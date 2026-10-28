Σφοδρές καταγγελίες από το Παλαιχώρι Ορεινής: Επιστολή στον Πρόεδρο με αιχμές κατά του ΥΠΕΣ - «Μας φορτώνουν χρέη άλλης κοινότητας»

Στην μακροσκελή επιστολή καλεί τον ΠτΔ να πει με ποια αρμοδιότητα δημόσιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών "παρακινούν τηλεφωνικώς και δια ζώσης κατοίκους της κοινότητάς μας να κατέλθουν ως υποψήφιοι στις αναπληρωματικές εκλογές και από πότε δημόσιοι υπάλληλοι επιχειρούν να κατασκευάσουν εκλογικές επιλογές με υποψηφίους της αρεσκείας τους".

Στην επιστολή υποστηρίζεται ότι "οι ίδιοι υπάλληλοι μεθοδεύουν τη διοικητική συνένωση Παλαιχωρίου Ορεινής με το Παλαιχώρι Μόρφου, γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων τους την εκπεφρασμένη λαϊκή βούληση σε δημοψήφισμα και την γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα" και διερωτάται "από πότε νομιμοποιούνται υφιστάμενοι του Υπουργού Εσωτερικών να εκτοξεύουν απειλές και να μας εκβιάζουν να συμβληθούμε με μια χρεοκοπημένη κοινότητα".

Καταγγέλλουν τον ΓΔ του ΥΠΕΣ ότι "συκοφαντεί εκλελεγμένους τοπικούς άρχοντες" και διερωτάται γιατί "οι υπόγειες πιέσεις να φορτωθούμε στις πλάτες μας δάνεια της ΚΕΔΙΠΕΣ ύψους €1.382.498,74, αντίστοιχες οφειλές προς τους Δανειστικούς Επιτρόπους και επιπλέον €400.000 σε εκκρεμείς οφειλές για απαλλοτριώσεις".

Καλούν τον ΠτΔ να πει με ποια εξουσία οι ίδιοι δημόσιοι λειτουργοί "δεν αποκόπτουν οποιοδήποτε ποσό της κρατικής χορηγίας από την κοινότητα που τα οφείλει, με την αιτιολογία ότι εάν τους τα αποκόψουν θα «κλείσουν το μαγαζί» και έχουν παρανόμως στερήσει από το Παλαιχώρι Ορεινής ποσό που ξεπερνά τις 350 χιλιάδες ευρώ για δάνεια του Παλαιχωρίου Μόρφου".

Επικρίνει παράλληλα την προκήρυξη αναπληρωματικών εκλογών την ώρα που το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να καταγγείλει τις ενέργειες του Γενικού Διευθυντή του ΥΠΕΣ στο Υπουργικό κι ενώ βρίσκονται σε τροχιά εκδίκασης 12 αγωγές της ΚΕΔΙΠΕΣ για το Παλαιχώρι Μόρφου.

Στην επιστολή υπενθυμίζουν στον ΠτΔ τι ο ίδιος τους είχε πει στις 10 Μαΐου 2026, στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου και υπενθυμίζουν ότι κατήγγειλαν "τις πραξικοπηματικές μεθοδεύσεις και ενέργειες των δημοσίων υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών" και παρέδωσαν στον ΠτΔ και επιστολή για παρέμβαση στις αρχές Οκτωβρίου.

"Ουδέν πράξατε και ουδείς ασχολήθηκε με τις πολύ σοβαρές καταγγελίες μας. Είσαστε ο θεματοφύλακας της συνταγματικής τάξης και της δημοκρατικής νομιμότητας. Έχετε ευθύνη να διασφαλίζετε ότι η λαϊκή βούληση γίνεται σεβαστή και ότι κανένας υπηρεσιακός παράγοντας δεν υπερβαίνει τις αρμοδιότητές του. Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Απαιτούμε απαντήσεις. Η δική μας απάντηση θα δοθεί εκεί που πρέπει σε μια δημοκρατική Πολιτεία: στη Δικαιοσύνη και στην κάλπη", καταλήγει η επιστολή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ