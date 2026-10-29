Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΟδηγοί Προσοχή: Έντονες βροχές στην Πάφο - Περιορισμένη ορατότητα και νερά στο οδόστρωμα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οδηγοί Προσοχή: Έντονες βροχές στην Πάφο - Περιορισμένη ορατότητα και νερά στο οδόστρωμα

 29.10.2026 - 11:27
Οδηγοί Προσοχή: Έντονες βροχές στην Πάφο - Περιορισμένη ορατότητα και νερά στο οδόστρωμα

Έντονες βροχές που σημειώνονται γύρω στις 11:15π.μ. στην επαρχία Πάφου, επηρεάζουν την κυκλοφορία στο ευρύτερο οδικό δίκτυο της επαρχίας.

Λόγω των βροχών η ορατότητα για τους διερχόμενους οδηγούς είναι περιορισμένη, ενώ σε σημεία παρατηρείται ροή νερού που καθιστά το οδόστρωμα των δρόμων ολισθηρό.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, αλλά και στο ευρύτερο κοινό που διακινείται στο οδικό δίκτυο των περιοχών.

Η ενημέρωση αποτυπώνει την κατάσταση στο οδικό δίκτυο κατά τον χρόνο δημοσίευσής της. Λόγω της μεταβλητότας των καιρικών συνθηκών, η κατάσταση ενδέχεται να διαφοροποιηθεί.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» από τη ζωή πρώην Βοηθός Αρχηγός της Αστυνομίας – Πότε θα γίνει η κηδεία
Χάος στη Λάρνακα: Λεωφορείο έπεσε σε έργα και μπλόκαρε το δρόμο -Δείτε φωτογραφία
Αυτή είναι η πινακίδα που στέλνει τους οδηγούς στα θρανία -Γιατί δεν ξέρει κανείς τι σημαίνει
Προσοχή στις εξορμήσεις σας! Πολίτης εντόπισε τεράστια φίνα - Δείτε βίντεο
Προ των πυλών η εποχική γρίπη; Πότε αναμένεται η έξαρση και τι γίνεται με τα εμβόλια
Τρόμος στην Πάφο: Πέργκολα έπεσε πάνω σε δύο αυτοκίνητα – Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτό είναι το πιο βρώμικο αντικείμενο του μπάνιου – «Μαζεύει» εκατομμύρια μικρόβια

 29.10.2026 - 11:19
Επόμενο άρθρο

Δύσκολες ώρες για αγαπημένη ηθοποιό – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

 29.10.2026 - 11:29
Κυπριακό: Το θετικό κλίμα δεν αρκεί - Οι τρεις εκκρεμότητες Χριστοδουλίδη και η δύσκολη αποστολή της Ολγκίν - Τι αναμένεται από τις επαφές με την απεσταλμένη του ΟΗΕ

Κυπριακό: Το θετικό κλίμα δεν αρκεί - Οι τρεις εκκρεμότητες Χριστοδουλίδη και η δύσκολη αποστολή της Ολγκίν - Τι αναμένεται από τις επαφές με την απεσταλμένη του ΟΗΕ

Η νέα κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό δημιουργεί ένα παράθυρο για επανεξέταση των δυνατοτήτων συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς όμως να έχουν μέχρι στιγμής διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις, για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, στις 27 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, αλλά ολοκληρώθηκε χωρίς κοινό ανακοινωθέν και χωρίς δημοσιοποίηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Το θετικό κλίμα δεν αρκεί - Οι τρεις εκκρεμότητες Χριστοδουλίδη και η δύσκολη αποστολή της Ολγκίν - Τι αναμένεται από τις επαφές με την απεσταλμένη του ΟΗΕ

Κυπριακό: Το θετικό κλίμα δεν αρκεί - Οι τρεις εκκρεμότητες Χριστοδουλίδη και η δύσκολη αποστολή της Ολγκίν - Τι αναμένεται από τις επαφές με την απεσταλμένη του ΟΗΕ

  •  29.10.2026 - 06:24
Παμπορίδης: «Στην προεκλογική λέγονται πελλάρες» – Τι είπε για Αβέρωφ, ΔΗΣΥ και Προεδρικές

Παμπορίδης: «Στην προεκλογική λέγονται πελλάρες» – Τι είπε για Αβέρωφ, ΔΗΣΥ και Προεδρικές

  •  29.10.2026 - 11:17
Αβέρωφ Νεοφύτου: «Δεν θα αφιερώσω χρόνο σε δημόσιες αντιπαραθέσεις» – Το μήνυμα προς τον κόσμο του ΔΗΣΥ

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Δεν θα αφιερώσω χρόνο σε δημόσιες αντιπαραθέσεις» – Το μήνυμα προς τον κόσμο του ΔΗΣΥ

  •  29.10.2026 - 09:33
«Κόλαφος» από την Ελεγκτική: Κενά, λάθη και ελλιπείς έλεγχοι στα ωφελήματα αιχμαλώτων - Σωρεία περιπτώσεων εκτός μητρώων

«Κόλαφος» από την Ελεγκτική: Κενά, λάθη και ελλιπείς έλεγχοι στα ωφελήματα αιχμαλώτων - Σωρεία περιπτώσεων εκτός μητρώων

  •  29.10.2026 - 09:00
VIDEO - Άλλαξε το σκηνικό του καιρού, πάρτε ομπρέλα  – Σε αυτές τις περιοχές καταγράφονται βροχές – Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

VIDEO - Άλλαξε το σκηνικό του καιρού, πάρτε ομπρέλα  – Σε αυτές τις περιοχές καταγράφονται βροχές – Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

  •  29.10.2026 - 09:14
Τα τέσσερα σενάρια για το πολιτικό αδιέξοδο στο Ισραήλ, πώς ο Νετανιάχου μπορεί να παραμείνει στην εξουσία

Τα τέσσερα σενάρια για το πολιτικό αδιέξοδο στο Ισραήλ, πώς ο Νετανιάχου μπορεί να παραμείνει στην εξουσία

  •  29.10.2026 - 08:53
Προ των πυλών η εποχική γρίπη; Πότε αναμένεται η έξαρση και τι γίνεται με τα εμβόλια

Προ των πυλών η εποχική γρίπη; Πότε αναμένεται η έξαρση και τι γίνεται με τα εμβόλια

  •  29.10.2026 - 06:29
Αποθήκες αντί για ιατρεία στα σχολεία της Κύπρου: Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί χρειαστεί εξέταση;

Αποθήκες αντί για ιατρεία στα σχολεία της Κύπρου: Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί χρειαστεί εξέταση;

  •  29.10.2026 - 06:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα