθόλου περίεργο».

Όταν ολοκλήρωσαν, οι δύο γυναίκες αγκαλιάστηκαν.

«Ειλικρινά, το ότι σε γνώρισα έκανε όλη αυτή την εμπειρία να αξίζει τον κόπο», είπε η Cyrus στην Jacobs. «Σε ευχαριστώ που μου ζήτησες να το κάνω αυτό. Είναι τιμή μου που επέλεξες εμένα για να μοιραστείς αυτή τη στιγμή μαζί σου».

Οι δύο εμφανίσεις της Cyrus στο Hollywood Bowl σηματοδότησαν επίσης τις πρώτες ολοκληρωμένες συναυλίες της ως κεντρικής καλλιτέχνιδας από το 2022, καθώς και την πρώτη ζωντανή παρουσίαση του άλμπουμ της Bass Persuades, το οποίο έφτασε στο Νο 1 των charts.

Πηγή: protothema.gr

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