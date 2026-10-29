Οδηγοί Προσοχή: Έντονες βροχές στην Πάφο - Περιορισμένη ορατότητα και νερά στο οδόστρωμα

Λόγω των βροχών η ορατότητα για τους διερχόμενους οδηγούς είναι περιορισμένη, ενώ σε σημεία παρατηρείται ροή νερού που καθιστά το οδόστρωμα των δρόμων ολισθηρό.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, αλλά και στο ευρύτερο κοινό που διακινείται στο οδικό δίκτυο των περιοχών.

Η ενημέρωση αποτυπώνει την κατάσταση στο οδικό δίκτυο κατά τον χρόνο δημοσίευσής της. Λόγω της μεταβλητότας των καιρικών συνθηκών, η κατάσταση ενδέχεται να διαφοροποιηθεί.