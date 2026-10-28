Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣοβαρό τροχαίο στην Πάφο: Διασωληνωμένος 65χρονος στην Εντατική μετά από πρόσκρουση σε δέντρο και κιγκλίδωμα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: Διασωληνωμένος 65χρονος στην Εντατική μετά από πρόσκρουση σε δέντρο και κιγκλίδωμα

 28.10.2026 - 13:14
Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: Διασωληνωμένος 65χρονος στην Εντατική μετά από πρόσκρουση σε δέντρο και κιγκλίδωμα

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 65χρονος ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαία οδική σύγκρουση που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην επαρχία Πάφου.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 2:20π.μ., ενώ ο 65χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στον κύριο δρόμο Πόλης Χρυσοχούς – Αργάκας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να προσκρούσει αρχικά σε δέντρο και στη συνέχεια στο προστατευτικό κιγκλίδωμα του δρόμου, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Ο 65χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείου Πάφου όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει πολλαπλά τραύματα και κατάγματα. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, εισήχθη διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς συνεχίζει τις εξετάσεις. 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στιγμές τρόμου για 22χρονο στη Λεμεσό: Τον χτύπησαν στο κεφάλι και του άρπαξαν το πορτοφόλι ενώ έκανε διανομή – Η επίθεση από 4 πρόσωπα τα ξημερώματα
Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κύπρο: Χωρίς ρεύμα 10 περιοχές σε Λεμεσό και Λάρνακα – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση των βλαβών
Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι στην Κύπρο – Πότε θα χτυπήσουν τα έντονα φαινόμενα και πού χρειάζεται προσοχή;
Γονείς, προσοχή! Έχετε παιδί από 4 έως 18 ετών; Μπορεί να δημιουργήσει το δικό του τραγούδι ή podcast και να διεκδικήσει βραβεία - Δωρεάν σχολικός διαγωνισμός στην Κύπρο
28η Οκτωβρίου: Ετοιμάζεστε για περίπατο; Ποια malls θα είναι ανοικτά σήμερα στην Κύπρο – Τι θα λειτουργήσει
Έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητο στο Φρέναρος; Χειροπέδες σε 22χρονο – Ενώπιον Δικαστηρίου η υπόθεση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το μήνυμα του πιλότου F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ» : «Μια λέξη αλλάζει την ιστορία, για τους Έλληνες είναι το «Όχι» - Φωτογραφία

 28.10.2026 - 13:18
Επόμενο άρθρο

3 αλλαγές στη διατροφή που δίνουν περισσότερη ενέργεια

 28.10.2026 - 13:38
Το μήνυμα του πιλότου F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ» : «Μια λέξη αλλάζει την ιστορία, για τους Έλληνες είναι το «Όχι» - Φωτογραφία

Το μήνυμα του πιλότου F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ» : «Μια λέξη αλλάζει την ιστορία, για τους Έλληνες είναι το «Όχι» - Φωτογραφία

Ο Επισμηναγός (Ι) Χρήστος – Πάρις Χαρίτος με περισσότερες από 1.500 ώρες σε μαχητικά F-16 είναι αυτός που έχει αναλάβει την πραγματοποίηση της επίδειξης του «ΖΕΥΣ» την 28η Οκτωμβρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Το μήνυμα του πιλότου F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ» : «Μια λέξη αλλάζει την ιστορία, για τους Έλληνες είναι το «Όχι» - Φωτογραφία

Το μήνυμα του πιλότου F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ» : «Μια λέξη αλλάζει την ιστορία, για τους Έλληνες είναι το «Όχι» - Φωτογραφία

  •  28.10.2026 - 13:18
Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

  •  27.10.2026 - 11:58
Πάλμας αποκαλύπτει: Μόνιμη παρουσία ελληνικών F-16 στην Κύπρο και πολεμικού πλοίου – Ενισχύεται η αμυντική συνεργασία με Ελλάδα και Ισραήλ

Πάλμας αποκαλύπτει: Μόνιμη παρουσία ελληνικών F-16 στην Κύπρο και πολεμικού πλοίου – Ενισχύεται η αμυντική συνεργασία με Ελλάδα και Ισραήλ

  •  28.10.2026 - 12:32
Σεισμός στον ΔΗΣΥ: Ρωγμές στα θεμέλια και μάχη για την επόμενη μέρα - Τι θα απομείνει από την ενότητα μετά την επιλογή υποψηφίου, για τις προεδρικές εκλογές  

Σεισμός στον ΔΗΣΥ: Ρωγμές στα θεμέλια και μάχη για την επόμενη μέρα - Τι θα απομείνει από την ενότητα μετά την επιλογή υποψηφίου, για τις προεδρικές εκλογές  

  •  28.10.2026 - 07:00
Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: Διασωληνωμένος 65χρονος στην Εντατική μετά από πρόσκρουση σε δέντρο και κιγκλίδωμα

Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: Διασωληνωμένος 65χρονος στην Εντατική μετά από πρόσκρουση σε δέντρο και κιγκλίδωμα

  •  28.10.2026 - 13:14
Εκλογικό θρίλερ στο Ισραήλ: Απόλυτη ισοπαλία Νετανιάχου – Άιζενκοτ και αγωνία για την επόμενη κυβέρνηση

Εκλογικό θρίλερ στο Ισραήλ: Απόλυτη ισοπαλία Νετανιάχου – Άιζενκοτ και αγωνία για την επόμενη κυβέρνηση

  •  28.10.2026 - 10:15
Τραγωδία στην Ισπανία: Σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Τολέδο, δεκάδες νεκροί και τραυματίες – Δείτε βίντεο

Τραγωδία στην Ισπανία: Σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Τολέδο, δεκάδες νεκροί και τραυματίες – Δείτε βίντεο

  •  28.10.2026 - 12:58
Στιγμές τρόμου για 22χρονο στη Λεμεσό: Τον χτύπησαν στο κεφάλι και του άρπαξαν το πορτοφόλι ενώ έκανε διανομή – Η επίθεση από 4 πρόσωπα τα ξημερώματα

Στιγμές τρόμου για 22χρονο στη Λεμεσό: Τον χτύπησαν στο κεφάλι και του άρπαξαν το πορτοφόλι ενώ έκανε διανομή – Η επίθεση από 4 πρόσωπα τα ξημερώματα

  •  28.10.2026 - 09:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα