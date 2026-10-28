Ξέσπασμα Καρβαχάλ κατά του υπουργού Μεταφορών της Ισπανίας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα: «Άσε το Twitter και κάνε τη δουλειά σου»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ισπανός διεθνής και άλλοτε αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης κάλεσε τον υπουργό να αφήσει στην άκρη το X (πρώην Twitter) και να επικεντρωθεί στα καθήκοντά του.

«Αγαπητέ Όσκαρ Πουέντε, μήπως ήρθε η ώρα να αφήσεις το Twitter και να ασχοληθείς με τη δουλειά για την οποία σε πληρώνουμε; Όταν διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές, το ελάχιστο που μπορεί να απαιτήσει κανείς από έναν υπουργό Μεταφορών είναι υπευθυνότητα, σοβαρότητα, ασφάλεια και σεβασμός», ανέφερε.

Ο Καρβαχάλ συνέχισε σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο, κατηγορώντας τους πολιτικούς ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για τις αντιπαραθέσεις στα κοινωνικά δίκτυα παρά για τις ευθύνες τους.



«Έχουμε κουραστεί από πολιτικούς που φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο να κερδίζουν καβγάδες στα social media, σαν να είναι 13χρονα παιδιά, παρά να ανταποκρίνονται στις ευθύνες που έχουν αναλάβει», έγραψε.



«Το Twitter δεν είναι η δουλειά σου. Η δουλειά σου είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες, η ασφάλεια και η ανάληψη ευθύνης όταν κάτι πάει στραβά. Μέχρι στιγμής, έχεις αποτύχει παταγωδώς σε όλα αυτά, αλλά, όπως πάντα, θα ρίξεις την ευθύνη σε κάποιον άλλον. Ας συνεχιστεί το τσίρκο», κατέληξε ο ποδοσφαιριστής της Χετάφε ο οποίος εντάχθηκε πριν από 15 ημέρες στον σύλλογο της Μαδρίτης και με τη συγκεκριμένη αντίδραση τάχθηκε στο πλευρό του 18χρονου συμπαίκτη του Νταβίν Κορδόν Μάντσα (γνωστού ως 'Νταβίντσι').

Ο Μάντσα έχασε τον πατέρα του στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2026 στην Ανδαλουσία της Ισπανίας.

Ο 50χρονος πατέρας του, Νταβίντ Κορδόν Κάνο, ο οποίος ήταν επίσης πρώην ποδοσφαιριστής (είχε αγωνιστεί στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Σεβίλλη, ενώ υπήρξε και πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική Ισπανίας στο ποδόσφαιρο άμμου), είχε ταξιδέψει στη Μαδρίτη για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της Χετάφε εναντίον της Βαλένθια, αλλά ο γιος του δεν αγωνίστηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι λόγω ενός προβλήματος στο γόνατο.





Κατά την επιστροφή του προς την Ουέλβα, το τρένο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με μια αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας που είχε εκτροχιαστεί κοντά στην περιοχή Αδαμούθ της Κόρδοβακαι μετά από ώρες αγωνίας και αναζήτησης, ο πατέρας του ποδοσφαιριστή ταυτοποιήθηκε δυστυχώς ως ένας από τους δεκάδες νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας.



Από εκείνη την ημέρα ο Μάντσα συχνά πυκνά μέσω των social media καταφέρεται κατά του υπουργού Μεταφορών της Ισπανίας, έχοντας πλέον και τον Ντάνι Καρβαχάλ στο πλευρό του.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα