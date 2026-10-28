3 αλλαγές στη διατροφή που δίνουν περισσότερη ενέργεια

Ορισμένες διατροφικές επιλογές μπορούν να προκαλέσουν απότομες αυξομειώσεις στο σάκχαρο του αίματος, με αποτέλεσμα να νιώθεις ότι η ενέργειά σου ανεβαίνει και πέφτει μέσα σε λίγες ώρες. Αντίθετα, ο συνδυασμός σύνθετων υδατανθράκων, πρωτεΐνης, φυτικών ινών και λιπαρών μπορεί να σε βοηθήσει να διατηρείς πιο σταθερή την ενεργειακή σου κατάσταση μέσα στη μέρα.

Η Danna Raphael, διαιτολόγος και κλινική διατροφολόγος στο Hospital for Special Surgery της Νέας Υόρκης, επισημαίνει στη washingtonpost ότι η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στα επίπεδα ενέργειας, καθώς το σώμα χρειάζεται επαρκή θρεπτικά συστατικά για να καλύπτει τις ανάγκες του. Η Tara Schmidt, διαιτολόγος και εκπαιδεύτρια διατροφής στην Mayo Clinic στο Rochester της Μινεσότα, εξηγεί επίσης τη σημασία των υδατανθράκων ως βασικής πηγής ενέργειας για τον οργανισμό. Πώς μπορείς, λοιπόν, να κάνεις μικρές αλλαγές στα γεύματά σου ώστε να νιώθεις λιγότερη κούραση; Οι παρακάτω τρεις στρατηγικές αποτελούν ένα καλό σημείο εκκίνησης.

1. Προτίμησε σύνθετους υδατάνθρακες για πιο σταθερή ενέργεια

Οι υδατάνθρακες αποτελούν βασική πηγή ενέργειας για το σώμα σου. Όταν τους καταναλώνεις, ο οργανισμός τους διασπά σε γλυκόζη, η οποία περνά στην κυκλοφορία του αίματος και τροφοδοτεί τους μυς, τον εγκέφαλο και τα υπόλοιπα όργανα.

Ωστόσο, δεν έχουν όλοι οι υδατάνθρακες την ίδια επίδραση στον οργανισμό. Οι σύνθετοι υδατάνθρακες βρίσκονται σε τρόφιμα που είναι φυσικά πλούσια σε φυτικές ίνες και άλλα θρεπτικά συστατικά, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια και τα δημητριακά ολικής άλεσης. Επειδή συνήθως πέπτονται πιο αργά, συμβάλλουν στη σταδιακότερη απελευθέρωση γλυκόζης στο αίμα.

Αντίθετα, τρόφιμα όπως τα ζαχαρούχα αναψυκτικά, τα γλυκά, τα μπισκότα, τα αρτοσκευάσματα, τα πατατάκια και ορισμένα ζαχαρούχα δημητριακά πρωινού μπορούν να οδηγήσουν σε ταχύτερη αύξηση του σακχάρου. Στη συνέχεια, η έκκριση ινσουλίνης συμβάλλει στη μείωσή του, ενώ οι διακυμάνσεις αυτές μπορεί να συνοδεύονται από πτώση της ενέργειας, της συγκέντρωσης και της εγρήγορσης.

Τι μπορείς να αλλάξεις στην πράξη:

Αντί για ένα πρωινό που αποτελείται αποκλειστικά από γλυκά αρτοσκευάσματα, δοκίμασε βρόμη με γάλα, γιαούρτι, μούρα και ξηρούς καρπούς.

Πρόσθεσε φακές, φασόλια ή ρεβίθια στα γεύματά σου, καθώς αποτελούν πηγές σύνθετων υδατανθράκων και φυτικών ινών.

Επίλεξε συχνότερα ψωμί και δημητριακά ολικής άλεσης.

Συνόδευσε τα κύρια γεύματά σου με λαχανικά και μια κατάλληλη πηγή υδατανθράκων, όπως καστανό ρύζι ή κινόα.

Οι σύνθετοι υδατάνθρακες προσφέρουν, επίσης, φυτικές ίνες που υποστηρίζουν το εντερικό μικροβίωμα και συμβάλλουν στο αίσθημα κορεσμού. Έτσι, δεν σε βοηθούν μόνο να οργανώσεις καλύτερα τα γεύματά σου, αλλά αποτελούν και σημαντικό μέρος μιας συνολικά ισορροπημένης διατροφής.

2. Συνδύασε υδατάνθρακες με πρωτεΐνη και καλά λιπαρά

Ένα ακόμη σημείο που αξίζει να προσέξεις είναι τι υπάρχει δίπλα στους υδατάνθρακες στο πιάτο ή στο σνακ σου. Ο συνδυασμός τους με πρωτεΐνη και λιπαρά μπορεί να επιβραδύνει την πέψη των υδατανθράκων και να επηρεάσει τον ρυθμό με τον οποίο η γλυκόζη περνά στο αίμα.

Η Tara Schmidt προτείνει να σκέφτεσαι όχι μόνο τι τρως, αλλά και με τι το συνδυάζεις. Αν, για παράδειγμα, συνηθίζεις να τρως σκέτα κράκερ, μπορείς να τα συνοδεύσεις με λίγο τυρί. Αντί να καταναλώνεις πατατάκια μόνα τους, μπορείς να τα συνδυάσεις με χούμους ή γουακαμόλε, ανάλογα με τις προτιμήσεις σου.

Μια ακόμη πρακτική προσέγγιση είναι να συνδυάζεις μια πηγή πρωτεΐνης με ένα φρούτο ή λαχανικό. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείς ένα πιο ολοκληρωμένο σνακ, το οποίο μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερο κορεσμό από μια επιλογή που αποτελείται αποκλειστικά από ένα τρόφιμο πλούσιο σε υδατάνθρακες.

Ιδέες για σνακ που μπορείς να εντάξεις στην καθημερινότητά σου:

Στραγγιστό γιαούρτι με μούρα.

Φέτες μήλου με τυρί.

Μικρά καρότα με cottage cheese.

Στικς σέλερι με φυστικοβούτυρο χωρίς πρόσθετη ζάχαρη.

Smoothie με μούρα, γάλα ή ρόφημα σόγιας χωρίς ζάχαρη και πρωτεΐνη σε σκόνη, εφόσον ταιριάζει στις ανάγκες σου.

3. Οργάνωσε το πιάτο σου και μην παραλείπεις γεύματα

Η τρίτη αλλαγή αφορά τη συνολική σύνθεση των γευμάτων σου. Αν δυσκολεύεσαι να υπολογίσεις πόσα λαχανικά, πρωτεΐνη και υδατάνθρακες χρειάζεσαι, η μέθοδος του πιάτου μπορεί να σε βοηθήσει να οργανωθείς χωρίς να μετράς συνεχώς κάθε μπουκιά. Η Tara Schmidt προτείνει να φαντάζεσαι το πιάτο σου χωρισμένο σε τρία μέρη:

Το μισό πιάτο: φρούτα ή λαχανικά.

Το ένα τέταρτο: μια πηγή πρωτεΐνης, όπως αυγά, κοτόπουλο, ψάρι ή τόφου.

Το υπόλοιπο ένα τέταρτο: δημητριακά ολικής άλεσης ή άλλους σύνθετους υδατάνθρακες.

Η αναλογία αυτή αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για τη σύνθεση των γευμάτων σου και όχι έναν αυστηρό κανόνα που χρειάζεται να εφαρμόζεις με απόλυτη ακρίβεια σε κάθε γεύμα.