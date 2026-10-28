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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σίγουρα απειλείται η ενότητα»: Η παραδοχή Αννίτας Δημητρίου για τον ΔΗΣΥ μετά την επιστολή Γεωργιάδη

 28.10.2026 - 14:16
«Σίγουρα απειλείται η ενότητα»: Η παραδοχή Αννίτας Δημητρίου για τον ΔΗΣΥ μετά την επιστολή Γεωργιάδη

Η 28η Οκτωβρίου μας θυμίζει πόσα μπορεί να πετύχει ο απανταχού Ελληνισμός ενωμένος, ανέφερε την Τετάρτη η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου μετά το τέλος της μαθητικής παρέλασης στη Λευκωσία για την εθνική επέτειο, ενώ μίλησε για ανάγκη απόλυτης συμπόρευσης σε όλα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Στο μήνυμά της για την επέτειο η κ. Δημητρίου πρόσθεσε ότι όταν ολόκληρη η Ευρώπη γονάτιζε μπροστά στην υπεροπλία των δυνάμεων του άξονα και όταν όλα έδειχναν χαμένα, η μικρή ανυπότακτη Ελλάδα στάθηκε όρθια χαρίζοντας μαθήματα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.

«Και σήμερα, με την Ευρώπη να φλέγεται ξανά και τα άκρα να αναμοχλεύουν το μίσος, τον φανατισμό, το χρέος μας είναι αδιαπραγμάτευτο: να υψώσουμε ασπίδα προστατεύοντας δημοκρατικές αρχές και αξίες, κι εκεί που χρειάζεται να υπερβούμε κι αυτό. Το χρωστάμε στους ήρωές μας, το χρωστάμε σε όλα αυτά τα παιδιά που παρέλασαν σήμερα» είπε.

Θέλησε να τονίσει ότι η εθνική επιβίωση του Ελληνισμού επιβάλλει την απόλυτη συμπόρευση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου σε όλα τα μέτωπα. Μόνο έτσι πραγματικά μπορούμε να υπερασπιστούμε αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα.

Χίλια μπράβο στον μαθητόκοσμό μας που μάς έκανε και φέτος περήφανους και μας θυμίζει ταυτόχρονα όλα αυτά για τα οποία πρέπει να παλέψουμε.

Χρόνια Πολλά Ελλάδα μας, Χρόνια Πολλά στον απανταχού Ελληνισμό, κατέληξε η κ. Δημητρίου.

«Στην πράξη να επικρατήσει η ενότητα»

Εξάλλου, η Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι η ενότητα πρέπει να επικρατήσει στην πράξη κι αυτό εξαρτάται από την συμπεριφορά όλων, ενώ σημείωσε ότι όλοι πρέπει να κάνουν τον δικό τους αναστοχασμό.

Μετά το μήνυμά της για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στην ερώτηση πως αισθάνεται μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων στον ΔΗΣΥ, η κ. Δημητρίου είπε ότι αισθάνεται όπως πρέπει να αισθάνεται. «Πολύ περήφανη για μια δημοκρατική διαδικασία, η οποία θα πρέπει να προχωρήσει αψεγάδιαστα για να αποφασίσουν τα μέλη μας και να τύχει απόλυτου σεβασμού η ετυμηγορία των μελών. Τα εσωτερικά μας, τα μικρά, θα υπάρχουν. Εκεί θα είμαστε να τ’ αντιμετωπίσουμε. Όχι με ακρότητες, αλλά με ένα πραγματικό κάλεσμα ενότητας, το οποίο πρέπει να επικρατήσει στην πράξη».

Αυτό εξαρτάται και από την συμπεριφορά  όλων, σημείωσε. Ως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, είπε, αυτή είναι η προτεραιότητά της κι αυτό θα πράξει.

Κληθείσα να σχολιάσει την επιστολή παραίτησης του Χάρη Γεωργιάδη, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ παρέπεμψε στην χθεσινή της ανάρτηση λέγοντας ότι θα γίνει ακόμα μια προσπάθεια, χωρίς σε καμία περίπτωση να μην είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι «θα πρέπει να τύχει απόλυτου σεβασμού το αποτέλεσμα». Τα μέλη του ΔΗΣΥ, πρόσθεσε, θα ψηφίσουν, θα μιλήσουν και θ’ αποφασίσουν.

Στην ερώτηση εάν απειλείται η ενότητα στο ΔΗΣΥ με όλες αυτές τις αντιδράσεις, η Αννίτα Δημητρίου είπε ότι «σίγουρα απειλείται. Γι’ αυτό λέω ότι εξαρτάται και από τις συμπεριφορές και τις πράξεις μας. Και όλοι θα πρέπει να βάλουμε πρώτα και πάνω απ’ όλα τον ΔΗΣΥ και βεβαίως, πάνω από τον ΔΗΣΥ, την Κύπρο μας».

Και το μήνυμα της ημέρας είναι τέτοιο που θα πρέπει όλοι να κάνουμε τον δικό μας αναστοχασμό, κατέληξε.

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Οι επόμενες μέρες είναι σημαντικές σε σχέση με το Κυπριακό, όπως ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος παρέστη στη δοξολογία για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και ακολούθως δέχθηκε τον χαιρετισμό της παρέλασης που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, με την ευκαιρία της επετείου.

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