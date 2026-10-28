Τι γίνεται τελικά με το λιμάνι και τη μαρίνα Λάρνακας; Η απάντηση της Υπουργού Μεταφορών

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ και κληθείσα να σχολιάσει αν υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα είπε πως «υπάρχουν εξελίξεις, είπαμε ότι υπάρχει λύση και προχωρούμε».

Σε παρατήρηση ότι έχουν εκφραστεί ανησυχίες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο κατά πόσο θα υλοποιηθούν κανονικά και εντός χρονοδιαγραμμάτων τα έργα, η Υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι «μιλώ διαρκώς με τον Δήμαρχο Λάρνακας, τον ενημερώνω και είμαστε σε συντονισμό».

Η δήλωση της κ.Τσολάκη έγινε στη Λεμεσό, στο περιθώριο της παρέλασης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, το χαιρετισμό της οποίας δέχθηκε εκ μέρους της Κυβέρνησης.

Η Υπουργός ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλο τον Ελληνισμό, προσθέτοντας ότι «είναι μια εθνική επέτειος την οποία πρέπει να γιορτάζουμε και είμαστε εδώ σήμερα για την παρέλαση». «Να ευχηθώ τα καλύτερα για την Κύπρο και την Ελλάδα μας», συμπλήρωσε.

Οι εορτασμοί της Λεμεσού ξεκίνησαν το πρωί με κωδωνοκρουσία από τους Ιερούς Ναούς της πόλης, εωθινό στους δρόμους και έπαρση της σημαίας στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου.

Στις 10:00 τελέστηκε η καθιερωμένη δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Νάπας, χοροστατούντος του Χωροεπισκόπου Αμαθούντος Νικόλαου, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων (πλατεία Ηρώων).

Αποκορύφωμα των εορτασμών αποτέλεσε η παρέλαση, κατά μήκος της Λεωφόρου Μακαρίου Γ’, το χαιρετισμό της οποίας δέχθηκε η Υπουργός Μεταφορών. Συμμετείχαν σωματεία, σπουδαστές και σπουδάστριες Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μαθητές και μαθήτριες των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, Οδηγοί, Πρόσκοποι, και τμήματα της Πολιτικής Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς.

Στις 17:00, θα γίνει υποστολή της σημαίας στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου, όπου θα παιανίζει η Φιλαρμονική του Λανιτείου, θα αποδοθούν τιμές από τμήμα της Εθνικής Φρουράς και θα γίνει ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.